Wirująświatła написав:

rjkz написав: По американским меркам это - закадычная дружба, по украинским - приятельские отношения. По американским меркам это - закадычная дружба, по украинским - приятельские отношения.

мерки везде одинаковые. Друг это тот человек который в вашей беде бескорыстно вам поможет. Не потому что он добрый или верующий. Просто случись что то с ним (по идее) ему так же поможете вы. Это доверие и инвестиция, если хотите. Банк который никогда не откажет в кредите под низкий % или ск которая всегда оплатит страховой случай. Сколько лет вы друг друга знаете, общие интересы, наличие семьи/времени, гаражные увлечния (популярная форма общения между мужиками), общая рыбалка, туризм и даже если вы бренчите на гитарах вместе это не признаки дружбы.В детстве "дружба" условная, общие интересы и т.д. "Первую помощь" детям/подросткам обычно оказывают родители, поэтому такой "смысловой" назрузки на друга нет. Разве что можно доверить какой то секрет, поделиться наболевшим.Но без подростковой "дружбы" не бывает и взрослой. Это ценный опыт интересоваться тем чем интересуется друг (не обязательно перенимая его интересы),, не предавать когда дружба становится "невыгодной". Например друга начинают буллить и есть шанс что буллинг перекинется на его друзей. Или когда друга в чем то обвиняют, в краже и т.д. не отвернуться, не обесценить.У этого опыта есть важный эмоциональный компонент - всё описанное нужно пережить лично (не по книгам) вместе "съесть пуд соли" пройти вместе через "огонь, воду и медные трубы". После чего дружба и друг становятся ценностью. То есть её ценность не априори.В любви "проще" - эмоциональный опыт в виде переживаний возникает сам по себе и соль есть не нужно. Поэтому друзей (и родителей) легко "меняют" на девушку. А потом жену на любовницу. А их обоих на алкоголь/наркоту. (забегая вперёд, вдруг об этом когда то зайдёт речь, всё что вызывает эмоции вызывает так же и зависимость, в т.ч. еда - обжорство, желание быть популярным - тщесла́вие, коллекционирование/накопительство - жадность, непомерная гордость -гордыню. Девиации тем сложны, что встраиваются в личность и вызывают зависимости. Для борьбы с вышеперечисленным нужна саморегуляция, в которой задействуется волевой компонент - неотъемлимая часть эмоциональной сферы )Многие кто обзавелся семьями пропали как друзья. В подростковом и раннем юном возрасте эмоции имеют особую ценность, одновременно влияя на поведение. Важный эмоциональный опыт - научиться отделять эмоции от поступков. Выкинуть драму из головы, не давать хвосту вилять собакой. Это не приходит само такому детей надо учить. Не увлекаться слишком сильно каким либо человеком. Но и не подавлять свои ощущения. Просто отделять их от поступков.Дружба не высшая материя (в отличии от любви), если эмоции от последней измерить невозможно, то доверие в любом проявлении меряется легко "доверили ли бы вы человеку N" 1. крупную сумму денег, 2. авто, 3. квартиру, 4. детей (на время) или др.ценности? собственно если да, значит перед вами друг. Если нет - что угодно, кроме друга.