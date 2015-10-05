flyman написав:...... там вступ про єдину націю, далі про те що вона то і не єдина згідно етногенезу, але чомусь не чутно "прітіснєнія карєйцємовних японцєв", як так?
1:00 их насчитывается около 600.000 в то 1:02 время как китайцев порядка 40.000 многие 1:06 корейцы переехали в Японию в период с 1:09 1910 по 1945 год когда Корея находилась 1:14 под японским управлением несмотря на то 1:17 что они говорят на японском языке 1:19 выглядят и ведут себя как японцы 1:22 значительная часть общества по-прежнему 1:24 не воспринимает их как полноправных 1:26 членов нации им нередко отказывают в 1:28 браке и трудоустройстве ....... на вопрос сколько поколений 1:46 должно пройти чтобы корейцы стали 1:48 японцами собеседники реагируют с 1:51 недоумением они всегда будут корейцами
Как видите, вопрос не в языке. И ваши попытки аналогий совершенно не в тему.
аналогія сумісна, але питання в тому, що турбопатріоти просуваєть євроцінності [youtube]trBz-raPdQY[/youtube. чи нацифікація як в Японії
Можно я не буду напоминать историю Японии 90-летней давности? Им тогда, в отличие от Гитлера, не пришлось проводить "нацификацию", у них это уже было. Чем закончилось, вы знаете. Американцы провели денацификацию Японии, но только на уровне институтов, на ментальном уровне всё осталось, как было. Оговорюсь, я никогда не был в Японии и даже не встречался с японцами. Сужу только по вашему видео https://www.youtube.com/watch?v=ry7NfLRAXh0, которое вы выложили (viewtopic.php?p=5847527#p5847527). Насчёт "исчезновения наций к середине ХХ1 века" это, конечно, перебор, так быстро серьёзные изменения в истории не происходят, но развитие происходит в этом направлении. Как всегда с отклонениями и даже откатами, но тем не менее. Мы и в этом. как и во многом другом, отстаём от "передовых" стран. Но никуда не денемся. И Япония тоже. Нации это не какой-то богом данный абсолют, а вполне конкретная и преходящая ступень развития общества.
Сибарит написав:А почему я в небольшой инструменталке слышу голос? Я, конечно, понимаю, что для певца голос - это инструмент, но все же...
я хотел к инструменталке накидать распевку тенора, типа "та-да-па-та-па-на". но АІ к этому добавил ещё кусочек песни на странном языке, поскольку всё равно это прикол, решил не переделывать. АІ иногда что-то предлагает, в меру понимания моего запроса
Сибарит написав:А почему я в небольшой инструменталке слышу голос? Я, конечно, понимаю, что для певца голос - это инструмент, но все же...
я хотел к инструменталке накидать распевку тенора, типа "та-да-па-та-па-на". но АІ к этому добавил ещё кусочек песни на странном языке, поскольку всё равно это прикол, решил не переделывать. АІ иногда что-то предлагает, в меру понимания моего запроса
Сибарит написав:Мне всё-таки ближе увеличение количества классических гитар, а не струн на одной
всего две? вот тут было 4 гитары (извините за собаку в кадре не могу найти оригинал)
Віталію, пошукайте, як зробити, щоб відео не ставилося на паузу при мінімізації вікна. Наскільки я знаю чогось так робить, якщо відео в категорії для дітей, навіть якщо преміум підписка. Бо зазвичай натискаєш стрілку вниз і можна спокійно подивитись що там є на каналі, поки воно грає.