Hotab написав:[b] В 140 доларів «не входить». Тому або лисий, або ночкін
Ось цей?
Так ви з ким з них себе асоціюєте?
Дивлячись, оплатить переліт Ночкін чи ні.
Ні, ну якщо серйозно, то мабуть я був неправий, кажучи що тобі нічого не перепаде на Філіппінах. Я звичайно відео не дивився, лише заголовну картінку, але вже зараз можна сказати, що у тебе великі шанси отримати там секс. Мені здається ти посимпатичніше будеш. Чим ця філіпінка.
Я прям бачу замість філіпінки на цій подушці лисий твій череп.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 кві, 2025 20:34, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:...... там вступ про єдину націю, далі про те що вона то і не єдина згідно етногенезу, але чомусь не чутно "прітіснєнія карєйцємовних японцєв", як так?
1:00 их насчитывается около 600.000 в то 1:02 время как китайцев порядка 40.000 многие 1:06 корейцы переехали в Японию в период с 1:09 1910 по 1945 год когда Корея находилась 1:14 под японским управлением несмотря на то 1:17 что они говорят на японском языке 1:19 выглядят и ведут себя как японцы 1:22 значительная часть общества по-прежнему 1:24 не воспринимает их как полноправных 1:26 членов нации им нередко отказывают в 1:28 браке и трудоустройстве ....... на вопрос сколько поколений 1:46 должно пройти чтобы корейцы стали 1:48 японцами собеседники реагируют с 1:51 недоумением они всегда будут корейцами
Как видите, вопрос не в языке. И ваши попытки аналогий совершенно не в тему.
Тайные истоки: хотя фламенко является культурным символом Испании, его точные истоки трудно определить. Считается, что его развитие было связано с различными культурами, которые сосуществовали в регионе, такими как арабская, еврейская и цыганская.
Эмоциональное выражение: это больше, чем музыкальный жанр; это форма глубоко эмоционального выражения. Каждый стиль (палос) в фламенко представляет разные эмоции — от радости до грусти и боли.
Импровизация и свобода: хотя оно следует определенным ритмическим и мелодическим структурам, фламенко известно своей импровизацией. Танцоры, певцы и гитаристы часто импровизируют в ответ на атмосферу, публику и момент.
Роль фламенко-гитары: фламенко-гитара не только сопровождает пение и танец, но и имеет уникальную роль в жанре. Ее перкуссионный звук и способность выражать глубокие эмоции делают фламенко-гитару незаменимым элементом фламенко.
Фламенко как нематериальное культурное наследие: в 2010 году фламенко было объявлено Нематериальным культурным наследием человечества ЮНЕСКО. Эта награда признает культурное и художественное значение фламенко на мировом уровне.
Разнообразие палос: существует более пятидесяти различных стилей фламенко, известных как «палос». Каждый палос имеет свои музыкальные и эмоциональные характеристики, что обогащает разнообразие и глубину фламенко как жанра.
Глобальное влияние: хотя фламенко имеет свои корни в Испании, его влияние распространилось по всему миру. Сегодня школы фламенко и любители можно найти во многих странах, что способствует его эволюции и глобальному распространению.
Фламенко, укоренившееся в самом сердце Андалусии, на юге Испании, это гораздо больше, чем просто музыкальный стиль и танец. Этот регион с древних времен был плавильным котлом культур, где арабская, еврейская, цыганская и христианская традиции переплетаются в ярком гобелене истории и традиций. Но именно влияние цыган, особенно, глубоко повлияло на его эволюцию.
Цыгане, прибывшие в Испанию в Средние века, принесли с собой не только свою музыку и танец, но и форму выражения, которая глубоко резонировала с андалузскими душами. Сливая свои традиции с местными, они создали фламенко таким, каким мы его знаем сегодня: искусство, которое излучает страсть и эмоции в каждой ноте и каждом шаге.
На протяжении веков арабского владычества на Иберийском полуострове музыка и поэзия этих культур оставили неизгладимый след в андалузской душе. Мелодичные ритмы, экзотические музыкальные шкалы и техники мелодического пения имеют свои корни в этом богатом культурном наследии, которое обогатило фламенко уникальной глубиной и сложностью.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 20 кві, 2025 10:15, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:...... там вступ про єдину націю, далі про те що вона то і не єдина згідно етногенезу, але чомусь не чутно "прітіснєнія карєйцємовних японцєв", як так?
1:00 их насчитывается около 600.000 в то 1:02 время как китайцев порядка 40.000 многие 1:06 корейцы переехали в Японию в период с 1:09 1910 по 1945 год когда Корея находилась 1:14 под японским управлением несмотря на то 1:17 что они говорят на японском языке 1:19 выглядят и ведут себя как японцы 1:22 значительная часть общества по-прежнему 1:24 не воспринимает их как полноправных 1:26 членов нации им нередко отказывают в 1:28 браке и трудоустройстве ....... на вопрос сколько поколений 1:46 должно пройти чтобы корейцы стали 1:48 японцами собеседники реагируют с 1:51 недоумением они всегда будут корейцами
Как видите, вопрос не в языке. И ваши попытки аналогий совершенно не в тему.
аналогія сумісна, але питання в тому, що турбопатріоти просуваєть євроцінності