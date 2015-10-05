rjkz написав: Хмммм. Не понимаю о чем речь, ввидео не открывается. Может, я когда вставлял ссылку, случайно какой-то символ удалил и получился другой видос? Сорри.
Так, це геть інше відео. В першому був канал якоїсь дівчини, що прибирає в прозорих сукнях
Ну і раз вже пішла тема, як вам оце
Спасибо. Понравилось. Если-бы спросили мое мнение, что лучше, то с точки зрения конечного "продукта", выбрал-бы Ващ вариант, с точки зрения исполнения на клавишах и экспрессии - Гамазду. Не знаю, мне нравится когда что-то "драйвит". Именно эта вещь у Гамазды драйвовая. Остальное -...пока не попалось. Но, "о вкусах не спорят". Еще раз спасибо.
институт семьи в процессе разрушения. Среди моих друзей только один семейный и тот подкаблучник. Шоб ему больше смелости и гордости давно был бы разведёнкой. Не только у эмигрантов такая проблема. Думаю весь постхристианский мир с ней столкнулся. В других религиях их влияние на семью пока ещё остается весомым.
Ну те, що ви робите висновки по своєму оточенню, це в принципі зрозуміло, але ви маєте розуміти, що того замало для обʼєктивності. Як на мене до "разрушенія" ще далеко. Погляди на те, якою має бути сімʼя- міняються, але це не розпад самого інституту.
Faceless написав:Ну те, що ви робите висновки по своєму оточенню, це в принципі зрозуміло, але ви маєте розуміти, що того замало для обʼєктивності.
я поэтому подчеркнул откуда выводы, конечно они субъективны. Я подобрал таких друзей которые поразводились, чтобы потом втирать про институт семьи еще была статистика по фабрике, но я ее не помню. не менее 50% работников в разводе (90% персонала м 18-50).
и можно порыться в статистике минюста при желании.
Чому в Україні кількість розлучень наздоганяє одруження
Кількість розлучень в Україні у 2024 році була майже такою ж, як і кількість укладених шлюбів. За даними Міністерства юстиції та судової влади, торік українці уклали 150,2 тисячі шлюбів, а кількість розлучень сягнула аж 141,8 тисячі.
Але дані Мін'юсту - це лише третина від усієї кількості розлучень. Бо у більшості випадків шлюби розривають за рішеннями судів. Тому реальна картина є зовсім іншою. Тобто загальна цифра насправді - це понад 141тисяча розлучень за 2024 рік.
Faceless написав:Ну те, що ви робите висновки по своєму оточенню, це в принципі зрозуміло, але ви маєте розуміти, що того замало для обʼєктивності.
я поэтому подчеркнул откуда выводы, конечно они субъективны. Я подобрал таких друзей которые поразводились, чтобы потом втирать про институт семьи еще была статистика по фабрике, но я ее не помню. не менее 50% работников в разводе (90% персонала м 18-50).
и можно порыться в статистике минюста при желании.
Чому в Україні кількість розлучень наздоганяє одруження
Кількість розлучень в Україні у 2024 році була майже такою ж, як і кількість укладених шлюбів. За даними Міністерства юстиції та судової влади, торік українці уклали 150,2 тисячі шлюбів, а кількість розлучень сягнула аж 141,8 тисячі.
Але дані Мін'юсту - це лише третина від усієї кількості розлучень. Бо у більшості випадків шлюби розривають за рішеннями судів. Тому реальна картина є зовсім іншою. Тобто загальна цифра насправді - це понад 141тисяча розлучень за 2024 рік.
Wirująświatła написав:Hotab хотаб а слабо летчику отрастить хаер и покрасить его в зеленый?
Довгий хайер то таки певна морока. Відростити не складно, найскладніше це десь перші 9 місяців-рік, поки в хвостик вийде збирати, далі все вже простіше. Але мити доведеться набагато частіше, вітер почне задовбувати, нормального головного убору зимою не знайти. У віці Хотаба вже явно є сивина, тож вибілити і пофарбувати взагалі не проблема, трохи більше часу ніж камуфлювання.
Hotab хотаб а слабо летчику отрастить хаер и покрасить его в зеленый?
1. Мені в принципі не подобаються (для себе) такі кольори волосся . Хоча як я писав вище , футболки у мене були присутні ( і є ще трохи ) найсміливіших кольорів. І рвані, і навіть донедавна зі стразами (зараз нема не тому, що «застарий» для них, а тому що не вважаю це модним сьогодні). (Хоча…. На рахунок моди…. Джинси - скіни теж давно не в моді, але я не для того набігую і накачую ноги, щоб ховати їх в широких штанінах, тому скіни у мене також є 😅😅) 2. Всюди де я працював і працюю - є дрес-код і вимоги до зовнішнього вигляду. Як в армії, так і в авіакомпанії. Тому мабуть таке волосся не прийняли б.
Hotab хотаб а слабо летчику отрастить хаер и покрасить его в зеленый?
1. Мені в принципі не подобаються (для себе) такі кольори волосся . Хоча як я писав вище , футболки у мене були присутні ( і є ще трохи ) найсміливіших кольорів. І рвані, і навіть донедавна зі стразами (зараз нема не тому, що «застарий» для них, а тому що не вважаю це модним сьогодні). (Хоча…. На рахунок моди…. Джинси - скіни теж давно не в моді, але я не для того набігую і накачаю ноги, щоб ховати їх в широких штанінах, тому скіни у мене також є ) 2. Всюди де я працював і працюю - є дрес-код і вимоги до зовнішнього вигляду. Як в армії, так і в авіакомпанії. Тому мабуть таке волосся не прийняли б.
Так на накачані ноги, особливо ікри, скінні джинси не налазять взагалі.