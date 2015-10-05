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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 250251252253
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 15:48

  flyman написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:верхний гриф 12 нижний 6 струн

А у арфы все равно больше 😁

Скільки вовка не годуй, в слона товще
якось не з того боку кінця Ви думаєте) ладно якась годувальниця з широкою таке писала :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 15:54

Banderlog

якось не з того боку кінця Ви думаєте)


Хто знає… може у нас Флайман «з загадкою• Ключик від якої має Ночкін :oops:

Підглядання за інтимним життям Ночкіна має мати своє пояснення
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 16:04

  fox767676 написав:Спалился бандерлог, воздух свободы cыграл злую шутку (с)
Сегодня балашов, а завтра кто - портников ?
я іще не на свободі. В батьків. був в банченському монастирі, трохи вина випив за рулем) грам 300 сухого. но більш не фуліганив) це щось батьки начипали на ноут. в мене відео ютубувське не відкривалось. добре що 5.10 а не порнуха)
попробую ще одне музичне виставити мож цей раз вийде

P/s для пана психолога окремо порада подивитись,
бо він чомусь думає, що я не розумію про що він пише,
наші протиріччя глибші...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 16:09

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:добре що 5.10 а не порнуха)


від 5.10 до 7-40 рукою подати, а далі тільки ночкін разом з портніковим у ліжку
:)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 16:21

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:добре що 5.10 а не порнуха)


від 5.10 до 7-40 рукою подати, а далі тільки ночкін разом з портніковим у ліжку
:)
давно балашова не бачив, колись в нього цікава передача була про гроші)
дивився під пиво.
щодо 7-40 то їх Б-г мене жаліє і післав друзєй єврєєв))) 10 років в церкві пятидесятників теж прирівнюю до єврєйства)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 16:32

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:06

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Спалился бандерлог, воздух свободы cыграл злую шутку (с)
Сегодня балашов, а завтра кто - портников ?
я іще не на свободі. В батьків. був в банченському монастирі, трохи вина випив за рулем) грам 300 сухого. но більш не фуліганив) це щось батьки начипали на ноут. в мене відео ютубувське не відкривалось. добре що 5.10 а не порнуха)
попробую ще одне музичне виставити мож цей раз вийде

P/s для пана психолога окремо порада подивитись,
бо він чомусь думає, що я не розумію про що він пише,
наші протиріччя глибші...
спасибо посмотрю. Я на этой ветке все смотрю, ну кроме совсем трэша типа балашова. Иначе зачем сюда заходить? И да никаких противоречий у меня ни с кем нет, ваше право думать что угодно, мое право вас не переубеждать )
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:57

Re: Психологія та інші цікавинки

Хорошо в зале. Тихо, холодно
Умиротворяюще
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:59

Re: Психологія та інші цікавинки

Придёт время и про Балашова будут писать в книгах.
Рано или поздно, левацкие гниды сдохнут и придёт на землю настоящая свобода от социализма, от налогового рабства
Бетон
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