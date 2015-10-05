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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:20
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?
Деякі тому й полюбляють спілкуватися з всякими ЖЕКами та іншими комунальними підприємствами. Сублімують
Заходив я якось на таке паті в укрпошті. Вечеринка была то, что нужно
Ви теж взяли участь? Отримали насолоду? Ну от а ви питали ще
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:21
Музичко- пушка, конечно. Спору нет.
Но утро не обманешь. Это время, когда все маски сорваны))
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:23
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?
Деякі тому й полюбляють спілкуватися з всякими ЖЕКами та іншими комунальними підприємствами. Сублімують
Заходив я якось на таке паті в укрпошті. Вечеринка была то, что нужно
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:23
Faceless написав: Faceless написав:
Бетон написав:Пенсы тоже хотят секса
Что они не люди, что-ли?Деякі тому й полюбляють спілкуватися з всякими ЖЕКами та іншими комунальними підприємствами. Сублімують
Заходив я якось на таке паті в укрпошті. Вечеринка была то, что нужно
Ви теж взяли участь? Отримали насолоду? Ну от а ви питали ще
Буває, не витримаєш, як затягнеш з ними хором: ой у луууузі червона калиииина
А якась молодуха тебе пиріжком з гробків пригостить
Востаннє редагувалось Бетон
в Пон 21 кві, 2025 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:24
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:24
Wirująświatła написав: Faceless написав:
От зря ви це сказали. Тепер асоціації зʼявилися
сомневаюсь что макаки бы заинтересовались вашими ассоциациями..
За макак я не переживаю.
Але те що виключили з переліку і макак і секс, говорить, що це, мабуть, якось повʼязано...
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Faceless
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:25
Faceless написав:
За макак я не переживаю.
Але те що виключили з переліку і макак і секс, говорить, що це, мабуть, якось повʼязано...
вы тоже на чужой секс дро..ите? много нового узнаю. Я пишу из расчёта что вы это не делаете, поэтому вам не интересно что там я включил или исключил.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:27
Віталій, ви знаєте, що в жінці саме сексуальне?
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:27
Wirująświatła написав:
не пропускает. Меняю выделенный текст на only monkeys и вуаля!
Тут все совсем примитивно. Нет строго совпадения - пропускает. Для оценки качества программы я бы попробовал допустить в известном тексте пару грамматических ошибок. По идее, программа должна сначала исправить грамматику, а потом сравнивать. Но в программах случаются ошибки.
Что же касается распевки, никто не понял, чего Вы хотите. программа нашла максимально похожее произведение с элементами вокализа и подставила. Поэтому там слова и появились. Кстати, то, что среди доступных вариантов отсутствует вокализ - откровенная недоработка.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:28
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