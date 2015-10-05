Додано: Вів 22 кві, 2025 12:24



Для участия в эксперименте пригласили группу студентов. Суть исследования заключалась в следующем: человек ложился на кровать и завязывал себе глаза повязкой, пропускавшей свет, но не позволявшей различать объекты. Использовались так же наушники, через которые доносился легкий фоновый шум. На руки студентам надевали перчатки для сведения к минимуму тактильную стимуляцию.

Во время выполнения эксперимента через несколько часов отмечалась рассеянность внимания, снижение способности выполнения тестовых заданий и возникновение тревоги. Несмотря на то, что за участие в эксперименте студентам ежедневно платили 20 долларов, большая часть участников не смогла выдержать сенсорную депривацию более 72 часов. У тех испытуемых, кто смог продержаться дольше, возникали иллюзии и яркие галлюцинаторные переживания.



В 50-х годах 20 века канадский нейрофизиолог Джон Лилли создал специальную камеру для максимальной изоляции от внешних факторов и раздражителей. Стенки сооружения не позволяли проникать внутрь ни звукам, ни свету, ни запахам, а снижение тактильных ощущений достигалось погружением человека в водно-солевой раствор, плотность которого приближалась к комфортной морской воде и позволяла телу оставаться на плаву, а температуру раствора подбирали в соответствии с температурой тела.



Человек, пребывая в экспериментальной изоляционной камере, испытывал ощущение невесомости. Находясь в таких условиях, объектом сознания испытуемого становится самосознание и содержимое его подсознания. В условиях изоляционной камеры феномены воздействия сенсорной депривации развивались значительно быстрее и интенсивнее и у ряда испытуемых уже через 2-3 часа отмечались сноподобные и галлюцинаторные переживания.



https://www.joinus.pro/blog/show/sensor ... privatsiya



В 1957 г. в Университете Мак-Гилла (США) в лаборатории Дональда Хебба был организован эксперимент по влиянию сенсорной депривации на людей (то есть полная изоляция от внешнего воздействия на органы чувств).Для участия в эксперименте пригласили группу студентов. Суть исследования заключалась в следующем: человек ложился на кровать и завязывал себе глаза повязкой, пропускавшей свет, но не позволявшей различать объекты. Использовались так же наушники, через которые доносился легкий фоновый шум. На руки студентам надевали перчатки для сведения к минимуму тактильную стимуляцию.Во время выполнения эксперимента через несколько часов отмечалась рассеянность внимания, снижение способности выполнения тестовых заданий и возникновение тревоги. Несмотря на то, что за участие в эксперименте студентам ежедневно платили 20 долларов, большая часть участников не смогла выдержать сенсорную депривацию более 72 часов. У тех испытуемых, кто смог продержаться дольше, возникали иллюзии и яркие галлюцинаторные переживания.В 50-х годах 20 века канадский нейрофизиолог Джон Лилли создал специальную камеру для максимальной изоляции от внешних факторов и раздражителей. Стенки сооружения не позволяли проникать внутрь ни звукам, ни свету, ни запахам, а снижение тактильных ощущений достигалось погружением человека в водно-солевой раствор, плотность которого приближалась к комфортной морской воде и позволяла телу оставаться на плаву, а температуру раствора подбирали в соответствии с температурой тела.Человек, пребывая в экспериментальной изоляционной камере, испытывал ощущение невесомости. Находясь в таких условиях, объектом сознания испытуемого становится самосознание и содержимое его подсознания. В условиях изоляционной камеры феномены воздействия сенсорной депривации развивались значительно быстрее и интенсивнее и у ряда испытуемых уже через 2-3 часа отмечались сноподобные и галлюцинаторные переживания.

Важно и то, что утрачиваются лишь высшие эмоции (чувство сострадания, терпимости, уважения, благодарности, совести и чести), а эмоции, связанные с удовлетворением инстинктов, особенно пищевого, не ослабевают. То есть равнодушие не касается низших эмоций (потребность в пище и питье, сне, безопасности), хотя и они заметно обеднены.

где ты их находишь?1. как раз негативные эмоции и есть главным признаком психического расстройства. Гуглить "расстройства эмоциональной сферы" "Патология эмоций" "Психо-эмоциональные нарушения" "Эмоционально неустойчивое расстройство личности". напиши ему в коментах что велосипед уже изобретён2. зафиксировано 105 чувств и 55 состояний. Вряд ли прям все их все переживают. с половиной состояний я знаком только в теории. чувства более базовые. что в чувствах делает гордость хз. скорее это гибрид из восхищения и сопричастности. И принадлежность вины к группе "страх" сомнительна. Наверное там нужна еще одна категория куда войдут стыд, вина, раскаяние и сожаление.3 "Эксперименты с сенсорной депривацией"позже этот эксперимент привел к осознанию что богатство и насыщенность среды имеет решающее значение. Для родителей удобно чтобы ребенок сидел дома и книжки читал. Но не получая опыта взаимодействия со средой (в т.ч. негативного) ребенок вырастает "эмоциональным инвалидом", реагирующим мало на что. Обычно это еда и ещё пара тройка триггеров. Вплоть до эмоциональной тупостии тут возродилось старое философское направление, что зло необходимо, чтобы высшие эмоции могли проявиться. Если никто не сирота, не болеет и не умирает откуда взяться сопереживанию, сочувствию и прочей эмпатии? поэтому не нужно отгораживать ребенка от зла, чтобы не отгородить и от высших эмоций как реакции на зло.4. дальше чувак начал описывать проблематику взаимодействия человека и общества. если бы он знал сколько хейтеров у знаменитостей наверное бы никогда не записывал свои блоги. выраженных девиаций я у него не вижу. обычный человек со своими радостями и проблемами.