rjkz написав: По американским меркам это - закадычная дружба, по украинским - приятельские отношения. По американским меркам это - закадычная дружба, по украинским - приятельские отношения. мерки везде одинаковые. Друг это тот человек который в вашей беде бескорыстно вам поможет. Не потому что он добрый или верующий. Просто случись что то с ним (по идее) ему так же поможете вы. Это доверие и инвестиция, если хотите. Банк который никогда не откажет в кредите под низкий % или ск которая всегда оплатит страховой случай. Сколько лет вы друг друга знаете, общие интересы, наличие семьи/времени, гаражные увлечния (популярная форма общения между мужиками), общая рыбалка, туризм и даже если вы бренчите на гитарах вместе это не признаки дружбы.



В детстве "дружба" условная, общие интересы и т.д. "Первую помощь" детям/подросткам обычно оказывают родители, поэтому такой "смысловой" назрузки на друга нет. Разве что можно доверить какой то секрет, поделиться наболевшим.



Но без подростковой "дружбы" не бывает и взрослой. Это ценный опыт интересоваться тем чем интересуется друг (не обязательно перенимая его интересы), всегда находить время для общения, не предавать когда дружба становится "невыгодной". Например друга начинают буллить и есть шанс что буллинг перекинется на его друзей. Или когда друга в чем то обвиняют, в краже и т.д. не отвернуться, не обесценить.



У этого опыта есть важный эмоциональный компонент - всё описанное нужно пережить лично (не по книгам) вместе "съесть пуд соли" пройти вместе через "огонь, воду и медные трубы". После чего дружба и друг становятся ценностью. То есть её ценность не априори.



В любви "проще" - эмоциональный опыт в виде переживаний возникает сам по себе и соль есть не нужно. Поэтому друзей (и родителей) легко "меняют" на девушку. А потом жену на любовницу. А их обоих на алкоголь/наркоту. (забегая вперёд, вдруг об этом когда то зайдёт речь, всё что вызывает эмоции вызывает так же и зависимость, в т.ч. еда - обжорство, желание быть популярным - тщесла́вие, коллекционирование/накопительство - жадность, непомерная гордость -гордыню. Девиации тем сложны, что встраиваются в личность и вызывают зависимости. Для борьбы с вышеперечисленным нужна саморегуляция, в которой задействуется волевой компонент - неотъемлимая часть эмоциональной сферы )



Многие кто обзавелся семьями пропали как друзья. В подростковом и раннем юном возрасте эмоции имеют особую ценность, одновременно влияя на поведение. Важный эмоциональный опыт - научиться отделять эмоции от поступков. Выкинуть драму из головы, не давать хвосту вилять собакой. Это не приходит само такому детей надо учить. Не увлекаться слишком сильно каким либо человеком. Но и не подавлять свои ощущения. Просто отделять их от поступков.





Как-то меркантильненько. Это больше похоже на деловые отношения.

Мне больше нравиться другое определение (автора не помню): друг - это человек, способный радоваться твоим успехам, не скрежеща зубами. Как-то меркантильненько. Это больше похоже на деловые отношения.Мне больше нравиться другое определение (автора не помню): друг - это человек, способный радоваться твоим успехам, не скрежеща зубами. Сибарит

Как-то меркантильненько. Это больше похоже на деловые отношения.

Мне больше нравиться другое определение (автора не помню): друг - это человек, способный радоваться твоим успехам, не скрежеща зубами. Как-то меркантильненько. Это больше похоже на деловые отношения.Мне больше нравиться другое определение (автора не помню): друг - это человек, способный радоваться твоим успехам, не скрежеща зубами.

я радуюсь чьим либо успехам, в т.ч. вашим и хотаба. Что я для всего человечества друг? нужны более чёткие рамки. Сибарит написав: Несколько человек наперебой восхищались глубиной текстов Высоцкого и с пеной у рта спорили с одним, который утверждал, что Высоцкий просто очень профессионально играет на эмоциях, а сами тексты не столь важны.

Я тогда был согласен с большинством, хоть мне и было стыдно, что виду глубину далеко не во всех текстах. Несколько человек наперебой восхищались глубиной текстов Высоцкого и с пеной у рта спорили с одним, который утверждал, что Высоцкий просто очень профессионально играет на эмоциях, а сами тексты не столь важны.Я тогда был согласен с большинством, хоть мне и было стыдно, что виду глубину далеко не во всех текстах. любое исскуство вызывает эмоции. На этом строится арт терапия. Высоцкий помимо музыки был еще актером театра на таганке. И не факт что музыка для него была важнее. Про то как эмоциональные ценности меняют на алкоголь/наркотики я писал выше. Увы Высоцкий как раз об этом. У меня эмоции вызывает всего несколько его песен, в остальном его творчество считаю стереотипным и однообразным. я радуюсь чьим либо успехам, в т.ч. вашим и хотаба. Что я для всего человечества друг? нужны более чёткие рамки.любое исскуство вызывает эмоции. На этом строится арт терапия. Высоцкий помимо музыки был еще актером театра на таганке. И не факт что музыка для него была важнее. Про то как эмоциональные ценности меняют на алкоголь/наркотики я писал выше. Увы Высоцкий как раз об этом. У меня эмоции вызывает всего несколько его песен, в остальном его творчество считаю стереотипным и однообразным. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 22 кві, 2025 08:02, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

я радуюсь чьим либо успехам, в т.ч. вашим. Что я для всего человечества друг? нужны более чёткие рамки.

А если я никогда не одалживаю деньги, значит у меня нет друзей? 😁 А если я никогда не одалживаю деньги, значит у меня нет друзей? 😁 Сибарит

я радуюсь чьим либо успехам, в т.ч. вашим. Что я для всего человечества друг? нужны более чёткие рамки.

А если я никогда не одалживаю деньги, значит у меня нет друзей? 😁 А если я никогда не одалживаю деньги, значит у меня нет друзей? 😁

а если друзья попросят, и ситуация будет закритической (срочная операция/дтп)? с таким же успехом сами возьмёте в долг если что то подобное (не дай Бог) случится? Понимаю у вас сейчас миллионы и чья то тысяча не нужна, отыграйте кейса ради на тот период когда миллионов не было. а если друзья попросят, и ситуация будет закритической (срочная операция/дтп)? с таким же успехом сами возьмёте в долг если что то подобное (не дай Бог) случится? Понимаю у вас сейчас миллионы и чья то тысяча не нужна, отыграйте кейса ради на тот период когда миллионов не было. Wirująświatła

Не ещё и актером, а в первую очередь актером. В песнях тоже.

Не стоит смешивать творчество и личную жизнь творца. Собственные эмоции можно пропить, а талант создавать эмоции у зрителя не пропьешь. Не ещё и актером, а в первую очередь актером. В песнях тоже.Не стоит смешивать творчество и личную жизнь творца. Собственные эмоции можно пропить, а талант создавать эмоции у зрителя не пропьешь. Сибарит

С чего Вы взяли, что я миллионер, ничего обо мне не зная? Ну да ладно, этот момент опустим.

По Вашей логике получается, что обретая богатство, человек перестает нуждаться в дружбе? С чего Вы взяли, что я миллионер, ничего обо мне не зная? Ну да ладно, этот момент опустим.По Вашей логике получается, что обретая богатство, человек перестает нуждаться в дружбе? Сибарит

я радуюсь чьим либо успехам, в т.ч. вашим. Что я для всего человечества друг? нужны более чёткие рамки.

А если я никогда не одалживаю деньги, значит у меня нет друзей? 😁 А если я никогда не одалживаю деньги, значит у меня нет друзей? 😁

або нема грошей, які можете позичити або нема грошей, які можете позичити flyman

2. перестать в чём либо нуждаться отдельная проблема. Нужда - самая примитивная мотивация. А часто и единственная. Иному человеку "дай всё" он перестанет с дивана вставать и вообще что либо делать. Поэтому да. Человек у которого "всё есть" не нуждается ни в дружбе ни в любви. По этому пути идут монахи. Ограничивая свои потребности до 120 долл в месяц, они вполне счастливы и ни в ком не нуждаются. Все эти фантазии про филиппинку - обычные фантазии. в какой то момент нужно будет сделать выбор трусы-филиппинка vs крестик - минимальные потребности монаха. И результат этого выбора все знают заранее.



3. Любая нужда ведёт к определенным действиям. Если человеку нужен друг, он ведет себя так чтобы быть "привлекательным другом" вызвать "ощущение собственной ценности". И тут возникает соблазн... купить дружбу. Очень хорошо работает с сиротами, начните им адресно помогать и вы станете "супер ценным другом", с тем нюансом что про вас быстро забудут когда помощь прекратится.



4. Мне понравилось как кто то сказал про путина "у него нет друзей, только слуги". хз что там нет у путина но суть передана верно, при наличии денег и влияния человек быстро обрастает "друзьями" которые питают надежду этим богатством и влиянием попользоваться. Хотя бы престижем, "смотрите с кем я дружу". В этом смысле богатые тоже нуждаются в друзьях-слугах. Короля делает свита. Но это не отменяет "выбор будивэльныка" и когда он наступит, слуге укажут на его место.



(циферьки чтобы не выглядело сбивчивым расширение вашего вопроса)

