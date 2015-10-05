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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 258259260261>
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:15

Номінація року!))

А можна вручити медаль "гнила малина" за надзвичайно тупі жарти одному форумчанину?

Ну реально "петросян в смерматозоїді"!😁😁😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:18

  Успіх написав:Якщо Фейслес увімкнув пор.но і почав на чужий секс дро.... - це дуже погано/психологічне порушення?
та всё норм. просто не стоит об этом всем рассказывать. Едет условный(ая) фейслесс/флер в купе с незнакомыми людьми и заявляет "те що виключили з переліку і макак і секс, говорить, що це, мабуть, якось повʼязано..." какая будет реакция?

Где то должна проходить граница между шутками и намёками... С друзьями границы давно установлены и шутку с намёком не перепутают. А с малознакомыми? как условной девушке понять шутит фейслесс или на что-то намекает.

Реакция на шутку и намёк может быть диаметрально разной. Поэтому с малознакомыми людьми лучше на эту тему (и некоторые другие) не шутить, не разговаривать, а если тебя пытаются втянуть - не вестись. Кто то что то не так поймёт.. бандерлог рассказывал как женщина легкого поведения пристрелила побратима, за то что тот назвал её шлюхой. Может он и пошутил, но их границы не были обозначены, поэтому такая реакция.

кстати 5 дней назад с тобой не захотели говорить о сексе, ты еще какое то исследование скопипастил. А тут прямо прорвало некоторых.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 21 кві, 2025 12:50, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:19

Успіх


А можна вручити медаль "гнила малина" за надзвичайно тупі жарти одному форумчанину?



Навіщо тобі ще? У тебе і так кожна друга за привітання зі святом)))


надзвичайно тупі жарти








Історія Долярчик і медалі: якщо віслюка багато хвалити, він може подумати що він 3.14-здатий кінь. 😅
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:29

Майже секс за оптику - не кожну пенсіонерку радує)))

  Wirująświatła написав:не стоит об этом всем рассказывать.
Якщо люди/"пенсіонери"(в своїй душі) виключили зі свого життя секс вже у 40+ років, то...
То їх вже ніщо не врятує?
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:33

Заздрість - породжує бідність!(бідність розуму!)

  Успіх написав:А можна вручити медаль "гнила малина" за надзвичайно тупі жарти одному форумчанину?

Ну реально "петросян в смерматозоїді"!😁😁😁

А можна ще і другу медаль "заздрісний засранець" додати одному з форумчан з не тим ВОСом? :lol:


А щоб ще й захлинувся від заздрощів заздрісник - треба йому дати посилання на це Форумчани року 2025

Що там - очі вилазять з орбіт із запитанням - "як так?© :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 21 кві, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:34

Wirująświatła


Садится условный фейслесс/флер в купе к незнакомым людям и заявляет им "те що виключили з переліку і макак і секс, говорить, що це, мабуть, якось повʼязано..."


Різниця лише в тому, що Віталя в «нашому купе» за майже десяток років вже і дупу всім показував, і махав меншинствами (щось там натякав на інтерес до лисини Флаймана і волохатосі Ночкіна), а сьогодні з ранку прокинувся «в купе» і вирішив «стидливо натягувати юбочку на коліна на прийомі у венеролога».
Хоче знову бути трохи незнайомим і загадковим. «со мной так нельзя, мы еще недостаточно знакомы» 😅😅
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 кві, 2025 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:39

Успіх


А можна ще і другу медаль "заздрісний засранець" додати


Згідно регламенту її дають лише після медалі «жалюгідний виклянчувач плюсиків». Тому трохи почекай, ще не час. :lol:


треба йому дати посилання на це Форумчани року 2025



Я так вважаю, що це має бути роздруковано , в рамку і на вході в сільську школу. Як найбільше досягнення в житті учня . :lol:



Адміністрація форуму! Чи можна надіслати батькам Долярчика листа з подякою за сина!! Зі згадкою всіх його досягнень (плюсиків, медалів) І в школу також, щоб знали хто у них вчився!! :D

Про «медалі» за привітання з Великоднем можна не уточнювати , не будемо знецінювати реальні успіхи хлопця. :D
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 кві, 2025 12:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:43

  Wirująświatła написав:
  fler написав:(кстати, секса в вашем списке почему-то нет и про обезьян забыли))
какое вам дело до моего секса??? с чего это вдруг я буду с вами его обсуждать? вы в моих глазах пенсионерка. максимальный круг ваших интересов - ближайшая поликлиника. А чтобы в очереди не было скучно возьмите любовный роман почитать-помечтать.

Анжеліка і Король
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:48

  Бетон написав:Віталій, ви знаєте, що в жінці саме сексуальне?

семінарист каже, що нюхати мізки
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:54

  flyman написав:
  Бетон написав:Віталій, ви знаєте, що в жінці саме сексуальне?

семінарист каже, що нюхати мізки

Але Флаймана не проведеш: він знає де нюхати.

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Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 кві, 2025 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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