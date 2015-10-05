был такой композитор Андрей Эшпай... Известный песней "А снег идёт" он же написал саундтрек к одноименному фильму Криницы
Летом 1953 года в белорусское село Криницы приезжает новый директор школы Михась Лямешевич (Эдуард Павулс) - и с этого момента председателю колхоза Мохначу становится непросто командовать односельчаными, выполнять сомнительные обязательства и перевыполнять грандиозные планы. Лямешевич принимается активно налаживать учебный процесс, одновременно пытаясь улучшить бытовые условия учителей. Лемешевич, человек вольных взглядов и убеждений, постепенно становится «неудобным» и для секретаря райкома Бородки, и он решает перевести строптивого педагога в другую школу.
как такое можно было написать...хз - ничего более точного о высших эмоциях я не слышал. Кровь стынет. Музыка для тех кто не только пожрать...
О современном образовании. Если верить автору, то это "Задание по математике на собеседовании Harvard University Can You solve This". Кроме того, "в немецкой математической олимпиаде вы такое могли бы и повстречать я повстречал". Не знаю, в моё время это была обычная школьная математическая задачка.