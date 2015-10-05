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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 09:07

Re: Психологія та інші цікавинки

З п.1 виходить, що якщо людина не розтринькала капітал на "сиріт" - він жлоб? Цікаво
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 09:13

  Faceless написав:З п.1 виходить, що якщо людина не розтринькала капітал на "сиріт" - він жлоб? Цікаво

сироты тут в качестве собирательно примера. еще есть люди которым не хватает на еду/лечение, многодетные семьи, инвалиды. При наличии богатств человека когда нибудь да посетит "выбор" остаться богатым забив х.й на перечисленных, или в какой то мере включиться в их ситуацию (лучше инкогнито, чтобы не создавать прецедент "ложной дружбы"). Напрямую к дружбе этот выбор не относится, это уже другая тема, в какой мере человек осознает себя человеком, а не рабом своих физических потребностей.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 09:46

Re: Психологія та інші цікавинки

Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 10:55

отрывок прикольного фильма (сам фильм по ссылке)

https://filmix.my/film/komedia/6813-v-m ... -2009.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 10:59

"обман" от лайфселл. у меня бизнес тариф в котором 60гб интернета в мес. Но мне этого мало и я дозаказываю безлимит за 100 грн. Понаблюдал как расходуется траффик. До заказа безлима расход был ~8-10гб в день. после заказа ~4-5гб. Моя модель поведения в интернете не изменилась, лимит и безлим лайфселл считает по-разному. Мне без разницы (я бы всё равно заказал безлим), осадок нехороший.
Wirująświatła
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