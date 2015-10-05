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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 257258259260
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 21:54

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:Енігму в піст? Не всякі твори. Перший альбом називається Sadeness для алюзії на нашого львівського маркіза де Сада
Ґрегоріанс не вірмени на скільки я знаю, тому не Ґрегорянс



Справедливости ради, смысловой перевод этого альбома Грусть/Печаль.
Надо будет при встрече у Сандры спросить, что там ее бывший муж имел ввиду.
Не думаю, було б Sadness
А Sadeness, е додано не просто так, то алюзія на de Sade
Але спитайте за можливості, було б цікаво


В прошлый раз как мы виделись, у нее была сломана нога (вроде как неудачно покаталась на лыжах), но это давно было, 2007 год....концерт в Киеве. :lol:
Вообще обалденный альбом. Я его слушал каждый день на протяжении нескольких лет.
50-ти ваттные колонки Радиотехника с деревянным (кажется) корпусом, у меня была довольно объемная комната с высокими потолками, звук был очумелый. В добавок, слушал на Маяке, собранным работником завода "под себя", тюнингованный. Кстати, для того времени, очень неплохая техника.
Был еще музцентр Панасоник, купленный в начале 90-х в первом, наверное, тогда магазине музтехники за безумные по тем временам 465 долларов. Но такой звук он не давал.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 22:07

  rjkz написав:Был еще музцентр Панасоник, купленный в начале 90-х в первом, наверное, тогда магазине музтехники за безумные по тем временам 465 долларов
panas, филипс, саньё это ширпотреб. нормальные усилки были у jvc, sharp pioneer (это из доступных)

из недоступных


у меня похожий но соседка сверху террористка, приходиться слушать в наушниках.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 21 кві, 2025 22:14, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 22:10

  Сибарит написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:С таким-же успехом можно задавать вопросы про Высоцкого.

Можно.
И ответы будут разные 😁



Нет.
Причины популярности Высоцкого, а изначально вопрос был о них, можно видеть очень по-разному.


В чем Вы их видите "по-разному"?
Сорри за отставание от темы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 22:15

  rjkz написав:Был еще музцентр Панасоник, купленный в начале 90-х в первом, наверное, тогда магазине музтехники .

На Лесе который ?
Помню себя по через видеокамеру там увидел " вау, чувак на меня похожий!"
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 22:29

  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Да, может дружба от этого страдает, но не семья должна страдать от дружбы.

Историй миллион о том, как пьянки с друзьями ведут к развалу семьи.
Равно как и наоборот.
ровно об этом и кейс. Если бы вы написали "у меня 3 млн дел, друзей вижу мельком раз в 5 лет, но дружбе это не мешает" было бы смешно. Значит и дружбы нет. То есть формально вы "друзья", но на вашу помощь в закритической ситуации рассчитывать нельзя - из 3 млн дел всегда найдётся десяток таких которые невозможно отложить. Тут нет хорошо или плохо, но дружба как беременность, нельзя "дружить чуть-чуть", это уже иначе называется.

Например, только один мой друг разделял мое хобби - палаточный туризм. И так выходило, что много лет отпуск я проводил не с друзьями, а с приятелями-палаточниками. Мы мило общались на отдыхе, но с конца текущего и до начала следующего сезона эти люди пропадали из моей жизни. Всех устраивала такая форма общения "без обязательств".



Может Вы и правы.
Может дружба и осталась в прошлом.
Я больше скажу, тут многие ЭМИГРАНТЫ работу ставят выше семьи.
Но формально семьи их есть. Родители работают, их детьми занимаются кто угодно но не они, семье уделяется менее 10% времени (вечерний ужин (не всегда), сон и совместны отпуск (не всегда)). И тут уже у меня вопрос или это семья.
Формально - да. Общее жилье, дети и тп. Фактически...????
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 22:32

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Пришлось выкручиваться той базой что знал ... в результате получился вывод формулы на 2-х досках (чего естественно не было в учебнике), препод аплодировал. А я просто не был готов.

Вам очень повезло с учителем.
Он прекрасно понял, что Вы не готовы, но оценил общий уровень знаний и понимание предмета. Такие Учителя большая редкость. Большинство поставило бы двойку, поскольку больше ценят старательность и послушность, чем понимание.
Вот от такого большинства и идёт убеждение, что хорошая учеба лишает нормальной жизни.


Я это тоже понимаю и оценил это.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 22:33

  rjkz написав:Фактически...????
институт семьи в процессе разрушения. Среди моих друзей только один семейный и тот подкаблучник. Шоб ему больше смелости и гордости давно был бы разведёнкой. Не только у эмигрантов такая проблема. Думаю весь постхристианский мир с ней столкнулся. В других религиях их влияние на семью пока ещё остается весомым.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 22:37

  flyman написав:
  antichamber написав:
  Сибарит написав:хорошая учеба лишает нормальной жизни.

в 90% масла на хліб навіть не маєш,
тільки моральне задоволення і...
у деяких- відчуття переваги над іншими в класі

через десять років після ВИШу-дружини немає, квартири теж, про гроші і мови немає
а трієчники на BMV з кралями в нічних клубах тусять, а ти дивишся на свою
"золоту медаль" і червоний диплом і пригадуєш -як вразив вчителя у 10класі?

можна статистику по випадкам, скільки із бувших трійочників з класу на "BMV з кралями в нічних клубах тусять", а скільки умовних "Перельманів" через 10 років після ВИШу - "дружини немає, квартири теж, про гроші і мови немає".

Это про Украину.
В Украине надо "уметь жить".
И красный диплом моего вуза не дал ничего моему ныне покойному другу.
В США, как правило, за такими заучками охотятся будущие работодатели.
Система так построена.
ЕСли ребенок/студент не будет сам убегать от них, то и работа будет и заработок.
rjkz
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