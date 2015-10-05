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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 251252253254
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 18:09

  Faceless написав:
Бетон написав:Придёт время и про Балашова будут писать в книгах.
Рано или поздно, левацкие гниды сдохнут и придёт на землю настоящая свобода от социализма, от налогового рабства
Навряд чи, бо він такий жалюгідний нікчема, що про нього вже майже забули, і остаточно забудуть, коли його перестануть притягати в ефір інші попаяні придурки.

У него пол миллиона подписчиков.
Всё у него нормально, кроме 28 уголовных заказных дел в укр.
Как видим, либертарианство в виде Милея, всего истеблишмента США - свет.
Леваки и глобалисты - тьма
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 18:17

привид бродить по Європі

  Бетон написав:Придёт время и про Балашова будут писать в книгах.
Рано или поздно, левацкие гниды сдохнут и придёт на землю настоящая свобода от социализма, от налогового рабства

Первая в истории орбитальная ракета, запущенная с территории Европы, упала на Землю

А Маск запускает в космос как к себе домой

Левацкая Европа, где щимят свободу, сидят на сумасшедших налогах - умрёт

ще Карл Маркс казав: "привид бродить по Європі"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 18:18

Re: Психологія та інші цікавинки

Как сказал выдающийся Лифшиц, Америка в медицине впереди планеты всей.
И Маск с его Neuralink
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 18:19

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Придёт время и про Балашова будут писать в книгах.
Рано или поздно, левацкие гниды сдохнут и придёт на землю настоящая свобода от социализма, от налогового рабства
Навряд чи, бо він такий жалюгідний нікчема, що про нього вже майже забули, і остаточно забудуть, коли його перестануть притягати в ефір інші попаяні придурки.

У него пол миллиона подписчиков.
Всё у него нормально, кроме 28 уголовных заказных дел в укр.
Как видим, либертарианство в виде Милея, всего истеблишмента США - свет.
Леваки и глобалисты - тьма
Це не лібертаріанство, а філософія торгаша в гіршому сенсі. Те що в нього чимало підписоти - так є купа таких самих нікчемних блогерів і з більшими аудиторіями. А так маємо шахрая-кидалу з ютубчиком і не більше
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 18:27

Re: Психологія та інші цікавинки

  flyman написав:ще Карл Маркс казав: "привид бродить по Європі"

не привид по Європі, а дракон насувається зі Сходу
І до чого тут ларьочний філософ, оспівувач Самого Героїного Генерала, до Космосу?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 18:42

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:щодо 7-40 то їх Б-г мене жаліє і післав друзєй єврєєв))) 10 років в церкві пятидесятників теж прирівнюю до єврєйства)))

в мене в юнацтві були приятелі євреї, справляли чорну месу над фотками американсько-пртестантського проповідника, бо щось не так зайшли його проповіді в наші полум'яні серця. Сподіваюсь з проповідником нічого поганого не трапилось )
Я так розумію протестанти більш поціновують Старий Завіт, це їх наближує до єврейства. А радикальним протестантам типа амішей тільки пейсів не вистачає до повної ідентичності.
Зображення
Серед православних теж були вітхозавітні секти типа жидовствуючих, суботників, потім набридло єрундою маятися зробили гіюр та в Ізраїль.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 20 кві, 2025 18:55, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 18:42

дракон на дохлій клячі глобалізму

  fox767676 написав:
  flyman написав:ще Карл Маркс казав: "привид бродить по Європі"

не привид по Європі, а дракон насувається зі Сходу
І до чого тут ларьочний філософ, оспівувач Самого Героїного Генерала, до Космосу?

дракон на дохлій клячі глобалізму
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 19:22

  Бетон написав:У него пол миллиона подписчиков.


А скільки у Флаймана підписників?
На отой блог «як не здохнути на 120 дол , або користь кори дерева на обід».
Ну крім екс-дружини, тещі і сина.
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 19:33

Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:
  Бетон написав:У него пол миллиона подписчиков.


А скільки у Флаймана підписників?
На отой блог «як не здохнути на 120 дол , або користь кори дерева на обід».
Ну крім екс-дружини, тещі і сина.
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Я б навіть сказав з 12 фоловерів і армією хейтерів
Faceless
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