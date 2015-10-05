Бетон написав:Придёт время и про Балашова будут писать в книгах. Рано или поздно, левацкие гниды сдохнут и придёт на землю настоящая свобода от социализма, от налогового рабства
Навряд чи, бо він такий жалюгідний нікчема, що про нього вже майже забули, і остаточно забудуть, коли його перестануть притягати в ефір інші попаяні придурки.
У него пол миллиона подписчиков. Всё у него нормально, кроме 28 уголовных заказных дел в укр. Как видим, либертарианство в виде Милея, всего истеблишмента США - свет. Леваки и глобалисты - тьма
Це не лібертаріанство, а філософія торгаша в гіршому сенсі. Те що в нього чимало підписоти - так є купа таких самих нікчемних блогерів і з більшими аудиторіями. А так маємо шахрая-кидалу з ютубчиком і не більше
Banderlog написав:щодо 7-40 то їх Б-г мене жаліє і післав друзєй єврєєв))) 10 років в церкві пятидесятників теж прирівнюю до єврєйства)))
в мене в юнацтві були приятелі євреї, справляли чорну месу над фотками американсько-пртестантського проповідника, бо щось не так зайшли його проповіді в наші полум'яні серця. Сподіваюсь з проповідником нічого поганого не трапилось ) Я так розумію протестанти більш поціновують Старий Завіт, це їх наближує до єврейства. А радикальним протестантам типа амішей тільки пейсів не вистачає до повної ідентичності. Серед православних теж були вітхозавітні секти типа жидовствуючих, суботників, потім набридло єрундою маятися зробили гіюр та в Ізраїль.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 20 кві, 2025 18:55, всього редагувалось 1 раз.