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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 248249250251>
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 18:23

  Faceless написав:
flyman написав:
  Hotab написав:[b]
В 140 доларів «не входить». Тому або лисий, або ночкін

Ось цей?
Так ви з ким з них себе асоціюєте?

Дивлячись, оплатить переліт Ночкін чи ні. :oops:



Ні, ну якщо серйозно, то мабуть я був неправий, кажучи що тобі нічого не перепаде на Філіппінах.
Я звичайно відео не дивився, лише заголовну картінку, але вже зараз можна сказати, що у тебе великі шанси отримати там секс. Мені здається ти посимпатичніше будеш. Чим ця філіпінка. :oops:

Я прям бачу замість філіпінки на цій подушці лисий твій череп.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 кві, 2025 20:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:12

  Hotab написав:Мені здається ти посимпатичніше будеш. Чим ця філіпінка. :oops:

Хотаб перейшов на компліменти мужикам
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 кві, 2025 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:20

  flyman написав:
  Hotab написав:Мені здається ти посимпатичніше будеш. Чим ця філіпінка. :oops:

Хотаб перейшов на компліментами

Я тебе готую. Ночкін більш красномовний.
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 20:01

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Мені здається ти посимпатичніше будеш. Чим ця філіпінка. :oops:

Хотаб перейшов на компліментами

Я тебе готую. Ночкін більш красномовний.

Хочеш щоб він тебе проінтерв"ювив для закритого каналу?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 00:01

Re: Психологія та інші цікавинки

flyman

Хочеш щоб він тебе проінтерв"ювив для закритого каналу?


Де я, де Ночкін, де Філіппіни, де твої вологі мрії.
Склади цей пазл, і почуй своє серце: на що ти здатний якщо Ночкін оплатить тобі квиток на літак, який в 140 дол не входить. 😅

Зображення

Хтось знає, на що Віталік образився? Чистили його «музику»?
Він зазвичай не більше тижня дується , потім прийде . І Успіха приведе, якого підговорив «бунтувати». Проте все одно цікаво 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 01:12

  flyman написав:......
там вступ про єдину націю, далі про те що вона то і не єдина згідно етногенезу, але чомусь не чутно "прітіснєнія карєйцємовних японцєв", як так?

1:00
их насчитывается около 600.000 в то
1:02
время как китайцев порядка 40.000 многие
1:06
корейцы переехали в Японию в период с
1:09
1910 по 1945 год когда Корея находилась
1:14
под японским управлением несмотря на то
1:17
что они говорят на японском языке
1:19
выглядят и ведут себя как японцы
1:22
значительная часть общества по-прежнему
1:24
не воспринимает их как полноправных
1:26
членов нации им нередко отказывают в
1:28
браке и трудоустройстве
.......
на вопрос сколько поколений
1:46
должно пройти чтобы корейцы стали
1:48
японцами собеседники реагируют с
1:51
недоумением они всегда будут корейцами

Как видите, вопрос не в языке. И ваши попытки аналогий совершенно не в тему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 08:32

всех с праздником!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 08:32



ссылка на фильм
https://www.youtube.com/watch?v=jyDHA_RjfzI&t=454s
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 20 кві, 2025 08:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 08:41

новости из мира гитар

и немного музыки в стиле фламенко.
1я песня на стихи Т.Шевченка






фламенко уникальный стиль. на него ложится что угодно от Г.Сковороды до современного рэпа

кому зашел стиль вот тут целый сайт инструменталки
https://pixabay.com/ru/music/search/%D0 ... %BA%D0%BE/

Тайные истоки: хотя фламенко является культурным символом Испании, его точные истоки трудно определить. Считается, что его развитие было связано с различными культурами, которые сосуществовали в регионе, такими как арабская, еврейская и цыганская.


Эмоциональное выражение: это больше, чем музыкальный жанр; это форма глубоко эмоционального выражения. Каждый стиль (палос) в фламенко представляет разные эмоции — от радости до грусти и боли.


Импровизация и свобода: хотя оно следует определенным ритмическим и мелодическим структурам, фламенко известно своей импровизацией. Танцоры, певцы и гитаристы часто импровизируют в ответ на атмосферу, публику и момент.


Роль фламенко-гитары: фламенко-гитара не только сопровождает пение и танец, но и имеет уникальную роль в жанре. Ее перкуссионный звук и способность выражать глубокие эмоции делают фламенко-гитару незаменимым элементом фламенко.


Фламенко как нематериальное культурное наследие: в 2010 году фламенко было объявлено Нематериальным культурным наследием человечества ЮНЕСКО. Эта награда признает культурное и художественное значение фламенко на мировом уровне.


Разнообразие палос: существует более пятидесяти различных стилей фламенко, известных как «палос». Каждый палос имеет свои музыкальные и эмоциональные характеристики, что обогащает разнообразие и глубину фламенко как жанра.


Глобальное влияние: хотя фламенко имеет свои корни в Испании, его влияние распространилось по всему миру. Сегодня школы фламенко и любители можно найти во многих странах, что способствует его эволюции и глобальному распространению.

Фламенко, укоренившееся в самом сердце Андалусии, на юге Испании, это гораздо больше, чем просто музыкальный стиль и танец. Этот регион с древних времен был плавильным котлом культур, где арабская, еврейская, цыганская и христианская традиции переплетаются в ярком гобелене истории и традиций. Но именно влияние цыган, особенно, глубоко повлияло на его эволюцию.

Цыгане, прибывшие в Испанию в Средние века, принесли с собой не только свою музыку и танец, но и форму выражения, которая глубоко резонировала с андалузскими душами. Сливая свои традиции с местными, они создали фламенко таким, каким мы его знаем сегодня: искусство, которое излучает страсть и эмоции в каждой ноте и каждом шаге.

На протяжении веков арабского владычества на Иберийском полуострове музыка и поэзия этих культур оставили неизгладимый след в андалузской душе. Мелодичные ритмы, экзотические музыкальные шкалы и техники мелодического пения имеют свои корни в этом богатом культурном наследии, которое обогатило фламенко уникальной глубиной и сложностью.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 20 кві, 2025 10:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 08:57

  ЛАД написав:
  flyman написав:......
там вступ про єдину націю, далі про те що вона то і не єдина згідно етногенезу, але чомусь не чутно "прітіснєнія карєйцємовних японцєв", як так?

1:00
их насчитывается около 600.000 в то
1:02
время как китайцев порядка 40.000 многие
1:06
корейцы переехали в Японию в период с
1:09
1910 по 1945 год когда Корея находилась
1:14
под японским управлением несмотря на то
1:17
что они говорят на японском языке
1:19
выглядят и ведут себя как японцы
1:22
значительная часть общества по-прежнему
1:24
не воспринимает их как полноправных
1:26
членов нации им нередко отказывают в
1:28
браке и трудоустройстве
.......
на вопрос сколько поколений
1:46
должно пройти чтобы корейцы стали
1:48
японцами собеседники реагируют с
1:51
недоумением они всегда будут корейцами

Как видите, вопрос не в языке. И ваши попытки аналогий совершенно не в тему.

аналогія сумісна, але питання в тому, що турбопатріоти просуваєть євроцінності

чи нацифікація як в Японії
flyman
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