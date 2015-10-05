Wirująświatła написав:

rjkz написав: Да, может дружба от этого страдает, но не семья должна страдать от дружбы.



Историй миллион о том, как пьянки с друзьями ведут к развалу семьи.

Равно как и наоборот. Да, может дружба от этого страдает, но не семья должна страдать от дружбы.Историй миллион о том, как пьянки с друзьями ведут к развалу семьи.Равно как и наоборот.

ровно об этом и кейс. Если бы вы написали "у меня 3 млн дел, друзей вижу мельком раз в 5 лет, но дружбе это не мешает" было бы смешно. Значит и дружбы нет. То есть формально вы "друзья", но на вашу помощь в закритической ситуации рассчитывать нельзя - из 3 млн дел всегда найдётся десяток таких которые невозможно отложить. Тут нет хорошо или плохо, но дружба как беременность, нельзя "дружить чуть-чуть", это уже иначе называется.Например, только один мой друг разделял мое хобби - палаточный туризм. И так выходило, что много лет отпуск я проводил не с друзьями, а с приятелями-палаточниками. Мы мило общались на отдыхе, но с конца текущего и до начала следующего сезона эти люди пропадали из моей жизни. Всех устраивала такая форма общения "без обязательств".