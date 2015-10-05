😅😅
Как сказал Пруст
Оставим хорошеньких женщин в удел мужчинам без воображения.
А с бурной фантазией и баба не нужна)
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Додано: Пон 21 кві, 2025 18:49
Додано: Пон 21 кві, 2025 18:54
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Пон 21 кві, 2025 19:19
Бетон
Це правда. Підтверджено одним мрійником, вже 11-й рік..
Додано: Пон 21 кві, 2025 20:37
з бурной фантазієй без жінки з фантазією скучно.
Додано: Пон 21 кві, 2025 20:54
Re: Психологія та інші цікавинки
Пожал стоя над головой (армейский жим) сотку.
Пора в армию
Додано: Пон 21 кві, 2025 20:58
Це ж заборонка.
Пам'ятники он зносять.
Зносить, доречі, дурням защастя. А от поставити якийсь хоч засцяний пам'ятник Стусу дебіли не здатні.
У 1985 році Василя Стуса було висунуто на здобуття Нобелівської премії з літератури
Додано: Пон 21 кві, 2025 21:21
НЕ хотел ввязываться в эту дискуссию, но на секунду влезу и потом не буду обсуждать даже то, что сейчас напишу.
На самом деле, это прием манипуляторов.
Давать выбирать из 2-х вариантов.
Или-или.
Почему?
Так было в 2004.
ИЛИ януковощ или ющенко.
Не был-бы ющенко, не вернулся-бы януковощ.
Кто-то не хотел януковоща, поэтому голосовал за ющенко, для кого-то ющенко НА ТОТ МОМЕНТ был неприемлем, поэтому голосовал за януковоща.
Сейчас та-же ситуация была в США. Фактически, слабый Байден, при котором большой влияние было у левых радикалов, был неприемлем для части общества, которая как в противовес выбрала не умеренных (например Хейли), а крайнеправого Трампа.
И на все вопросы ответ "А кого? Он лучше, чем Байден".
Не надо ставить условия "ИЛИ/ИЛИ".
Это НЕ умный подход.
Очень нечасто есть в жизни такие ситуации, когда выбор стоит только между двумя опциями. Обычно есть 3,4,....,бесконечность.
Даже наперсточники предлагают выбор между 3 наперстков.
Но есть 4-я опция - не играть с мошенниками.
И она правильная.
Но ее почему-то зазывалы не предлагают.
Кроме того, когда человек делает выбор, он должен анализировать или не загоняет себя в безвыходную ситуацию.
Лучше, когда есть поливариантность развития событий.
Надо думать наперед.
Я уже писал, что жизнь чем-то напоминает шахматную партию.
Надо думать.
Если катиться только по тому сценарию, который тебе подсовывают, "ИЛИ/ИЛИ", "ИЛИ/ИЛИ/ИЛИ" - проиграешь.
Думать!
И порой выбирать не те варианты которые КТО-ТО тебе предлагает, а выбирать СВОЙ, порой не очевидный, порой не легкий, но тот, за которым стоит ТВОЕ решение, ТВОЯ ответственность и он может быть неожиданный для кого-то, кто пытается тобой манипулировать.
"-Угадайте,под каким наперстком шарик?
-Пол восьмого, сейчас дождь начнется".
Додано: Пон 21 кві, 2025 21:28
Психологія та інші цікавинки
В Києві Стусу є меморіальна дошки, і памʼятники, є памʼятники у Львові, Вінниці, Краматорську і інших містах і селах.
Одна з останніх встановлених - в 24 році памʼятна дошка і погруддя в Києві.
Так а ви що хотіли сказати?
Додано: Пон 21 кві, 2025 21:31
В догонку к своему посту выше.
Есть анекдот на эту тему.
Инструктор с учеником на уроке вождения автомобиля.
Инструктор:
- перед тобой по дороге идет старушка и мама с ребенком. Кого будешь давить?
- Старушку, она одна и пожила уже свое.
-Идиот! Тормоз надо давить!"
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