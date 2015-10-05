психологічний розбір теми Галі
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Додано: Нед 20 кві, 2025 09:03
Додано: Нед 20 кві, 2025 10:44
flyman
Гагаузи святкують Пасху?
Сьогодні особливий день: якщо вже нічого не допомогло, то можна жадібність викочувати яйцями.
Зазвичай катати треба від підборіддя до пяток. Якщо боляче - можна до колін.
Додано: Нед 20 кві, 2025 11:01
был такой композитор Андрей Эшпай... Известный песней "А снег идёт"
он же написал саундтрек к одноименному фильму Криницы
как такое можно было написать...хз - ничего более точного о высших эмоциях я не слышал. Кровь стынет. Музыка для тех кто не только пожрать...
ссылка на фильм
песня на 21й минуте
Додано: Нед 20 кві, 2025 12:16
Re: Психологія та інші цікавинки
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 20 кві, 2025 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 кві, 2025 12:17
Re: Психологія та інші цікавинки
Ще щоб люди блювонули чи шо? Як взагалі можна слухати цього нікчему?
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