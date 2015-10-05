Додано: Вів 22 кві, 2025 01:23

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Если у вас физически не хватает времени и сил, то никакой, самый высокий EQ не поможет. Если у вас физически не хватает времени и сил, то никакой, самый высокий EQ не поможет. а кто распределяет время? какой вид мышления ставит жизненные приоритеты ? EQ интересуют ощущения, а не деньги. Если живёшь как белка в колесе, ощущения какие? Только IQ может это оправдать, типа все так живут, или типа вот заработаю 100к тогда отдохну. А потом жизнь теряет вкус. Не радуют ни успехи детей, ни новое авто. ЛАД написав: Добавлю, если друзья этого не понимают, то это не друзья и ну их на фиг. Добавлю, если друзья этого не понимают, то это не друзья и ну их на фиг. это же работает и в обратном направлении) Если "условный вы" не понимает ценность дружбы, будет тоже "ну вас нафиг" только уже в ваш адрес. Ничего нового. Очень частая ситуация. (я не имею в виду лично вас, чтобы без перехода на личности) а кто распределяет время? какой вид мышления ставит жизненные приоритеты ? EQ интересуют ощущения, а не деньги. Если живёшь как белка в колесе, ощущения какие? Только IQ может это оправдать, типа все так живут, или типа вот заработаю 100к тогда отдохну. А потом жизнь теряет вкус. Не радуют ни успехи детей, ни новое авто.это же работает и в обратном направлении) Если "условный вы" не понимает ценность дружбы, будет тоже "ну вас нафиг" только уже в ваш адрес. Ничего нового. Очень частая ситуация. (я не имею в виду лично вас, чтобы без перехода на личности)

Когда-то была у нас теплая дружеская компания.Да, она распалась.Обзавелись семьями, дети. Это стало смыслом дальнейшей жизни. Это приносит радость. Ради них живем.Это не мешает время от времени созваниваться.Никто никого нафиг не послал.Говорит ли это о чем-то?Наверное говорит о том, что на каждом жизненном этапе у человека по-разному устроена жизнь.В детстве сидели на соседних горшках в детском саду, играли в одной песочнице.В школе дети/подростки подчинены немного, но другим моделям поведения и интересам. И они меняются от первого класса к концу школы. Правда?В первом классе интересуют (условно) машинки и куклы, в последнем - машины и противоположный пол (у...условно, в наше время).После школы...по разному. Кого-то интересует сразу зарабатывать, кого-то дальнейшая учеба. Кто-то сразу создает семью, кто-то решает не торопиться.Рано или поздно, большинство обзаводится семьями. Ну и так далее.На всем этом протяжении лет, нас кто-то сопровождает, есть какие-то друзья-приятели. Как правило, они разные.В детском саду у меня был друг по имени Игорь. Где он и что с ним - понятия не имею.Во дворе у меня был друг Леша. Тоже не знаю что где и как.Лет 20 назад встречался с бывшими одноклассниками. Друзей особо среди них не было. Встретились, отметили встречу, обговорили что у кого и как. И все.Примерно тогда-же встретились с группой по институту.Тогда только появилась тематическая соцсеть, ныне запрещенная в Украине.С друзьями институтского периода иногда созванивались и встречались. Были на свадьбах.Вот когда встречаешь человека, с которым создаещь семью и рожаешь детей - это отдельный жизненный этап. И дружба тут отличается от предыдущих.Мы дружили с семьями или как говрят "дружим семьями".Нет, есть такие, кто застревает в предыдущем статусе и пытается поддерживать "мужскую"/"женскую" дружбу.А что это? У каждого она выражается по-своему.Я видел чуваков, которые после работы и в выходные "идут в гараж". Там у них теплая компания, один гараж полностью переоборудован под гулянки. Жарят картошку, бухают до поросячьего визга. На моих глазах один такой кадр пытался въехать в ЗАКРЫТЫЙ гараж. Причем несколько раз.Ну, такое. Значит семью они создали ...не знаю зачем. Не созрели? Сделали не тот выбор? Не знаю.Тогда о какой дружбе мы говорим? В чем она выражается?В том, чтобы забухать на выходных?Пойти по городу гулять? Это можно сделать с семьями. С женой. Жена помимо вего прочего тоже может быть другом. Почему нет? Разве любовь, брак, дружба, семья не могут сочетаться? Так сказать - "все в одном".В Киеве мы ходили с семьями друзей в театры, на концерты, в рестораны. Гуляли по городу, выезжали на природу. Это не дружба?Сейчас тут есть семья, мы приехали примерно в одно время. Из Львова.Случайно встретились в Манхеттене. Оказалось, что живем недалеко в Бруклине.Уже...кхе, несколько лет общаемся, иногда вместе проводим время. Свободного времени ни у них ни у нас нет почти. Но в меру возможностей общаемся. Алкоголь они вообще не употребляют, мы почти не употребляем. Можем кофе попить с тортиком. Можем по набережной погулять, можем по телефону потрындеть. Можем попросить о разумном размере помощи. Разумном, потому что понимаем в какой ситуации оказались и они и мы. Делимся иммигрантским опытом, что-то мы им подсказываем, что-то они нам. По американским меркам это - закадычная дружба, по украинским - приятельские отношения.