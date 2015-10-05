Додано: Вів 22 кві, 2025 12:59

Wirująświatła написав: Faceless написав: Ну те, що ви робите висновки по своєму оточенню, це в принципі зрозуміло, але ви маєте розуміти, що того замало для обʼєктивності. Ну те, що ви робите висновки по своєму оточенню, це в принципі зрозуміло, але ви маєте розуміти, що того замало для обʼєктивності. я поэтому подчеркнул откуда выводы, конечно они субъективны. Я подобрал таких друзей которые поразводились, чтобы потом втирать про институт семьи еще была статистика по фабрике, но я ее не помню. не менее 50% работников в разводе (90% персонала м 18-50).



и можно порыться в статистике минюста при желании.





Кількість розлучень в Україні у 2024 році була майже такою ж, як і кількість укладених шлюбів. За даними Міністерства юстиції та судової влади, торік українці уклали 150,2 тисячі шлюбів, а кількість розлучень сягнула аж 141,8 тисячі.



Але дані Мін'юсту - це лише третина від усієї кількості розлучень. Бо у більшості випадків шлюби розривають за рішеннями судів. Тому реальна картина є зовсім іншою. Тобто загальна цифра насправді - це понад 141тисяча розлучень за 2024 рік.



https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c15zx1d4v2ko



Чому в Україні кількість розлучень наздоганяє одруженняКількість розлучень в Україні у 2024 році була майже такою ж, як і кількість укладених шлюбів. За даними Міністерства юстиції та судової влади, торік українці уклали 150,2 тисячі шлюбів, а кількість розлучень сягнула аж 141,8 тисячі.Але дані Мін'юсту - це лише третина від усієї кількості розлучень. Бо у більшості випадків шлюби розривають за рішеннями судів. Тому реальна картина є зовсім іншою. Тобто загальна цифра насправді - це понад 141тисяча розлучень за 2024 рік. считаете что это пока ещё не распад? ок. падать пока ещё есть куда. как и с рождаемостью. знаю что у русских такая же проблема. я поэтому подчеркнул откуда выводы, конечно они субъективны., чтобы потом втирать про институт семьиеще была статистика по фабрике, но я ее не помню. не менее 50% работников в разводе (90% персонала м 18-50).и можно порыться в статистике минюста при желании.считаете что это пока ещё не распад? ок. падать пока ещё есть куда. как и с рождаемостью. знаю что у русских такая же проблема.

Цікаво дізнатися, якщо є інфо, як відбувався поділ майна) Зокрема житла. На мою думку однією з причин великої кількості розлучень є якраз відносна доступність житла в Україні зараз. Раніше як було - чекали на ту комуналку/панельку роками чи десятиліттями і боялися випасти з черги при розлученні. Також було прийнято жити з батьками до отримання власного житла, тож замість компасувати мізки один одному, подружжя "воювало" із старшим поколінням. На мою думку раніше було проблемою з'їхати навіть від батьків разом з дідусями/бабусями, не те що від колишньої дружини/чоловіка, тому мало хто заморочувався з розлученням, бо все рівно прийшлось би жити разом. Або навпаки, при розлученні прийшлось би з'їхати від чоловіка/дружини до батьків, то краще вже бути в шлюбі і терпіти чоловіка/дружину, чим батьків і осуд оточуюючихА зараз із житлом (може це тільки моє оточення) виглядає набагато краще. В основному діти живуть окремо. Мій племінник одружився в 20 і зразу заїхав у власний будинок у місті успадкований від родичів. Потім на протязі 5 років сім'я отримала у спадок ще 2 квартири. Тобто, якщо подружжя вирішить, що більше немає іскри в шлюбі, то відносно легко зможуть жити окремо, ще й дітям щось залишиться