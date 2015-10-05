Додано: Вів 22 кві, 2025 16:46

Успіх написав: The_Rebel написав: До речі, у мене також зараз дилема. Живу в цивільному шлюбі декілька років і не можу знайти для себе причин, щоб одружитися. Тим більше вже був досвід цивільного шлюбу, то прожили менше року і просто розбіглися. І це дуже легко відбулося, ніяких судів, ділення майна і тп. Кожний з чим прийшов, з тим і пішов. Протягом відносин все спільне я забезпечував/забезпечую на 80-90%, але моя нерухомість/авто/інвестиції лише мої До речі, у мене також зараз дилема. Живу в цивільному шлюбі декілька років і не можу знайти для себе причин, щоб одружитися. Тим більше вже був досвід цивільного шлюбу, то прожили менше року і просто розбіглися. І це дуже легко відбулося, ніяких судів, ділення майна і тп. Кожний з чим прийшов, з тим і пішов. Протягом відносин все спільне я забезпечував/забезпечую на 80-90%, але моя нерухомість/авто/інвестиції лише мої І де тут "дилема", якщо "всьо харашо, да харашо"© ?😁

Взагалі, шикардос - варіант!

Я думаю, що знайдуться і такі жінки, що і дітей погодяться завести в "цивільному шлюбі"("жити на віру" - я правильно зрозумів?)

Та і багато(безліч) є випадків, що спочатку завагітніла, а потім одружуються/женяться... - але ж можна потім(як кохана завагітніла) і по-іншому "зіграти")) - їй кажеш, що готовий жити ЛИШЕ "на віру", без всяких там штампів у паспорті😁👍 І де тут "дилема", якщо "всьо харашо, да харашо"© ?😁Взагалі, шикардос - варіант!Я думаю, що знайдуться і такі жінки, що і дітей погодяться завести в "цивільному шлюбі"("жити на віру" - я правильно зрозумів?)Та і багато(безліч) є випадків, що спочатку завагітніла, а потім одружуються/женяться... - але ж можна потім(як кохана завагітніла) і по-іншому "зіграти")) - їй кажеш, що готовий жити ЛИШЕ "на віру", без всяких там штампів у паспорті😁👍

Ну я це до обговорення того, що інститут сім'ї переживає занепад. Просто коли кількість розлучень майже дорівнює кількості шлюбів, то для чого ризикувати і псувати собі нерви, життя? Якби я тоді одружився під час першого цивільного шлюбу(а я думав про це), то і моїй колишній було б важче мене кинути і вона б мучилася набагато довше зі мною. Адже ініціатором була вона, потім призналась, що почуття закінчилися ще за місяць-два, а це просто по інерції майже рік протягнула) А так - ніхто нікого не тримає адміністративно. А значить і відносини більш чесні. Я вже казав, що забезпечую на 80-90%, можу і на 100%, але то вже її ініціатива. Також, я не заставляю її працювати, за ці роки вона працювала макс 30% часу. Зараз навчається, вкладає в себе і я сам їй пропоную їй це, не чекати з моря погоди. З іншого боку, за час із нею я купив/придбав 2 шт нерухомості та поміняв машину. І мені не пришлось питати в неї дозволу. Погоджуюсь, що доки вона зі мною, то все моє - то спільне. Але якщо вона захоче піти, то я не маю відповідати за це своїм майном, в якому вона взагалі не брала участі. Якщо ж піду я, то без житла я її не залишу, але це не буде половина всього, що я придбав за роки з нею.П.с. Діти - дійсно окрема тема, і їх забезпечення повинні в любому випадку взяти на себе обоє батьків.