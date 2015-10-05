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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 23:50

Faceless

особливо ікри, скінні джинси не налазять взагалі.


Вони ж легко приймають форму.
Навіть не обовʼязково такі що явно тягнуться (стречеві).

Не люблю фотографуватись, а тим більше зберігати свої фотки, не зможу так сходу пруфнути. Може колись , як буду в них))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 23:52

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:Faceless

особливо ікри, скінні джинси не налазять взагалі.


Вони ж легко приймають форму.
Навіть не обовʼязково такі що явно тягнуться (стречеві).
Я колись спробував примірять, навіть до коліна не зміг натягти, то більше й не розглядав:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 23:55

Faceless
А більший розмір, довгі чи що?
На мене скіни майже всіх нормальних виробників сідають чудово. Джек енд Джонс якось помахався вибирати, і здається так і не вибрав, не сіли, десь да підвисали.
Ні, глянув, є Джек енд Джонс 32/32. Сіли таки))
Але тільки тому, що таки стреч. Явно тягнуться.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 00:37

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:Faceless
А більший розмір, довгі чи що?
На мене скіни майже всіх нормальних виробників сідають чудово. Джек енд Джонс якось помахався вибирати, і здається так і не вибрав, не сіли, десь да підвисали.
Ні, глянув, є Джек енд Джонс 32/32. Сіли таки))
Але тільки тому, що таки стреч. Явно тягнуться.
На той момент був той самий розмір:)
Faceless
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Модератор
 
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9
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  #<1 ... 259260261262
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