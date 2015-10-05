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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 250251252253>
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:28

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:......
там вступ про єдину націю, далі про те що вона то і не єдина згідно етногенезу, але чомусь не чутно "прітіснєнія карєйцємовних японцєв", як так?

1:00
их насчитывается около 600.000 в то
1:02
время как китайцев порядка 40.000 многие
1:06
корейцы переехали в Японию в период с
1:09
1910 по 1945 год когда Корея находилась
1:14
под японским управлением несмотря на то
1:17
что они говорят на японском языке
1:19
выглядят и ведут себя как японцы
1:22
значительная часть общества по-прежнему
1:24
не воспринимает их как полноправных
1:26
членов нации им нередко отказывают в
1:28
браке и трудоустройстве
.......
на вопрос сколько поколений
1:46
должно пройти чтобы корейцы стали
1:48
японцами собеседники реагируют с
1:51
недоумением они всегда будут корейцами

Как видите, вопрос не в языке. И ваши попытки аналогий совершенно не в тему.

аналогія сумісна, але питання в тому, що турбопатріоти просуваєть євроцінності
[youtube]trBz-raPdQY[/youtube.
чи нацифікація як в Японії

Можно я не буду напоминать историю Японии 90-летней давности?
Им тогда, в отличие от Гитлера, не пришлось проводить "нацификацию", у них это уже было. Чем закончилось, вы знаете. Американцы провели денацификацию Японии, но только на уровне институтов, на ментальном уровне всё осталось, как было.
Оговорюсь, я никогда не был в Японии и даже не встречался с японцами. Сужу только по вашему видео https://www.youtube.com/watch?v=ry7NfLRAXh0, которое вы выложили (viewtopic.php?p=5847527#p5847527).
Насчёт "исчезновения наций к середине ХХ1 века" это, конечно, перебор, так быстро серьёзные изменения в истории не происходят, но развитие происходит в этом направлении. Как всегда с отклонениями и даже откатами, но тем не менее. Мы и в этом. как и во многом другом, отстаём от "передовых" стран. Но никуда не денемся. И Япония тоже. Нации это не какой-то богом данный абсолют, а вполне конкретная и преходящая ступень развития общества.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:31

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:42

А почему я в небольшой инструменталке слышу голос?
Я, конечно, понимаю, что для певца голос - это инструмент, но все же...

Вернёмся к гитаре.
Мне всё-таки ближе увеличение количества классических гитар, а не струн на одной 😁

https://youtu.be/4ydcQKxECcM?si=cLKmHlo-XesG-cyF
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:46

  Сибарит написав:А почему я в небольшой инструменталке слышу голос?
Я, конечно, понимаю, что для певца голос - это инструмент, но все же...
я хотел к инструменталке накидать распевку тенора, типа "та-да-па-та-па-на". но АІ к этому добавил ещё кусочек песни на странном языке, поскольку всё равно это прикол, решил не переделывать. АІ иногда что-то предлагает, в меру понимания моего запроса :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:52

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:А почему я в небольшой инструменталке слышу голос?
Я, конечно, понимаю, что для певца голос - это инструмент, но все же...
я хотел к инструменталке накидать распевку тенора, типа "та-да-па-та-па-на". но АІ к этому добавил ещё кусочек песни на странном языке, поскольку всё равно это прикол, решил не переделывать. АІ иногда что-то предлагает, в меру понимания моего запроса :D

Восстание машин 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:52

  Сибарит написав:Мне всё-таки ближе увеличение количества классических гитар, а не струн на одной 😁
всего две? вот тут было 4 гитары (извините за собаку в кадре не могу найти оригинал)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:55

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:58

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Мне всё-таки ближе увеличение количества классических гитар, а не струн на одной
всего две? вот тут было 4 гитары (извините за собаку в кадре не могу найти оригинал)
Віталію, пошукайте, як зробити, щоб відео не ставилося на паузу при мінімізації вікна. Наскільки я знаю чогось так робить, якщо відео в категорії для дітей, навіть якщо преміум підписка.
Бо зазвичай натискаєш стрілку вниз і можна спокійно подивитись що там є на каналі, поки воно грає.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 15:03

  Wirująświatła написав:всего две? вот тут было 4 гитары (извините за собаку в кадре не могу найти оригинал)

По всей видимости, гугл счёл собаку в кадре порнографией и ограничил доступ 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 15:25

ранее я писал что почти всё можно перегнать в стиль фламенко. Даже (в теории) хор. вот пример такого "перегона"

оригинал

(извините за русских во 2м кадре, я не фанат, тем более это не реклама, припев красивый)
Wirująświatła
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