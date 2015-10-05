якось не з того боку кінця Ви думаєте) ладно якась годувальниця з широкою таке писала
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Додано: Нед 20 кві, 2025 15:48
Додано: Нед 20 кві, 2025 15:54
Banderlog
Хто знає… може у нас Флайман «з загадкою• Ключик від якої має Ночкін
Підглядання за інтимним життям Ночкіна має мати своє пояснення
Додано: Нед 20 кві, 2025 16:04
я іще не на свободі. В батьків. був в банченському монастирі, трохи вина випив за рулем) грам 300 сухого. но більш не фуліганив) це щось батьки начипали на ноут. в мене відео ютубувське не відкривалось. добре що 5.10 а не порнуха)
попробую ще одне музичне виставити мож цей раз вийде
P/s для пана психолога окремо порада подивитись,
бо він чомусь думає, що я не розумію про що він пише,
наші протиріччя глибші...
Додано: Нед 20 кві, 2025 16:09
Re: Психологія та інші цікавинки
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