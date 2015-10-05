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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 22 кві, 2025 14:54
ЛАД написав: rjkz написав:
..........
Надо думать.
Если катиться только по тому сценарию, который тебе подсовывают, "ИЛИ/ИЛИ", "ИЛИ/ИЛИ/ИЛИ" - проиграешь.
Думать!
И порой выбирать не те варианты которые КТО-ТО тебе предлагает, а выбирать СВОЙ, порой не очевидный, порой не легкий, но тот, за которым стоит ТВОЕ решение, ТВОЯ ответственность и он может быть неожиданный для кого-то, кто пытается тобой манипулировать.
"-Угадайте,под каким наперстком шарик?
-Пол восьмого, сейчас дождь начнется".
В общем верно.
Но не всегда возможно.
В ситуации 2004 (и 2019) особого выбора не было: или-или. Была, правда, третья возможность - не ходить на выборы вообще. Но это ничего не меняло бы.
В жизни не всегда есть возможность сделать хороший
выбор. А, главное, бывает достаточно сложно оценить отдалённые последствия сегодняшнего решения. Вы приняли обдуманное и вполне обоснованное
решение о переезде в США, но сегодня, как понимаю, уже есть определённые сомнения в правильности выбора. Хотя это не совсем удачный пример.
Ну вот, смотрите.
Варианты.
Пойти на выборы и проголосовать
1.януковощ
2. ющенко.
3. не пойти на выборы
4. уехать из страны.
П 4 имеет кучу вариаций
4.1 все страны на букву А
4.2 все страны на букву Б
ну и так далее.
Маск вообще уже чемоданы и машину на Марс отправил.
Насчет США - может и ошибся. Может нет. Опять-же, а кто сказал, что из США нельзя уехать?
Может в Австралию? Или Новую Зеландию?
Или в Папуа Новую Гвинею? Или Бурунди?
Вариантов масса.
Но даже в США есть 50 штатов, где все по-разному. Может и из США не стоит уезжать?
Может через 2 года все будет по-другому?
Кстати, тут был скандал, Трамп распорядился где-то там снять его неудачный портрет. На том портрете он очень смахивает на ...януковоча. А так, не только внещне. Уже многие об этом говорят. Если он "сломает" эту страну....
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:01
Wirująświatła написав: rjkz написав:
По американским меркам это - закадычная дружба, по украинским - приятельские отношения.
мерки везде одинаковые. Друг это тот человек который в вашей беде бескорыстно вам поможет. Не потому что он добрый или верующий. Просто случись что то с ним (по идее) ему так же поможете вы. Это доверие и инвестиция, если хотите. Банк который никогда не откажет в кредите под низкий % или ск которая всегда оплатит страховой случай. Сколько лет вы друг друга знаете, общие интересы, наличие семьи/времени, гаражные увлечния (популярная форма общения между мужиками), общая рыбалка, туризм и даже если вы бренчите на гитарах вместе это не признаки дружбы.
В детстве "дружба" условная, общие интересы и т.д. "Первую помощь" детям/подросткам обычно оказывают родители, поэтому такой "смысловой" назрузки на друга нет. Разве что можно доверить какой то секрет, поделиться наболевшим.
Но без подростковой "дружбы" не бывает и взрослой. Это ценный опыт интересоваться тем чем интересуется друг (не обязательно перенимая его интересы), всегда находить время для общения
, не предавать когда дружба становится "невыгодной". Например друга начинают буллить и есть шанс что буллинг перекинется на его друзей. Или когда друга в чем то обвиняют, в краже и т.д. не отвернуться, не обесценить.
У этого опыта есть важный эмоциональный компонент - всё описанное нужно пережить лично (не по книгам) вместе "съесть пуд соли" пройти вместе через "огонь, воду и медные трубы". После чего дружба и друг становятся ценностью. То есть её ценность не априори.
В любви "проще" - эмоциональный опыт в виде переживаний возникает сам по себе и соль есть не нужно. Поэтому друзей (и родителей) легко "меняют" на девушку. А потом жену на любовницу. А их обоих на алкоголь/наркоту. (забегая вперёд, вдруг об этом когда то зайдёт речь, всё что вызывает эмоции вызывает так же и зависимость, в т.ч. еда - обжорство, желание быть популярным - тщесла́вие, коллекционирование/накопительство - жадность, непомерная гордость -гордыню. Девиации тем сложны, что встраиваются в личность и вызывают зависимости. Для борьбы с вышеперечисленным нужна саморегуляция, в которой задействуется волевой компонент - неотъемлимая часть эмоциональной сферы )
Многие кто обзавелся семьями пропали как друзья. В подростковом и раннем юном возрасте эмоции имеют особую ценность, одновременно влияя на поведение. Важный эмоциональный опыт - научиться отделять эмоции от поступков. Выкинуть драму из головы, не давать хвосту вилять собакой. Это не приходит само такому детей надо учить. Не увлекаться слишком сильно каким либо человеком. Но и не подавлять свои ощущения. Просто отделять их от поступков.
Дружба не высшая материя (в отличии от любви), если эмоции от последней измерить невозможно, то доверие в любом проявлении меряется легко "доверили ли бы вы человеку N" 1. крупную сумму денег, 2. авто, 3. квартиру, 4. детей (на время) или др.ценности? собственно если да, значит перед вами друг. Если нет - что угодно, кроме друга.
1. То есть, не обязательно общаться и поддерживать отношения, если человеку все еще могу доверить деньги/машину/квартиру.
2. Я вижу, Вы не рассматриваете ПОЧЕМУ-ТО вариант, когда жена, помимо всего прочего, отвечает критериям друга. Почему? Это невозможно в Вашем представлении?
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:09
rjkz написав:
ЗЫ: Подозреваю, что что-то негативное, причем связанное с наркотиками и/или алкоголем. Как и все негативное, что приписывают Высоцкому.
не хочу встревать в ваш разговор, но если можно вставлю одну ремарку. Высокий поёт про физкультуру и спорт, а сам.. за алкоголь и наркоту. Блдь ну так можно? это как люцифер начнет петь хвалебную оду Богу
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 22 кві, 2025 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:09
rjkz написав:
НЕ хотел ввязываться в эту дискуссию, но на секунду влезу и потом не буду обсуждать даже то, что сейчас напишу.На самом деле, это прием манипуляторов.
Давать выбирать из 2-х вариантов.
Или-или
.
Почему?
rjkz написав:Не надо ставить условия "ИЛИ/ИЛИ".
Это НЕ умный подход
Чекайте, чекайте!
Все б було би "нічого", чи, навіть, "пох")) - якщо б це я придумав "задачу про вагонетки" і тут щось починаю "умнічати"!
Але ж ця задача придумана НЕ мною і давним-давно!
Більше того - її задають в ГАРВАРДІ(!!!), а не десь алкашам за гаражами!
Тому, "не будєт так любєзєн многоуважаємий джин..."©
- спочатку дати відповідь на задачу/обрати ОДИН з ДВОХ варіантів, а вже тоді обговорювати про "неправильнісь задачі" і інші свої думки?
(з 30ї секунди >>>)
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:11
rjkz написав:
Вы не рассматриваете ПОЧЕМУ-ТО вариант, когда жена, помимо всего прочего, отвечает критериям друга. Почему? Это невозможно в Вашем представлении?
я намеренно не делил друзей по гендерному признаку, чтобы не скатиться в банальщину. Зачастую жена - 1й и главный друг. Так и должно быть. Любовь (влюбленность) не длится долго. Что то должно остаться после неё. Хотя говорят что есть однолюбы, но я не встречал.
Зато встречал потребительское отношение к супружеству (ради денег, секса или просто чтобы не быть одной). Как раз в этом я вижу признак распада института семьи, разводы это уже следствие... Когда на партнера смотрят с точки зрения есть ли квартира, сколько он(а) зарабатывает, телосложение, возраст, какие то размеры 90-60-90. Как будто шубу в магазине выбирают, долго примеряя, ощупывая со всех сторон.
rjkz написав:
То есть, не обязательно общаться и поддерживать отношения, если человеку все еще могу доверить деньги/машину/квартиру.
это странно. может быть про вас уже 10 лет как забыли, а вы всё еще готовы доверить деньги/машину/квартиру. Но криминала тут нет. Дружба это доверие а не время которое вы проводите вместе. У меня есть кейс гаражных друзей, они чуть ли не все выходные проводили вместе. За пределами гаражей они не общались. Подобралась компания у каждого было свободное время и желание общения. Они там бухали, в карты играли, какие то авто на заказ ремонтировали (жигули, москвичи). а потом куда то всё резко делось. Каждый нашёл себя в другом месте.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 22 кві, 2025 15:32, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:26
The_Rebel написав:
До речі, у мене також зараз дилема. Живу в цивільному шлюбі декілька років і не можу знайти для себе причин, щоб одружитися. Тим більше вже був досвід цивільного шлюбу, то прожили менше року і просто розбіглися. І це дуже легко відбулося, ніяких судів, ділення майна і тп. Кожний з чим прийшов, з тим і пішов. Протягом відносин все спільне я забезпечував/забезпечую на 80-90%, але моя нерухомість/авто/інвестиції лише мої
І де тут "дилема", якщо "всьо харашо, да харашо"© ?😁
Взагалі, шикардос - варіант!
Я думаю, що знайдуться і такі жінки, що і дітей погодяться завести в "цивільному шлюбі"("жити на віру" - я правильно зрозумів?)
Та і багато(безліч) є випадків, що спочатку завагітніла, а потім одружуються/женяться... - але ж можна потім(як кохана завагітніла) і по-іншому "зіграти")) - їй кажеш, що готовий жити ЛИШЕ "на віру", без всяких там штампів у паспорті😁👍
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:30
Wirująświatła написав:
Когда на партнера смотрят с точки зрения есть ли квартира, сколько он(а) зарабатывает, телосложение, возраст, какие то размеры. Как будто шубу в магазине выбирают, долго примеряя, ощупывая со всех сторон
.
а потім 2 рази оділа і висить роками в шафі...
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:40
Успіх написав:
Чекайте, чекайте!
Все б було би "нічого", чи, навіть, "пох")) - якщо б це я придумав "задачу про вагонетки" і тут щось починаю "умнічати"!
Але ж ця задача придумана НЕ мною і давним-давно!
Більше того - її задають в ГАРВАРДІ(!!!), а не десь алкашам за гаражами!
Тому, "не будєт так любєзєн многоуважаємий джин..."©
- спочатку дати відповідь на задачу/обрати ОДИН з ДВОХ варіантів, а вже тоді обговорювати про "неправильнісь задачі" і інші свої думки?
(з 30ї секунди >>>)
Чудово, от і маємо позитивний вплив цієї теми - Долярчик знайшов відео на тему піднятої ним дилеми вагонетки. Залишилося все відео прослухати і зрозуміти. А потім може перечитати повідомлення в цій темі знову і зрозуміти, про що йому писали
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:43
fler написав:
Причина для одруження може виникнути, коли вам знадобиться догляд, а ваша подруга не погодиться доглядати вас "за дякую".
Так, а де гарантії, що "штамп в паспорті" гарантує догляд за "другою половинкою"?
fler написав:
Інша причина - коли ви захочете дітей, а жінка не погодиться народжувати без штампу в паспорті.
Ага, ага - невже зробить аборт, якщо "нечайно залетить"?
fler написав:
Мені дуже подобається така модель відносин, але багато жінок вважають, що за "витрачені роки у шлюбі" має бути компенсація у вигляді активів. Щось типу "я витрачатиму на нього кращі роки свого життя, не зроблю кар'єру, тому що забезпечуватиму його комфорт - готуватиму йому борщі, обслуговуватиму в ліжку і т.д., а потім він скаже "до побачення" і я залишуся немолодою дурепою, без можливості заробити нормальні гроші та без активів?"
Стоп, стоп!
Тобто, жінка "втрачає молоді роки", а чоловік - ні?🤦🏻😁
Тобто, все що витрачалось на "сожитєльку" всі оті роки спільного життя(походи в ресторани, подарунки золотих прикрас, подорожі на Балі і т.п.) - тупо "нєщітаєцццо"?🤦🏻😁
Як так?©😁😁😁
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:44
Успіх написав: The_Rebel написав:
До речі, у мене також зараз дилема. Живу в цивільному шлюбі декілька років і не можу знайти для себе причин, щоб одружитися. Тим більше вже був досвід цивільного шлюбу, то прожили менше року і просто розбіглися. І це дуже легко відбулося, ніяких судів, ділення майна і тп. Кожний з чим прийшов, з тим і пішов. Протягом відносин все спільне я забезпечував/забезпечую на 80-90%, але моя нерухомість/авто/інвестиції лише мої
І де тут "дилема", якщо "всьо харашо, да харашо"© ?😁
Взагалі, шикардос - варіант!
Я думаю, що знайдуться і такі жінки, що і дітей погодяться завести в "цивільному шлюбі"("жити на віру" - я правильно зрозумів?)
Та і багато(безліч) є випадків, що спочатку завагітніла, а потім одружуються/женяться... - але ж можна потім(як кохана завагітніла) і по-іншому "зіграти")) - їй кажеш, що готовий жити ЛИШЕ "на віру", без всяких там штампів у паспорті😁👍
нафсайд
fler написав:
багато жінок вважають, що за "витрачені роки у шлюбі" має бути компенсація у вигляді активів. Щось типу "я витрачатиму на нього кращі роки свого життя, не зроблю кар'єру, тому що забезпечуватиму його комфорт - готуватиму йому борщі, обслуговуватиму в ліжку і т.д., а потім він скаже "до побачення" і я залишуся немолодою дурепою, без можливості заробити нормальні гроші та без активів?"
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