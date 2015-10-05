Додано: Пон 21 кві, 2025 23:47



Hotab хотаб а слабо летчику отрастить хаер и покрасить его в зеленый?





1. Мені в принципі не подобаються (для себе) такі кольори волосся . Хоча як я писав вище , футболки у мене були присутні ( і є ще трохи ) найсміливіших кольорів. І рвані, і навіть донедавна зі стразами (зараз нема не тому, що «застарий» для них, а тому що не вважаю це модним сьогодні).(Хоча…. На рахунок моди…. Джинси - скіни теж давно не в моді, але я не для того набігую і накачую ноги, щоб ховати їх в широких штанінах, тому скіни у мене також є 😅😅)2. Всюди де я працював і працюю - є дрес-код і вимоги до зовнішнього вигляду. Як в армії, так і в авіакомпанії. Тому мабуть таке волосся не прийняли б.