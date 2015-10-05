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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 21 кві, 2025 23:50
Faceless
особливо ікри, скінні джинси не налазять взагалі.
Вони ж легко приймають форму.
Навіть не обовʼязково такі що явно тягнуться (стречеві).
Не люблю фотографуватись, а тим більше зберігати свої фотки, не зможу так сходу пруфнути. Може колись , як буду в них))
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Додано: Пон 21 кві, 2025 23:52
Hotab написав:Faceless
особливо ікри, скінні джинси не налазять взагалі.
Вони ж легко приймають форму.
Навіть не обовʼязково такі що явно тягнуться (стречеві).
Я колись спробував примірять, навіть до коліна не зміг натягти, то більше й не розглядав:)
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Додано: Пон 21 кві, 2025 23:55
Faceless
А більший розмір, довгі чи що?
На мене скіни майже всіх нормальних виробників сідають чудово. Джек енд Джонс якось помахався вибирати, і здається так і не вибрав, не сіли, десь да підвисали.
Ні, глянув, є Джек енд Джонс 32/32. Сіли таки))
Але тільки тому, що таки стреч. Явно тягнуться.
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Hotab
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Додано: Вів 22 кві, 2025 00:37
Hotab написав:Faceless
А більший розмір, довгі чи що?
На мене скіни майже всіх нормальних виробників сідають чудово. Джек енд Джонс якось помахався вибирати, і здається так і не вибрав, не сіли, десь да підвисали.
Ні, глянув, є Джек енд Джонс 32/32. Сіли таки))
Але тільки тому, що таки стреч. Явно тягнуться.
На той момент був той самий розмір:)
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Faceless
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