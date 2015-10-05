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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:47
Успіх написав:
Тобто, жінка "втрачає молоді роки", а чоловік - ні?🤦🏻😁
Тобто, все що витрачалось на "сожитєльку" всі оті роки спільного життя(походи в ресторани, подарунки золотих прикрас, подорожі на Балі і т.п.) - тупо "нєщітаєцццо"?🤦🏻😁
Як так?©😁😁😁
она отплатіла сєкасом, він же не їй надо а мужику, отработала
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:49
flyman написав: Успіх написав:
Тобто, жінка "втрачає молоді роки", а чоловік - ні?🤦🏻😁
Тобто, все що витрачалось на "сожитєльку" всі оті роки спільного життя(походи в ресторани, подарунки золотих прикрас, подорожі на Балі і т.п.) - тупо "нєщітаєцццо"?🤦🏻😁
Як так?©😁😁😁
она отплатіла сєкасом, він же не їй надо а мужику, отработала
мне так один и сказал я лучше заплачу подругам за секс, приглашу в ресторан (ну шоб культурно) или на курорт, чем буду в трудную минуту ещё должен отдать врагу квартиру.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:51
Faceless написав:
знайшов відео на тему піднятої ним дилеми вагонетки
Ви - не уважні!
Відео з самого початку розмістив Бандерлог!(після мого піднятого питання про дітей-інвалідів, зокрема про дівчинку з пухлиною голови)
І в цій задачі саме цікаве/сам "смак", як людина обгрунтовує свій вибі! Вибір першого, чи другого варіанту.
А не викручується, як вуж на сковороді, УХИЛЯЮЧИСЬ від обрання варіанту із запропонованих!
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:52
Wirująświatła написав: flyman написав: Успіх написав:
Тобто, жінка "втрачає молоді роки", а чоловік - ні?🤦🏻😁
Тобто, все що витрачалось на "сожитєльку" всі оті роки спільного життя(походи в ресторани, подарунки золотих прикрас, подорожі на Балі і т.п.) - тупо "нєщітаєцццо"?🤦🏻😁
Як так?©😁😁😁
она отплатіла сєкасом, він же не їй надо а мужику, отработала
мне так один и сказал я лучше заплачу подругам за секс, приглашу в ресторан (ну шоб культурно) или на курорт, чем буду в трудную минуту ещё должен отдать врагу квартиру.
Прямо про меня
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:54
Если бы не жена, я бы миллионы считал уже десятками.
Бабы это зло.
В одиночестве, я обрёл настощее счастье.
Когда то поеду в путешествие на моцыке один, а лучше- с настоящим и единственным другом с пелёнок
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:58
Wirująświatła написав:flyman
где ты их находишь?
1. как раз негативные эмоции и есть главным признаком психического расстройства.
ютуб алгоритми:
напр., комарі можуть давати негативні емоції, як і "смердючі радянські меблі" що "не дайють натхнення" та "непрацюючий інтернет" через який "не хватає сил на креатив", або ж "занадто темна ніч"
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 22 кві, 2025 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:06
Бетон написав:
Если бы не жена, я бы миллионы считал уже десятками.
Хотів я сказати - "в гарніт!"©
Але!!!
Але таки є нюанс!
Буває так, що жінка народжує дитину, створюється сім'я і... - і ти вже відчуваєш шалену мотивацію добитись УСПІХУ за будь-яку ціну!!!
Інше питання - на скільки часу тебе вистачить, а головне - на скільки часу її вистачить створювати цю мотивацію для тебе і, взагалі, створювати/підтримувати комфорт "уюту в домі"?
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:10
Успіх написав: Бетон написав:
Если бы не жена, я бы миллионы считал уже десятками.
Хотів я сказати - "в гарніт!"©
Але!!!
Але таки є нюанс!
Буває так, що жінка народжує дитину, створюється сім'я і... - і ти вже відчуваєш шалену мотивацію добитись УСПІХУ за будь-яку ціну!!!
Інше питання - на скільки часу тебе вистачить, а головне - на скільки часу її вистачить створювати цю мотивацію для тебе і, взагалі, створювати/підтримувати комфорт "уюту в домі"?
К сожалению, для меня никто чашки кофе не приготовил. Всю жизнь меня демотивировали.
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 22 кві, 2025 16:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:14
rjkz написав:
К своему стыду, должен признаться, что не знаю истории песни Парус, хотя песню знаю наизусть.
ЗЫ: Подозреваю, что что-то негативное, причем связанное с наркотиками и/или алкоголем. Как и все негативное, что приписывают Высоцкому.
Никакого такого негатива. Только великое мастерство и немного простительного Мастеру тщеславия.
Песня написана на спор.
Условие пари: написать и исполнить песню, в которой ни одна строка не должна быть связана по смыслу с остальными.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:27
The_Rebel написав:
просто розбіглися. І це дуже легко відбулося, ніяких судів, ділення майна і тп. Кожний з чим прийшов, з тим і пішов.
Незнание законе не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает.
По нашему законодательству гражданский брак приравнен к традиционному относительно прав и обязанностей сторон.
Достаточно показаний пары соседей, и все имущество общее.
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