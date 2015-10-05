Faceless написав:З п.1 виходить, що якщо людина не розтринькала капітал на "сиріт" - він жлоб? Цікаво
сироты тут в качестве собирательно примера. еще есть люди которым не хватает на еду/лечение, многодетные семьи, инвалиды. При наличии богатств человека когда нибудь да посетит "выбор" остаться богатым забив х.й на перечисленных, или в какой то мере включиться в их ситуацию (лучше инкогнито, чтобы не создавать прецедент "ложной дружбы"). Напрямую к дружбе этот выбор не относится, это уже другая тема, в какой мере человек осознает себя человеком, а не рабом своих физических потребностей.
"обман" от лайфселл. у меня бизнес тариф в котором 60гб интернета в мес. Но мне этого мало и я дозаказываю безлимит за 100 грн. Понаблюдал как расходуется траффик. До заказа безлима расход был ~8-10гб в день. после заказа ~4-5гб. Моя модель поведения в интернете не изменилась, лимит и безлим лайфселл считает по-разному. Мне без разницы (я бы всё равно заказал безлим), осадок нехороший.
rjkz написав:В чем Вы их видите "по-разному"? Сорри за отставание от темы.
Когда-то в юности я присутствовал при достаточно жаркой дискуссии. Несколько человек наперебой восхищались глубиной текстов Высоцкого и с пеной у рта спорили с одним, который утверждал, что Высоцкий просто очень профессионально играет на эмоциях, а сами тексты не столь важны. Я тогда был согласен с большинством, хоть мне и было стыдно, что виду глубину далеко не во всех текстах. Позже я узнал историю песни Парус и теперь согласен с тем одним.
За нами трудно угнаться 😁
Вы знаете, я не фанат Высоцкого. Какие-то песни мне нравятся, какие-то нет. В таком споре да ещё с пеной у рта я бы участие не принимал. Я никогда не интересовался историей песни Парус. Посмотрел сейчас, после ваших слов. Но Высоцкий, безусловно, был талантливый человек. А у талантливого человека бывает так, что что-то, написанное даже в качестве прикола или шутки, имеет достаточно глубокий смысл. В отличие от многих, вроде бы, глубокомысленных рассуждений людей без царя в голове.
flyman где ты их находишь? 1. как раз негативные эмоции и есть главным признаком психического расстройства. Гуглить "расстройства эмоциональной сферы" "Патология эмоций" "Психо-эмоциональные нарушения" "Эмоционально неустойчивое расстройство личности". напиши ему в коментах что велосипед уже изобретён
2. зафиксировано 105 чувств и 55 состояний. Вряд ли прям все их все переживают. с половиной состояний я знаком только в теории. чувства более базовые. что в чувствах делает гордость хз. скорее это гибрид из восхищения и сопричастности. И принадлежность вины к группе "страх" сомнительна. Наверное там нужна еще одна категория куда войдут стыд, вина, раскаяние и сожаление.
3 "Эксперименты с сенсорной депривацией"
В 1957 г. в Университете Мак-Гилла (США) в лаборатории Дональда Хебба был организован эксперимент по влиянию сенсорной депривации на людей (то есть полная изоляция от внешнего воздействия на органы чувств). Для участия в эксперименте пригласили группу студентов. Суть исследования заключалась в следующем: человек ложился на кровать и завязывал себе глаза повязкой, пропускавшей свет, но не позволявшей различать объекты. Использовались так же наушники, через которые доносился легкий фоновый шум. На руки студентам надевали перчатки для сведения к минимуму тактильную стимуляцию. Во время выполнения эксперимента через несколько часов отмечалась рассеянность внимания, снижение способности выполнения тестовых заданий и возникновение тревоги. Несмотря на то, что за участие в эксперименте студентам ежедневно платили 20 долларов, большая часть участников не смогла выдержать сенсорную депривацию более 72 часов. У тех испытуемых, кто смог продержаться дольше, возникали иллюзии и яркие галлюцинаторные переживания.
В 50-х годах 20 века канадский нейрофизиолог Джон Лилли создал специальную камеру для максимальной изоляции от внешних факторов и раздражителей. Стенки сооружения не позволяли проникать внутрь ни звукам, ни свету, ни запахам, а снижение тактильных ощущений достигалось погружением человека в водно-солевой раствор, плотность которого приближалась к комфортной морской воде и позволяла телу оставаться на плаву, а температуру раствора подбирали в соответствии с температурой тела.
Человек, пребывая в экспериментальной изоляционной камере, испытывал ощущение невесомости. Находясь в таких условиях, объектом сознания испытуемого становится самосознание и содержимое его подсознания. В условиях изоляционной камеры феномены воздействия сенсорной депривации развивались значительно быстрее и интенсивнее и у ряда испытуемых уже через 2-3 часа отмечались сноподобные и галлюцинаторные переживания.
позже этот эксперимент привел к осознанию что богатство и насыщенность среды имеет решающее значение. Для родителей удобно чтобы ребенок сидел дома и книжки читал. Но не получая опыта взаимодействия со средой (в т.ч. негативного) ребенок вырастает "эмоциональным инвалидом", реагирующим мало на что. Обычно это еда и ещё пара тройка триггеров. Вплоть до эмоциональной тупости https://medpsy.world/2018/09/28/%D1%8D% ... %82%D1%8C/
Важно и то, что утрачиваются лишь высшие эмоции (чувство сострадания, терпимости, уважения, благодарности, совести и чести), а эмоции, связанные с удовлетворением инстинктов, особенно пищевого, не ослабевают. То есть равнодушие не касается низших эмоций (потребность в пище и питье, сне, безопасности), хотя и они заметно обеднены.
и тут возродилось старое философское направление, что зло необходимо, чтобы высшие эмоции могли проявиться. Если никто не сирота, не болеет и не умирает откуда взяться сопереживанию, сочувствию и прочей эмпатии? поэтому не нужно отгораживать ребенка от зла, чтобы не отгородить и от высших эмоций как реакции на зло.
4. дальше чувак начал описывать проблематику взаимодействия человека и общества. если бы он знал сколько хейтеров у знаменитостей наверное бы никогда не записывал свои блоги. выраженных девиаций я у него не вижу. обычный человек со своими радостями и проблемами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 22 кві, 2025 13:41, всього редагувалось 8 разів.