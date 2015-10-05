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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 256257258259260>
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:20

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?
Деякі тому й полюбляють спілкуватися з всякими ЖЕКами та іншими комунальними підприємствами. Сублімують

Заходив я якось на таке паті в укрпошті. Вечеринка была то, что нужно
Ви теж взяли участь? Отримали насолоду? Ну от а ви питали ще
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:21

  fox767676 написав:fler
не слушайте их, не ведают что несут
это не Вы случайно ? )
https://www.tiktok.com/@n_muzychko/vide ... 8542829857

Музичко- пушка, конечно. Спору нет.
Но утро не обманешь. Это время, когда все маски сорваны))
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:23

  Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?
Деякі тому й полюбляють спілкуватися з всякими ЖЕКами та іншими комунальними підприємствами. Сублімують

Заходив я якось на таке паті в укрпошті. Вечеринка была то, что нужно

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:23

  Faceless написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?Деякі тому й полюбляють спілкуватися з всякими ЖЕКами та іншими комунальними підприємствами. Сублімують

Заходив я якось на таке паті в укрпошті. Вечеринка была то, что нужно
Ви теж взяли участь? Отримали насолоду? Ну от а ви питали ще

Буває, не витримаєш, як затягнеш з ними хором: ой у луууузі червона калиииина
А якась молодуха тебе пиріжком з гробків пригостить
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 21 кві, 2025 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:24

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:24

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:От зря ви це сказали. Тепер асоціації зʼявилися
сомневаюсь что макаки бы заинтересовались вашими ассоциациями.. :oops:

За макак я не переживаю.
Але те що виключили з переліку і макак і секс, говорить, що це, мабуть, якось повʼязано...
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:25

  Faceless написав:За макак я не переживаю.
Але те що виключили з переліку і макак і секс, говорить, що це, мабуть, якось повʼязано...
вы тоже на чужой секс дро..ите? много нового узнаю. Я пишу из расчёта что вы это не делаете, поэтому вам не интересно что там я включил или исключил.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:27

Re: Психологія та інші цікавинки

Віталій, ви знаєте, що в жінці саме сексуальне?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:27

  Wirująświatła написав:не пропускает. Меняю выделенный текст на only monkeys и вуаля!

Тут все совсем примитивно. Нет строго совпадения - пропускает. Для оценки качества программы я бы попробовал допустить в известном тексте пару грамматических ошибок. По идее, программа должна сначала исправить грамматику, а потом сравнивать. Но в программах случаются ошибки.
Что же касается распевки, никто не понял, чего Вы хотите. программа нашла максимально похожее произведение с элементами вокализа и подставила. Поэтому там слова и появились. Кстати, то, что среди доступных вариантов отсутствует вокализ - откровенная недоработка.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:28

  Бетон написав:
  fox767676 написав:fler
не слушайте их, не ведают что несут
это не Вы случайно ? )
https://www.tiktok.com/@n_muzychko/vide ... 8542829857

Музичко- пушка, конечно. Спору нет.
Но утро не обманешь. Это время, когда все маски сорваны))

https://www.tiktok.com/@n_muzychko/vide ... 7167263002
https://www.tiktok.com/@n_muzychko/vide ... 7978801413
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