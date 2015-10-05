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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 255256257258259260>
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:44

Re: Психологія та інші цікавинки

fler написав:кстати, секса в вашем списке почему-то нет и про обезьян забыли))) :wink:

От зря ви це сказали. Тепер асоціації зʼявилися
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:45

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:
  Wirująświatła написав:[b]. мои правила такие, никого не обесценивать. .


Тот же самый Виталий:

  Wirująświatła написав: Теперь это несчастные люди с красивыми квартирами и относительно новыми авто. Я вижу причину их несчастий


Они «несчастные» по мнению психолога только потому, что не живут как он и имеют иные интересы :не ездят на самокате, не носят рваные футболки, ходят на работу и не бросают ее, когда позвонил друг, и его надо повезти через Белорусские леса к виртуальной интернет-барышне.
А шо не так з футболками?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:54

  Faceless написав:А шо не так з футболками?
с футболками всё так, что то не так с хотабом. Порвался, требует ремонта.
  Faceless написав:От зря ви це сказали. Тепер асоціації зʼявилися
сомневаюсь что макаки бы заинтересовались вашими ассоциациями.. :oops:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 21 кві, 2025 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:57

Re: Психологія та інші цікавинки

Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:59

  Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?

конечно люди. должны быть благотворительные организации с волонтерами. для этого.
- доктор, спасибо за лечение, скоро женюсь!
- предупреждаю, бурный секс может привести к смерти;
- а-а-а, пускай умирает! Женюсь ещё раз!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 21 кві, 2025 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:59

Faceless


А шо не так з футболками?


Та хз. Сам маю одну розову навіть. Але якось не розділяю людей по ступеню рваності і кольорам одежі. Віталя ділить: хто не такий як він - ті нещасливі


какое вам дело до моего секса??? с чего это вдруг я буду с вами его обсуждать?



Спочатку він каже ̶м̶и̶ ̶м̶о̶ж̶е̶м̶о̶ ̶о̶б̶г̶о̶в̶о̶р̶ю̶в̶а̶т̶и̶ ̶щ̶о̶ ̶з̶а̶в̶г̶о̶д̶н̶о̶ у нас в ліжку можна все, а потім кричить «ну куди лізеш в ліжко з кавуном!!!»
  Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?

Ну ти там дивись, не волонтерь!! У тебе є варіанти і без знайомств біля собезу))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 кві, 2025 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:07

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?

конечно люди. должны быть благотворительные организации с волонтерами. для этого.
- доктор, спасибо за лечение, скоро женюсь!
- предупреждаю, бурный секс может привести к смерти;
- а-а-а, пускай умирает! Женюсь ещё раз!

Представляю это зрелище - валяние тюленей
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:08

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?
Деякі тому й полюбляють спілкуватися з всякими ЖЕКами та іншими комунальними підприємствами. Сублімують
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:18

fler
не слушайте их, не ведают что несут
это не Вы случайно ? )
https://www.tiktok.com/@n_muzychko/vide ... 8542829857
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:19

  Faceless написав:
Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?
Деякі тому й полюбляють спілкуватися з всякими ЖЕКами та іншими комунальними підприємствами. Сублімують

Заходив я якось на таке паті в укрпошті. Вечеринка была то, что нужно
Бетон
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