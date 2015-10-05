😅😅
Как сказал Пруст
Оставим хорошеньких женщин в удел мужчинам без воображения.
А с бурной фантазией и баба не нужна)
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Додано: Пон 21 кві, 2025 18:49
Додано: Пон 21 кві, 2025 18:54
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Пон 21 кві, 2025 19:19
Бетон
Це правда. Підтверджено одним мрійником, вже 11-й рік..
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