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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 252253254255
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:10

  fox767676 написав:
  flyman написав:ще Карл Маркс казав: "привид бродить по Європі"

не привид по Європі, а дракон насувається зі Сходу
.......

китайські вчені провели успішне випробування водневої бомби у польових умовах. Про це повідомляє South China Morning Post.

Бомба вагою 2 кг створила вогняну кулю температурою понад 1000 градусів за Цельсієм, яка проіснувала більше двох секунд – у 15 разів довше, ніж еквівалентний вибух звичайної вибухівки.

Пристрій, розроблений 705-м науково-дослідним інститутом Китайської державної суднобудівної корпорації (CSSC), використовує твердотільний матеріал для зберігання водню на основі магнію. Ядерні матеріали при цьому не задіяні.

Йдеться про сріблястий порошок, відомий як гідрид магнію, який зберігає значно більше водню, ніж резервуар під тиском. Під час активації звичайними вибуховими речовинами гідрид магнію зазнає швидкого термічного розкладання, вивільняючи газоподібний водень, який спалахує із високою температурою
......
Під час випробувального вибуху надлишковий тиск склав 428,43 кілопаскалів на відстані двох метрів від бомби. Хоча це лише 40% від сили вибуху звичайного тротилу такої ж маси, проте водневий вибух дав значно більший діапазон проекції тепла.
.........
... на початку цього року Китай запустив цілий завод з виробництва гідриду магнію в північно-західній провінції Шеньсі, який може виробляти приголомшливі 150 тонн матеріалу на рік. В теорії першочерговим варіантом використання цього матеріалу є виробництво паливних елементів на базі водню, наприклад, для підводних човнів або безпілотників із довгим часом польоту. Але тепер китайці придумали, як зробити бомбу із гідриду магнію.
https://www.unian.ua/weapons/vodneva-bomba-uspishno-proyshla-polovi-viprobuvannya-v-kitaji-12983493.html

P.s. "Интернационал" для современного Китая звучит несколько неоднозначно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:14

Re: Психологія та інші цікавинки

Там хтось хотів психологічне кіно
Є свіжий фільм "Такі дрібниці" (Small things like these). З Кіліаном Мерфі. Віталію думаю зайде, може й Долярчику.

І ще згадав. Того року дивився в Жовтні австрійський фільм "Ціле життя". По суті описує життя пересічного фермера в Австрії, сироти, що народився буквально перед першою світовою, став досвідченим інженером, втратив сімʼю, пережив другу світову, потрапив в полон, повернувся. Коротше весь фільм у бідолахи просто купа нещасть. Але він помирає радіючи життю.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:28

  Faceless написав:І ще згадав. Того року дивився в Жовтні австрійський фільм "Ціле життя". По суті описує життя пересічного фермера в Австрії, сироти, що народився буквально перед першою світовою, став досвідченим інженером, втратив сімʼю, пережив другу світову, потрапив в полон, повернувся. Коротше весь фільм у бідолахи просто купа нещасть. Але він помирає радіючи життю.

https://uaserial.me/movie-ein-ganzes-leben
спасибо сегодня гляну.
коменты
Отличный мрачначок и прекрасно показанная безнадега. Фильм о жизни большинства. Редко кому удается выходить за рамки, показанные в этом фильме. У 90 процентов плюс-минус так и есть. Главное в жизни героя, это то, что не он решает, а за него решают. Поэтому, многие тут себя увидят и им это не понравится.

Описание не совсем соответствует. Он ничего не строит, у него ничего своего нет. Основная цитата фильма "крестьянин всегда остается крестьянином, он никогда не станет хозяином". Он всю жизнь выполняет чужие приказы и ни во что не верит. Однако без него не было бы ни хлеба, ни дорог, ни войн потому что хозяева сами не воюют и ничего не строят.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:38

  Wirująświatła написав:ранее я писал что почти всё можно перегнать в стиль фламенко. Даже (в теории) хор. вот пример такого "перегона"
....

Вот вам фламенко 40-летней давности от Мадонны:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:44

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:І ще згадав. Того року дивився в Жовтні австрійський фільм "Ціле життя". По суті описує життя пересічного фермера в Австрії, сироти, що народився буквально перед першою світовою, став досвідченим інженером, втратив сімʼю, пережив другу світову, потрапив в полон, повернувся. Коротше весь фільм у бідолахи просто купа нещасть. Але він помирає радіючи життю.

https://uaserial.me/movie-ein-ganzes-leben
спасибо сегодня гляну.
коменты
Отличный мрачначок и прекрасно показанная безнадега. Фильм о жизни большинства. Редко кому удается выходить за рамки, показанные в этом фильме. У 90 процентов плюс-минус так и есть. Главное в жизни героя, это то, что не он решает, а за него решают. Поэтому, многие тут себя увидят и им это не понравится.

Описание не совсем соответствует. Он ничего не строит, у него ничего своего нет. Основная цитата фильма "крестьянин всегда остается крестьянином, он никогда не станет хозяином". Он всю жизнь выполняет чужие приказы и ни во что не верит. Однако без него не было бы ни хлеба, ни дорог, ни войн потому что хозяева сами не воюют и ничего не строят.
Не можу погодитись з жодним з цих коментарів. Там взагалі повний брєд, наче різні фільми дивилися.
Фільм відносно важкий, далеко не на рівні кіно про дітей-інвалідів, я не можу записати його в "мрачнячок", але враження створює дійсно складне.
Я б не читав коментарі до створення власного уявлення, щоб не було спотворення.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:05

  Wirująświatła написав: И да никаких противоречий у меня ни с кем нет, ваше право думать что угодно, мое право вас не переубеждать )
ню-ню, знаєм ми Ваш плюралізм,
то тіки для початку, що думка кожного равнозначна і важна,
наступний крок -моя мисль як в макаки,
а потім релігійний фанатизм наркоманія й ігроманія... :lol:
хотів тіки сказати, пан психолог, що в інтернатах, тюрмах і домах прєстарілих не тільки ви буваєте)
скользький Ви тіп...
психологія це самодостаточна дисципліна чи прикладна? можно психологу "ростити" православних фанатиків?
в чому Ви бачите своє місце і роль, коли приходите в інтернат?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:12

  Сибарит написав:две скрижали с заповедями - и пара триллионов скрижалей со срачем в комментах.
а шо не так? все так і було )
прєдлагаєте терти коментарі? чи перечитати заповіді?
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:15

  ЛАД написав:Вот вам фламенко 40-летней давности от Мадонны:


Wirująświatła
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