RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 09:03

  Wirująświatła написав: 1я песня на стихи

психологічний розбір теми Галі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39274
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2825 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:44

flyman
Гагаузи святкують Пасху?
Сьогодні особливий день: якщо вже нічого не допомогло, то можна жадібність викочувати яйцями.
Зазвичай катати треба від підборіддя до пяток. Якщо боляче - можна до колін.
Hotab
 
Повідомлень: 14791
З нами з: 15.02.09
Подякував: 391 раз.
Подякували: 2355 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 11:01

был такой композитор Андрей Эшпай... Известный песней "А снег идёт"
он же написал саундтрек к одноименному фильму Криницы
Летом 1953 года в белорусское село Криницы приезжает новый директор школы Михась Лямешевич (Эдуард Павулс) - и с этого момента председателю колхоза Мохначу становится непросто командовать односельчаными, выполнять сомнительные обязательства и перевыполнять грандиозные планы. Лямешевич принимается активно налаживать учебный процесс, одновременно пытаясь улучшить бытовые условия учителей. Лемешевич, человек вольных взглядов и убеждений, постепенно становится «неудобным» и для секретаря райкома Бородки, и он решает перевести строптивого педагога в другую школу.
как такое можно было написать...хз - ничего более точного о высших эмоциях я не слышал. Кровь стынет. Музыка для тех кто не только пожрать...

ссылка на фильм
https://www.youtube.com/watch?v=gwsVGP8wRuw
песня на 21й минуте
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29572
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2472 раз.
Подякували: 3465 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:16

Re: Психологія та інші цікавинки

https://youtu.be/tSp-Rk2XfQY?si=ssVsNOJNpbXj48R5
https://youtu.be/CfYx9HIbwJg?si=PKeOkTv38KPOukeH
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 20 кві, 2025 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2546
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:17

Re: Психологія та інші цікавинки

Banderlog написав:https://youtu.be/tSp-Rk2XfQY?si=ssVsNOJNpbXj48R5
Ще щоб люди блювонули чи шо? Як взагалі можна слухати цього нікчему?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35872
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1480 раз.
Подякували: 8180 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:20

Faceless шо там? .в мене не відкривається. має бути дівна Любовеч
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2546
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 248249250251
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3811
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.