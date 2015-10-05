Faceless написав:І ще згадав. Того року дивився в Жовтні австрійський фільм "Ціле життя". По суті описує життя пересічного фермера в Австрії, сироти, що народився буквально перед першою світовою, став досвідченим інженером, втратив сімʼю, пережив другу світову, потрапив в полон, повернувся. Коротше весь фільм у бідолахи просто купа нещасть. Але він помирає радіючи життю.
Отличный мрачначок и прекрасно показанная безнадега. Фильм о жизни большинства. Редко кому удается выходить за рамки, показанные в этом фильме. У 90 процентов плюс-минус так и есть. Главное в жизни героя, это то, что не он решает, а за него решают. Поэтому, многие тут себя увидят и им это не понравится.
Описание не совсем соответствует. Он ничего не строит, у него ничего своего нет. Основная цитата фильма "крестьянин всегда остается крестьянином, он никогда не станет хозяином". Он всю жизнь выполняет чужие приказы и ни во что не верит. Однако без него не было бы ни хлеба, ни дорог, ни войн потому что хозяева сами не воюют и ничего не строят.
Не можу погодитись з жодним з цих коментарів. Там взагалі повний брєд, наче різні фільми дивилися. Фільм відносно важкий, далеко не на рівні кіно про дітей-інвалідів, я не можу записати його в "мрачнячок", але враження створює дійсно складне. Я б не читав коментарі до створення власного уявлення, щоб не було спотворення.
Wirująświatła написав: И да никаких противоречий у меня ни с кем нет, ваше право думать что угодно, мое право вас не переубеждать )
ню-ню, знаєм ми Ваш плюралізм, то тіки для початку, що думка кожного равнозначна і важна, наступний крок -моя мисль як в макаки, а потім релігійний фанатизм наркоманія й ігроманія... хотів тіки сказати, пан психолог, що в інтернатах, тюрмах і домах прєстарілих не тільки ви буваєте) скользький Ви тіп... психологія це самодостаточна дисципліна чи прикладна? можно психологу "ростити" православних фанатиків? в чому Ви бачите своє місце і роль, коли приходите в інтернат?