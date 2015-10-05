Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 21 кві, 2025 10:44
fler написав:
кстати, секса в вашем списке почему-то нет и про обезьян забыли)))
От зря ви це сказали. Тепер асоціації зʼявилися
Faceless
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Додано: Пон 21 кві, 2025 10:45
Hotab написав: Wirująświatła написав:
[b]. мои правила такие, никого не обесценивать. .
Тот же самый Виталий:
Wirująświatła написав:
Теперь это несчастные люди с красивыми квартирами и относительно новыми авто. Я вижу причину их несчастий
Они «несчастные» по мнению психолога только потому, что не живут как он и имеют иные интересы :не ездят на самокате, не носят рваные футболки, ходят на работу и не бросают ее, когда позвонил друг, и его надо повезти через Белорусские леса к виртуальной интернет-барышне.
А шо не так з футболками?
Faceless
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Додано: Пон 21 кві, 2025 10:54
Faceless написав:
А шо не так з футболками?
с футболками всё так, что то не так с хотабом. Порвался, требует ремонта.
Faceless написав:
От зря ви це сказали. Тепер асоціації зʼявилися
сомневаюсь что макаки бы заинтересовались вашими ассоциациями..
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Wirująświatła
в Пон 21 кві, 2025 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 10:57
Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?
Бетон
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Додано: Пон 21 кві, 2025 10:59
Бетон написав:
Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?
конечно люди. должны быть благотворительные организации с волонтерами. для этого.
- доктор, спасибо за лечение, скоро женюсь!
- предупреждаю, бурный секс может привести к смерти; - а-а-а, пускай умирает! Женюсь ещё раз!
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Wirująświatła
в Пон 21 кві, 2025 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Додано: Пон 21 кві, 2025 10:59
Faceless А шо не так з футболками?
Та хз. Сам маю одну розову навіть. Але якось не розділяю людей по ступеню рваності і кольорам одежі. Віталя ділить: хто не такий як він - ті нещасливі
какое вам дело до моего секса??? с чего это вдруг я буду с вами его обсуждать?
Спочатку він каже ̶м̶и̶ ̶м̶о̶ж̶е̶м̶о̶ ̶о̶б̶г̶о̶в̶о̶р̶ю̶в̶а̶т̶и̶ ̶щ̶о̶ ̶з̶а̶в̶г̶о̶д̶н̶о̶ у нас в ліжку можна все, а потім кричить «ну куди лізеш в ліжко з кавуном!!!»
Бетон написав:
Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?
Ну ти там дивись, не волонтерь!! У тебе є варіанти і без знайомств біля собезу))
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Hotab
в Пон 21 кві, 2025 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:07
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?
конечно люди. должны быть благотворительные организации с волонтерами. для этого.
- доктор, спасибо за лечение, скоро женюсь!
- предупреждаю, бурный секс может привести к смерти; - а-а-а, пускай умирает! Женюсь ещё раз!
Представляю это зрелище - валяние тюленей
Бетон
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:08
Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса Что они не люди, что-ли?
Деякі тому й полюбляють спілкуватися з всякими ЖЕКами та іншими комунальними підприємствами. Сублімують
Faceless
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:18
fler
не слушайте их, не ведают что несут
это не Вы случайно ? )
https://www.tiktok.com/@n_muzychko/vide ... 8542829857
fox767676
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:19
Faceless написав: Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса Что они не люди, что-ли?
Деякі тому й полюбляють спілкуватися з всякими ЖЕКами та іншими комунальними підприємствами. Сублімують
Заходив я якось на таке паті в укрпошті. Вечеринка была то, что нужно
Бетон
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