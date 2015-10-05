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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 23:50

Faceless

особливо ікри, скінні джинси не налазять взагалі.


Вони ж легко приймають форму.
Навіть не обовʼязково такі що явно тягнуться (стречеві).

Не люблю фотографуватись, а тим більше зберігати свої фотки, не зможу так сходу пруфнути. Може колись , як буду в них))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 23:52

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:Faceless

особливо ікри, скінні джинси не налазять взагалі.


Вони ж легко приймають форму.
Навіть не обовʼязково такі що явно тягнуться (стречеві).
Я колись спробував примірять, навіть до коліна не зміг натягти, то більше й не розглядав:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 23:55

Faceless
А більший розмір, довгі чи що?
На мене скіни майже всіх нормальних виробників сідають чудово. Джек енд Джонс якось помахався вибирати, і здається так і не вибрав, не сіли, десь да підвисали.
Ні, глянув, є Джек енд Джонс 32/32. Сіли таки))
Але тільки тому, що таки стреч. Явно тягнуться.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 00:37

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:Faceless
А більший розмір, довгі чи що?
На мене скіни майже всіх нормальних виробників сідають чудово. Джек енд Джонс якось помахався вибирати, і здається так і не вибрав, не сіли, десь да підвисали.
Ні, глянув, є Джек енд Джонс 32/32. Сіли таки))
Але тільки тому, що таки стреч. Явно тягнуться.
На той момент був той самий розмір:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 00:55

  rjkz написав:В чем Вы их видите "по-разному"?
Сорри за отставание от темы.

Когда-то в юности я присутствовал при достаточно жаркой дискуссии. Несколько человек наперебой восхищались глубиной текстов Высоцкого и с пеной у рта спорили с одним, который утверждал, что Высоцкий просто очень профессионально играет на эмоциях, а сами тексты не столь важны.
Я тогда был согласен с большинством, хоть мне и было стыдно, что виду глубину далеко не во всех текстах.
Позже я узнал историю песни Парус и теперь согласен с тем одним.

За нами трудно угнаться 😁
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 01:23

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Если у вас физически не хватает времени и сил, то никакой, самый высокий EQ не поможет.
а кто распределяет время? какой вид мышления ставит жизненные приоритеты ? EQ интересуют ощущения, а не деньги. Если живёшь как белка в колесе, ощущения какие? Только IQ может это оправдать, типа все так живут, или типа вот заработаю 100к тогда отдохну. А потом жизнь теряет вкус. Не радуют ни успехи детей, ни новое авто.
  ЛАД написав:Добавлю, если друзья этого не понимают, то это не друзья и ну их на фиг.
это же работает и в обратном направлении) Если "условный вы" не понимает ценность дружбы, будет тоже "ну вас нафиг" только уже в ваш адрес. Ничего нового. Очень частая ситуация. (я не имею в виду лично вас, чтобы без перехода на личности)


Когда-то была у нас теплая дружеская компания.
Да, она распалась.
Обзавелись семьями, дети. Это стало смыслом дальнейшей жизни. Это приносит радость. Ради них живем.
Это не мешает время от времени созваниваться.
Никто никого нафиг не послал.
Говорит ли это о чем-то?
Наверное говорит о том, что на каждом жизненном этапе у человека по-разному устроена жизнь.
В детстве сидели на соседних горшках в детском саду, играли в одной песочнице.
В школе дети/подростки подчинены немного, но другим моделям поведения и интересам. И они меняются от первого класса к концу школы. Правда?
В первом классе интересуют (условно) машинки и куклы, в последнем - машины и противоположный пол (у...условно, в наше время :lol: ).
После школы...по разному. Кого-то интересует сразу зарабатывать, кого-то дальнейшая учеба. Кто-то сразу создает семью, кто-то решает не торопиться.
Рано или поздно, большинство обзаводится семьями. Ну и так далее.
На всем этом протяжении лет, нас кто-то сопровождает, есть какие-то друзья-приятели. Как правило, они разные.
В детском саду у меня был друг по имени Игорь. Где он и что с ним - понятия не имею.
Во дворе у меня был друг Леша. Тоже не знаю что где и как.
Лет 20 назад встречался с бывшими одноклассниками. Друзей особо среди них не было. Встретились, отметили встречу, обговорили что у кого и как. И все.
Примерно тогда-же встретились с группой по институту.
Тогда только появилась тематическая соцсеть, ныне запрещенная в Украине.
С друзьями институтского периода иногда созванивались и встречались. Были на свадьбах.
Вот когда встречаешь человека, с которым создаещь семью и рожаешь детей - это отдельный жизненный этап. И дружба тут отличается от предыдущих.
Мы дружили с семьями или как говрят "дружим семьями".
Нет, есть такие, кто застревает в предыдущем статусе и пытается поддерживать "мужскую"/"женскую" дружбу.
А что это? У каждого она выражается по-своему.
Я видел чуваков, которые после работы и в выходные "идут в гараж". Там у них теплая компания, один гараж полностью переоборудован под гулянки. Жарят картошку, бухают до поросячьего визга. На моих глазах один такой кадр пытался въехать в ЗАКРЫТЫЙ гараж. Причем несколько раз.
Ну, такое. Значит семью они создали ...не знаю зачем. Не созрели? Сделали не тот выбор? Не знаю.
Тогда о какой дружбе мы говорим? В чем она выражается?
В том, чтобы забухать на выходных?
Пойти по городу гулять? Это можно сделать с семьями. С женой. Жена помимо вего прочего тоже может быть другом. Почему нет? Разве любовь, брак, дружба, семья не могут сочетаться? Так сказать - "все в одном".
В Киеве мы ходили с семьями друзей в театры, на концерты, в рестораны. Гуляли по городу, выезжали на природу. Это не дружба?
Сейчас тут есть семья, мы приехали примерно в одно время. Из Львова.
Случайно встретились в Манхеттене. Оказалось, что живем недалеко в Бруклине.
Уже...кхе, несколько лет общаемся, иногда вместе проводим время. Свободного времени ни у них ни у нас нет почти. Но в меру возможностей общаемся. Алкоголь они вообще не употребляют, мы почти не употребляем. Можем кофе попить с тортиком. Можем по набережной погулять, можем по телефону потрындеть. Можем попросить о разумном размере помощи. Разумном, потому что понимаем в какой ситуации оказались и они и мы. Делимся иммигрантским опытом, что-то мы им подсказываем, что-то они нам. По американским меркам это - закадычная дружба, по украинским - приятельские отношения.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 02:00

  Faceless написав:......
Як на мене до "разрушенія" ще далеко. Погляди на те, якою має бути сімʼя- міняються, але це не розпад самого інституту.

Это, как часто бывает, вопрос терминологии.
Можно рассматривать как "розпад самого інституту", а можно "як еволюцію власне інституту сімʼї". :)
Я предпочитаю второй вариант. Или, как уже писал, разрушение патриархальной семьи и рождение новой формы. Но процесс болезненный.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 02:07

  Faceless написав:........
В кого роки після випуску припали на 90-ті там частіше "нічого не дало". І може роботодавці досі не полюють на ботанів, проте реалізувати свої таланти цілком реально і в Україні

По-моему, вы несколько преувеличиваете сегодняшние возможности.
Хотя не отрицаю, что они есть. Но достаточно ограниченные. Просто из-за достаточно ограниченного количества серьёзных предприятий и НИИ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 02:30

  rjkz написав:..........
Надо думать.
Если катиться только по тому сценарию, который тебе подсовывают, "ИЛИ/ИЛИ", "ИЛИ/ИЛИ/ИЛИ" - проиграешь.
Думать!
И порой выбирать не те варианты которые КТО-ТО тебе предлагает, а выбирать СВОЙ, порой не очевидный, порой не легкий, но тот, за которым стоит ТВОЕ решение, ТВОЯ ответственность и он может быть неожиданный для кого-то, кто пытается тобой манипулировать.
"-Угадайте,под каким наперстком шарик?
-Пол восьмого, сейчас дождь начнется".

В общем верно.
Но не всегда возможно.
В ситуации 2004 (и 2019) особого выбора не было: или-или. Была, правда, третья возможность - не ходить на выборы вообще. Но это ничего не меняло бы.
В жизни не всегда есть возможность сделать хороший выбор. А, главное, бывает достаточно сложно оценить отдалённые последствия сегодняшнего решения. Вы приняли обдуманное и вполне обоснованное решение о переезде в США, но сегодня, как понимаю, уже есть определённые сомнения в правильности выбора. Хотя это не совсем удачный пример.
ЛАД
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