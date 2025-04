Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 253254255256 Додано: Пон 21 кві, 2025 06:26 Wirująświatła написав: rjkz написав: Она мне приснилась за несколько лет до этого.

Информации почти не было тогда. 80-е годы. Причем, это самый примечательный случай именно тем, что я НЕ МОГ знать этого. Мало того, на момент сна не существовало ни этой квартиры ни этого дома ни этого городка Она мне приснилась за несколько лет до этого.Информации почти не было тогда. 80-е годы. Причем, это самый примечательный случай именно тем, что я НЕ МОГ знать этого. Мало того, на момент сна не существовало ни этой квартиры ни этого дома ни этого городка



Хотите дам совет? Записывайте свои сны, а мельчайших подробностях. Особенное внимание уделяйте деталям и ощущениям. Я это 10 лет делал, потом перечитал всё и понял никакой пользы. Может у вас будет иначе. Предположим один из 100 снов - вещий. Как этим можно пользоваться? Вы же в момент просмотра не знаете какой именно был вещий. Сны как и бред обусловлены интересами, страхами, потребностями личности. Это кое что объясняет.



Если вы мечтаете о новом авто логично что он вам присниться? Далее логично что вы когда нибудь его купите? Если вы мечтаете о пикапе красного цвета логично что присниться именно он? Так же логично что вы захотите купить именно его? например вспомнив о мне точно такой недавно снился, значит это знак свыше - надабрать! Означает ли это, что сон был вещий?



Пример примитивный. Особенности личности притягивают к се6е какие то события, например конфликты. Логично, что они будут так же сниться? Просто связь тут менее очевидная, люди не осознают что их жизнь это проекция их мышления и ощущений.



Вам не снятся средние века или жизнь на других планетах. Значит у снов есть сюжетные рамки. Что исключает их "неземное происхождение".



Мои личные мысли. Насколько я знаю содержание снов интересует только детских. Там могут быть скрытые страхи, которые ребенок не осознает или не может выразить. Как и рисунки, как и разные фантазийные тесты. Взрослый все это в состоянии вербализировать. И обсуждение его снов только будет уводить от реальной проблемы.



И немного пофантазирую. Вероятно есть какая то часть мозга которая в режиме сна просыпается, а в в режиме бодрствования засыпает. Например мозг нельзя гасить как атомный реактор, он должен работать всё время. Поскольку мозг питается электрохимической энергией, которая вырабатывается 24/7 эта теория вполне логичная. Так вот аккумуляторов энергии в мозге нет и кто то должен эту энергию потреблять во время сна. Для этого природа создала "теневой мозг" который проецирует нам сны.



Есть болезни/отклонения когда этот мозг после сна не отключается, называется шизофрения - человек слышит голоса, реже что то видит чего нет в реальности.



Самое частое - вспоминает то чего раньше не знал. Идёт он по улице видит незнакомого человека и вспоминает что когда то он с ним ехал в поезде, или учился в одной школе. То есть "теневой мозг" не опирается на логику и память. Как детский калейдоскоп он собирает произвольные картинки, и включая/отключая фрагментами память, заставляет в них верить. Например, сняться кому-то умершие родители, но во сне человек не помнит что они умерли. При этом помнит что это его родители. Как это работает? У шизофреников такая же байда. Фрагментарная память, остальные события домысливаются. Например шизик уверен что сосед у него украл велик. Он в мелких подробностях описывает соседа, включая цвет пуговиц. В то же время к этому участку памяти добавляются события, которых не было (кража).





Особенно это касается катастроф или смерти близких. Когда такое событие происходит, шизик вдруг "вспоминает" что намедни ему это снилось (или было такое видЕние)



Бывает голоса и видЕния возникают при отравлениях бензолами, наркотическими веществами и при высоких температурах. (то есть "шизофрения" это главный, не единственный "диагноз" для таких нарушений).





Особенность этих воспоминаний - абсолютная их бесполезность. Как и голосов. Ни разу "голос" не подсказал решение сложной задачи или курс валют. То есть к реальной жизни та часть мозга отношения не имеет, как бы вырывая какие то фрагменты из памяти и далее к ним прикручивая свои сюжеты. Отсюда "бред сумашедшшего". Но вполне возможно какой то сюжет сбудется. Даже сломанные часы 2 раза в сутки показывают правильное время. Я считаю такие совпадения случайными, потому что (условно) на 1000 снов совпадение всего одно, при этом 999 несовпадений. С такой же вероятностью можно выиграть в казино.





Да, я писал, что у меня бывают и сны, в которых наконец-то (или к сожалению) происходят события, которые меня волнуют в данный момент.

Я их отношу к условно вещим.

А вот когда происходят события, которые мне нафиг не выпали, а обстоятельства не могут быть мне знакомы, то я не знаю как их иначе классифицировать.

Ложная память? возможно и такое случалось,

Но зачастую я ТАКИЕ сны хорошо помню долгое время, КАК РЕАЛЬНОЕ событие.

Потом оно забывается или почти забывается. И вспоминается, когдаа происходит.

Мне постоянно снится в разных вариациях сон практически об одном и том-же.

https://ua.korrespondent.net/tech/techn ... tsia-svitu Ми такой ии Сибарит

Во сне мне всегда 18-20 лет. не больше и не меньше). Научно подвести такое "под систему" вряд ли возможно. Видимо мой "теневой" мозг (а может и обычный) застрял на этом возрасте. В плане мироощущения. Знаний то конечно добавилось, а ощущения.... это то что мы почти не контролируем, то что "живёт своей жизнью" внутри нас, и если не управляет нами, то по крайней мере сильно влияет на все наши сферы. У меня интересы как у меня 18-20 ти летнего - музыка, самокат (реинкарнация велика со скейтом), фильмы, общение, палаточный туризм. Одежда шорты кроссовки, порванные джинсы, футболка "металлика" или "нирвана", бейсболка.



я как и в 20 равнодушен к пожрать. На макаронах с майонезом конечно не сижу, но и в рестораны не хожу, деликатесы за оверпрайсы не покупаю.



Вижу как друзья стареют, им стала неинтересна музыка и всё перечисленное. Зато пожрать любят. Набрали вес. Рестораны/шашлыки. Живут семьёй и работой, как белки в колесе. Развод - трагедия. Потеря работы - трагедия.







Всё это лупит по ним, а именно по их высшим эмоциям. Которых больше нет. Теперь это несчастные люди с красивыми квартирами и относительно новыми авто. Я вижу причину их несчастий - падение познавательных потребностей, сужение круга интересов до "секс, деньги, еда, дети, авто, работа, отдых". но сделать ничего не могу.



кстати, забегая далеко вперёд, вдруг кто то захочет обсудить депрессивные расстройства, у них есть обратная зависимость с познавательными потребностями. Человеку в депрессии "ничего не интересно". Но это не одномоментная ситуация, а скорее её финал. Постепенно теряются интересы, а потом бац - депрессивный эпизод. Соответственно лечение - вернуть интерес к жизни, к окружающему миру. Иногда на выходе из депрессий набирается лишний вес - просыпаются гастрономические интересы, как наиболее доступные (пошел в атб и удовлетворил). Кстати от наркомании (кроме химического замещения) терапия точно такая же.



Я было что в 40+ уходил с работы со скуки, так и говорил начальству, причина увольнения - скучно тут у вас. Видел их квадратные глаза. Ну а что, я люблю когда интересно. Может поэтому и сны проецируют события и людей в рамках моих интересов.



https://ua.korrespondent.net/tech/techn ... tsia-svitu Ми такой ии

забыл вам вчера рассказать одну историю, как бывший программист вы зацените. К AI которые генерируют музыку есть коды, которые указывают что именно вы от AI хотите. Вплоть до частотных характеристик каждого инструмента. Понадобилась мне "распевка тенора" под музыку, но в правилах этого нет. Прописать звуки вместо текста нельзя, AI будет строго их петь по написанному, и получится "песня на непонятном языке", а нужна именно распевка - импровизация в полголоса. Без каких либо строгих правил и без структуры (структура это когда каким то словам (реже слогам) в песне соответствуют нужные ноты), короче что хочет пусть то и поёт. В описании написал такое dramatic tenor "aaaaaaaaaa" "oooooooo" "uuuuuuuuuu" "mmmmmmm" и... AI меня понял) правда спел он другие звуки, вероятно больше подходящие под голос и ритм.



другой прикол, AI не пропускает тексты с авт.правами. Русские еще через раз, а английские/итальянские вообще ни в какую (поэтому я не смог перепеть "памяти карузо")



делаю значит кавер на такой текст

Pretty young girl on my mind

How I wish you to be mine (whoa-whoa)

Girl, you're no child anymore

(No child, ah, no child, ah, anymore)

Pretty young girl on my mind (on my mind)

Don't you know, know I can't hide? (I can't hide, whoa-whoa)

Can't hide my feelings

You're my girl and you're 16



не пропускает. Меняю выделенный текст на only monkeys и вуаля!





причём картинку он же подобрал

У меня интересы как у меня 18-20 ти летнего - музыка, самокат (реинкарнация велика со скейтом), фильмы, общение, палаточный туризм. Одежда шорты кроссовки, порванные джинсы, футболка "металлика" или "нирвана", бейсболка.





Скоріше 13-15, коли ти прогулював школу заради «музики» (насправді бо просто «покликали друзі» прогулять, а якостей відмовити не було).

Ну так нічого дійсно не змінилось, багато людей тобі казали про твою інфантильність досі.



що саме у Вас викликає недовіру,й підозру в моїм непостоянстві?

знайду колись як ті діти, що співали фігачать на плантаціях городини.)

чому общаюсь? хз, значить чимсь ми схожі

хоча я общітєльний, льогко в поїзді пристаю к малознайомим людям, не тільки в чужий спор можу влізти, но і в бійку

P/s а особистий камінь за пазухою до психологів в мене правда, є. но то діла не стосується. ми ж тут обговорюєм загальні питання що саме у Вас викликає недовіру,й підозру в моїм непостоянстві?знайду колись як ті діти, що співали фігачать на плантаціях городини.)чому общаюсь? хз, значить чимсь ми схожіхоча я общітєльний, льогко в поїзді пристаю к малознайомим людям, не тільки в чужий спор можу влізти, но і в бійкуP/s а особистий камінь за пазухою до психологів в мене правда, є. но то діла не стосується. ми ж тут обговорюєм загальні питання Banderlog

