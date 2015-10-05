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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:49

  Hotab написав:
  Бетон написав:Віталій, ви знаєте, що в жінці саме сексуальне?

Іі наявність.

😅😅
Как сказал Пруст
Оставим хорошеньких женщин в удел мужчинам без воображения.

А с бурной фантазией и баба не нужна)
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:54

Re: Психологія та інші цікавинки

Кто не раб, а свободный человек, съездите

в Teatro Antico di Taormina с видом на действующий вулкан
Зображення
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 19:19

Бетон

А с бурной фантазией и баба не нужна)


Це правда. Підтверджено одним мрійником, вже 11-й рік.. :P
Hotab
 
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