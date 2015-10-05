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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 20 кві, 2025 15:48
flyman написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав:
верхний гриф 12 нижний 6 струн
А у арфы все равно больше 😁
Скільки вовка не годуй, в слона товще
якось не з того боку кінця Ви думаєте) ладно якась годувальниця з широкою таке писала
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Додано: Нед 20 кві, 2025 15:54
Banderlog
якось не з того боку кінця Ви думаєте)
Хто знає… може у нас Флайман «з загадкою• Ключик від якої має Ночкін
Підглядання за інтимним життям Ночкіна має мати своє пояснення
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Додано: Нед 20 кві, 2025 16:04
fox767676 написав:
Спалился бандерлог, воздух свободы cыграл злую шутку (с)
Сегодня балашов, а завтра кто - портников ?
я іще не на свободі. В батьків. був в банченському монастирі, трохи вина випив за рулем) грам 300 сухого. но більш не фуліганив) це щось батьки начипали на ноут. в мене відео ютубувське не відкривалось. добре що 5.10 а не порнуха)
попробую ще одне музичне виставити мож цей раз вийде
P/s для пана психолога окремо порада подивитись,
бо він чомусь думає, що я не розумію про що він пише,
наші протиріччя глибші...
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Додано: Нед 20 кві, 2025 16:09
Banderlog написав:
добре що 5.10 а не порнуха)
від 5.10 до 7-40 рукою подати, а далі тільки ночкін разом з портніковим у ліжку
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Додано: Нед 20 кві, 2025 16:21
fox767676 написав: Banderlog написав:
добре що 5.10 а не порнуха)
від 5.10 до 7-40 рукою подати, а далі тільки ночкін разом з портніковим у ліжку
давно балашова не бачив, колись в нього цікава передача була про гроші)
дивився під пиво.
щодо 7-40 то їх Б-г мене жаліє і післав друзєй єврєєв))) 10 років в церкві пятидесятників теж прирівнюю до єврєйства)))
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Додано: Нед 20 кві, 2025 16:32
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Додано: Нед 20 кві, 2025 17:06
Banderlog написав: fox767676 написав:
Спалился бандерлог, воздух свободы cыграл злую шутку (с)
Сегодня балашов, а завтра кто - портников ?
я іще не на свободі. В батьків. був в банченському монастирі, трохи вина випив за рулем) грам 300 сухого. но більш не фуліганив) це щось батьки начипали на ноут. в мене відео ютубувське не відкривалось. добре що 5.10 а не порнуха)
попробую ще одне музичне виставити мож цей раз вийде
P/s для пана психолога окремо порада подивитись,
бо він чомусь думає, що я не розумію про що він пише,
наші протиріччя глибші...
спасибо посмотрю. Я на этой ветке все смотрю, ну кроме совсем трэша типа балашова. Иначе зачем сюда заходить? И да никаких противоречий у меня ни с кем нет, ваше право думать что угодно, мое право вас не переубеждать )
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Додано: Нед 20 кві, 2025 17:57
Хорошо в зале. Тихо, холодно
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Додано: Нед 20 кві, 2025 17:59
Придёт время и про Балашова будут писать в книгах.
Рано или поздно, левацкие гниды сдохнут и придёт на землю настоящая свобода от социализма, от налогового рабства
Первая в истории орбитальная ракета, запущенная с территории Европы, упала на Землю
А Маск запускает в космос как к себе домой
Левацкая Европа, где щимят свободу, сидят на сумасшедших налогах - умрёт
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 20 кві, 2025 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 кві, 2025 18:01
Бетон написав:Придёт время и про Балашова будут писать в книгах.
Рано или поздно, левацкие гниды сдохнут и придёт на землю настоящая свобода от социализма, от налогового рабства
Навряд чи, бо він такий жалюгідний нікчема, що про нього вже майже забули, і остаточно забудуть, коли його перестануть притягати в ефір інші попаяні придурки.
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