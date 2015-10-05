Додано: Пон 21 кві, 2025 12:09

ЛАД написав: Когда мы думаем о своем будущем, мы склонны смотреть на него слишком оптимистично. А когда смотрим на окружающих, всерьез ожидаем, что они поступят именно так, как мы спрогнозировали у себя в голове.



Вероятно, вы подумали: "Кем нужно быть, чтобы так заблуждаться?" Ответ: всего лишь человеком. Нейробиологи, которые изучают природу предрассудков и того, как человеческое воображение искажает восприятие реальности, подтверждают в своих исследованиях то, что у каждого в голове существует своя реальность.



Свежее исследование группы немецких и швейцарских ученых, опубликованное в научном журнале Journal of Neuroscience, рассказывает о том, как они поняли, что человек неоправданно оптимистичен, когда рассуждает о своих жизненных перспективах. https://www.bbc.com/russian/features-45224975

Армстронг и Олатунджи в 2012 г. провели мета-анализ исследований смещения внимания у взрослых с помощью отслеживания движений глаз и обнаружили, что депрессия характеризуется как ослаблением направленности внимания, так и снижением устойчивости внимания к позитивным стимулам. Учитывая небольшое количество исследований, неясно, существует ли ангедоническое смещение внимания у подростков (Armstrong & Olatunji, 2012, p. 714). Однако в одном исследовании сообщалось о смещении внимания в сторону от позитивных стимулов у подростков с коморбидными тревожными расстройствами (Hankin et al., 2010).



В самых ранних исследованиях обработки информации при депрессии проверялось, предпочитают ли страдающие депрессией люди обращать внимание на стимулы, соответствующие их настроению (т.е. на негативные).



Обычно для изучения этого вопроса используется методика «точечный зонд», которая заключается в демонстрации пары стимулов (слов или лиц) разной валентности (один нейтральный, другой эмоционально окрашенный) (Joormann & Gotlib, 2007).



Затем на экране появляется точка около нейтральный или эмоционально окрашенного стимула, а участников исследования просят указывать тот момент, когда они заметили эту точку.



Смещение внимания измеряется путем вычисления разницы во времени реакции на точки («зонды»),появляющиеся рядом с эмоционально окрашенными стимулами, по сравнению с зондами, появляющимися рядом с нейтральными стимулами.



Более быстрые указания на зонды рядом с эмоционально окрашенными стимулами, свидетельствуют о том, что внимание смещено в сторону эмоционально окрашенных стимулов.



Проявление смещения внимания в негативную сторону у людей с депрессией зависит от длительности воздействия стимулов. В целом, когда эмоционально окрашенные стимулы предъявляются сублиминально (например, в течение 14 мс), люди с депрессией не отличаются от других людей в плане быстроты реакции на зонды, заменяющие негативные стимулы.



Однако, когда эмоционально окрашенные стимулы предъявляются супралиминально (т.е. в течение более длительного времени, до 1000 мс), взрослые с клинической депрессией проявляют смещение внимания в сторону грустных, страшных или агрессивных эмоциональных стимулов (Godib, Krasnoperova, Yue, & Joormann, 2004)

Когнитивные модели депрессии предполагают, что при активации вызывающих депрессию представлений о самом себе, становится более доступна информация, соответствующая настроению (то есть негативная). Одним из широко используемых методов оценки негативных искажений памяти является задание на самореферентное кодирование (SRET), когда участникам предлагают негативные и позитивные слова, описывающие человека, и спрашивают, «описывает ли это слово вас?».



После выполнения задания участников просят вспомнить как можно больше прилагательных в любом порядке.



Взрослые и подростки с депрессией соглашаются с большим количеством негативных и меньшим – позитивных слов в качестве самоописания, а также вспоминают больше негативных и меньше позитивных прилагательных (Dozois & Dobson, 2001a; Auerbach, Stanton, Proudfit, & Pizzagalli, 2015).



Кроме того, Ауэрбах и коллеги также обнаружили, что у подростков с депрессией может существовать специфическая нейронная активность, которая лежит в основе этих искажений.



Это искажение в пользу негативных данных при воспоминании явно закодированного (т.е. осознаваемого) материала является одним из наиболее надежно воспроизводимых и устойчивых когнитивных искажений, обнаруженных при БДР (Gotlib & Joormann, 2010; Kircanski, Joormann, & Gotlib, 2012).



е появились данные о том, что наряду с направленностью внимания преимущественно на негативные эмоциональные стимулы (т.е. негативные искажения внимания), люди с депрессией также демонстрируют негативные искажения при идентификации эмоциональных выражений лица.



По сравнению с участниками исследований, не страдающими депрессией, взрослые с БДР медленнее и менее точно определяют нейтральные выражения лица и чаще неправильно интерпретируют нейтральные выражения как печальные (Leppanen, Milders, Bell, Terriere, & Hietanen, 2004).



Более того, клиническая депрессия связывается как с меньшей точностью в определении счастливых выражений лица, так и с большей точностью в определении грустных выражений (Mandal & Palchoudhury, 1985a; Mandal & Palchoudhury, 1985b).



В последнее время для более четкого понимания депрессивных искажений при обработке тонких различий при считывании эмоций исследователи используют парадигму морфинга лица (т.е. интенсивность выражения лица постепенно меняется от нейтрального до целевой эмоции).



Используя эту методику, Йорманн и Готлиб обнаружили, что по сравнению со здоровыми людьми, взрослым с депрессией требуется большая интенсивность для идентификации счастливых выражений лица и меньшая интенсивность для идентификации грустных выражений. Эта закономерность была воспроизведена на выборке взрослых с нетяжелым течением депрессии после прохождения ими процедуры

ещё рекомендую почитать само исследование, а именно как оно проводилосьчтобы понять наука психология или детские сказкинового в этом исследовании нет ничего. Единственная инновация в исследовании принимали участие люди без когнитивных или эмоциональных проблем. О тех кто с таковыми есть другие исследованиято есть если здоровая психика переоценивает свои перспективы, человек с БДР наоборот видит будущее в серых тонах