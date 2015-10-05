Додано: Пон 21 кві, 2025 21:21

Успіх написав: Сибарит написав: Успіх написав: Ну хочете - у вас пульт, який змішує рельси?

Ну хочете - у вас пульт, який змішує рельси?

Если у меня будет такой пульт, Я смешаю рельсы так, чтобы вагонетка никуда не доехала. Если у меня будет такой пульт, Я смешаю рельсы так, чтобы вагонетка никуда не доехала. Ні, Сибарит!

Тут всі би хотіли всіх врятувати, але в задачі є ТІЛЬКИ ДВА варіанти!

Тож я там вище просив - "без фантазій"!



Зробіть СМІЛИВО свій вибір! Ні, Сибарит!Тут всі би хотіли всіх врятувати, але в задачі є ТІЛЬКИ ДВА варіанти!Тож я там вище просив - "без фантазій"!Зробіть СМІЛИВО свій вибір!

НЕ хотел ввязываться в эту дискуссию, но на секунду влезу и потом не буду обсуждать даже то, что сейчас напишу.На самом деле, это прием манипуляторов.Давать выбирать из 2-х вариантов.Или-или.Почему?Так было в 2004.ИЛИ януковощ или ющенко.Не был-бы ющенко, не вернулся-бы януковощ.Кто-то не хотел януковоща, поэтому голосовал за ющенко, для кого-то ющенко НА ТОТ МОМЕНТ был неприемлем, поэтому голосовал за януковоща.Сейчас та-же ситуация была в США. Фактически, слабый Байден, при котором большой влияние было у левых радикалов, был неприемлем для части общества, которая как в противовес выбрала не умеренных (например Хейли), а крайнеправого Трампа.И на все вопросы ответ "А кого? Он лучше, чем Байден".Не надо ставить условия "ИЛИ/ИЛИ".Это НЕ умный подход.Очень нечасто есть в жизни такие ситуации, когда выбор стоит только между двумя опциями. Обычно есть 3,4,....,бесконечность.Даже наперсточники предлагают выбор между 3 наперстков.Но есть 4-я опция - не играть с мошенниками.И она правильная.Но ее почему-то зазывалы не предлагают.Кроме того, когда человек делает выбор, он должен анализировать или не загоняет себя в безвыходную ситуацию.Лучше, когда есть поливариантность развития событий.Надо думать наперед.Я уже писал, что жизнь чем-то напоминает шахматную партию.Надо думать.Если катиться только по тому сценарию, который тебе подсовывают, "ИЛИ/ИЛИ", "ИЛИ/ИЛИ/ИЛИ" - проиграешь.Думать!И порой выбирать не те варианты которые КТО-ТО тебе предлагает, а выбирать СВОЙ, порой не очевидный, порой не легкий, но тот, за которым стоит ТВОЕ решение, ТВОЯ ответственность и он может быть неожиданный для кого-то, кто пытается тобой манипулировать."-Угадайте,под каким наперстком шарик?-Пол восьмого, сейчас дождь начнется".