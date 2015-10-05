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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:05

  Wirująświatła написав: И да никаких противоречий у меня ни с кем нет, ваше право думать что угодно, мое право вас не переубеждать )
ню-ню, знаєм ми Ваш плюралізм,
то тіки для початку, що думка кожного равнозначна і важна,
наступний крок -моя мисль як в макаки,
а потім релігійний фанатизм наркоманія й ігроманія... :lol:
хотів тіки сказати, пан психолог, що в інтернатах, тюрмах і домах прєстарілих не тільки ви буваєте)
скользький Ви тіп...
психологія це самодостаточна дисципліна чи прикладна? можно психологу "ростити" православних фанатиків?
в чому Ви бачите своє місце і роль, коли приходите в інтернат?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:12

  Сибарит написав:две скрижали с заповедями - и пара триллионов скрижалей со срачем в комментах.
а шо не так? все так і було )
прєдлагаєте терти коментарі? чи перечитати заповіді?
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:15

  ЛАД написав:Вот вам фламенко 40-летней давности от Мадонны:


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:27

Re: Психологія та інші цікавинки

Ось вам кавер на Брітні Спірс
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:29

  Banderlog написав:скользький Ви тіп...
зачем тогда со мной общаетесь? знаете я не люблю когда песдят в лицо. Вы там для себя определитесь, а я приму любую вашу точку зрения. Главное шоб вы сами не меняли её по настроению.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 23:00

Re: Психологія та інші цікавинки

Не дайте кортизолу шанс ))
'-А то они пришлют черную метку
-А что это ?
- Это вроде повестки, приятель" ))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 23:04

Re: Психологія та інші цікавинки





fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 00:12

fox767676
Кристоф Вальц - великолепен. Неподражаем.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 00:12

дедушка где то ровесник ЛАДа. а такое хулиган вытворяет...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 00:36

Ганс (Іван)- гречкосій

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:І ще згадав. Того року дивився в Жовтні австрійський фільм "Ціле життя". По суті описує життя пересічного фермера в Австрії, сироти, що народився буквально перед першою світовою, став досвідченим інженером, втратив сімʼю, пережив другу світову, потрапив в полон, повернувся. Коротше весь фільм у бідолахи просто купа нещасть. Але він помирає радіючи життю.

https://uaserial.me/movie-ein-ganzes-leben
спасибо сегодня гляну.
коменты
Отличный мрачначок и прекрасно показанная безнадега. Фильм о жизни большинства. Редко кому удается выходить за рамки, показанные в этом фильме. У 90 процентов плюс-минус так и есть. Главное в жизни героя, это то, что не он решает, а за него решают. Поэтому, многие тут себя увидят и им это не понравится.

Описание не совсем соответствует. Он ничего не строит, у него ничего своего нет. Основная цитата фильма "крестьянин всегда остается крестьянином, он никогда не станет хозяином". Он всю жизнь выполняет чужие приказы и ни во что не верит. Однако без него не было бы ни хлеба, ни дорог, ни войн потому что хозяева сами не воюют и ничего не строят.

В нашій термінології (за Донцовим) "гречкосій"
flyman
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