А можна вручити медаль "гнила малина" за надзвичайно тупі жарти одному форумчанину?
Ну реально "петросян в смерматозоїді"!😁😁😁
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:15
Номінація року!))
А можна вручити медаль "гнила малина" за надзвичайно тупі жарти одному форумчанину?
Ну реально "петросян в смерматозоїді"!😁😁😁
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:18
та всё норм. просто не стоит об этом всем рассказывать. Едет условный(ая) фейслесс/флер в купе с незнакомыми людьми и заявляет "те що виключили з переліку і макак і секс, говорить, що це, мабуть, якось повʼязано..." какая будет реакция?
Где то должна проходить граница между шутками и намёками... С друзьями границы давно установлены и шутку с намёком не перепутают. А с малознакомыми? как условной девушке понять шутит фейслесс или на что-то намекает.
Реакция на шутку и намёк может быть диаметрально разной. Поэтому с малознакомыми людьми лучше на эту тему (и некоторые другие) не шутить, не разговаривать, а если тебя пытаются втянуть - не вестись. Кто то что то не так поймёт.. бандерлог рассказывал как женщина легкого поведения пристрелила побратима, за то что тот назвал её шлюхой. Может он и пошутил, но их границы не были обозначены, поэтому такая реакция.
кстати 5 дней назад с тобой не захотели говорить о сексе, ты еще какое то исследование скопипастил. А тут прямо прорвало некоторых.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 21 кві, 2025 12:50, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:19
Успіх
Навіщо тобі ще? У тебе і так кожна друга за привітання зі святом)))
Історія Долярчик і медалі: якщо віслюка багато хвалити, він може подумати що він 3.14-здатий кінь. 😅
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:29
Майже секс за оптику - не кожну пенсіонерку радує)))
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:33
Заздрість - породжує бідність!(бідність розуму!)
А можна ще і другу медаль "заздрісний засранець" додати одному з форумчан з не тим ВОСом?
А щоб ще й захлинувся від заздрощів заздрісник - треба йому дати посилання на це Форумчани року 2025
Що там - очі вилазять з орбіт із запитанням - "як так?©
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 21 кві, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:34
Wirująświatła
Різниця лише в тому, що Віталя в «нашому купе» за майже десяток років вже і дупу всім показував, і махав меншинствами (щось там натякав на інтерес до лисини Флаймана і волохатосі Ночкіна), а сьогодні з ранку прокинувся «в купе» і вирішив «стидливо натягувати юбочку на коліна на прийомі у венеролога».
Хоче знову бути трохи незнайомим і загадковим. «со мной так нельзя, мы еще недостаточно знакомы» 😅😅
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 кві, 2025 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:39
Успіх
Згідно регламенту її дають лише після медалі «жалюгідний виклянчувач плюсиків». Тому трохи почекай, ще не час.
Я так вважаю, що це має бути роздруковано , в рамку і на вході в сільську школу. Як найбільше досягнення в житті учня .
Адміністрація форуму! Чи можна надіслати батькам Долярчика листа з подякою за сина!! Зі згадкою всіх його досягнень (плюсиків, медалів) І в школу також, щоб знали хто у них вчився!!
Про «медалі» за привітання з Великоднем можна не уточнювати , не будемо знецінювати реальні успіхи хлопця.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 кві, 2025 12:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:43
Анжеліка і Король
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:48
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:54
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