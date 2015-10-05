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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:28
Успіх написав: Faceless написав:
знайшов відео на тему піднятої ним дилеми вагонетки
Ви - не уважні!
Відео з самого початку розмістив Бандерлог!(після мого піднятого питання про дітей-інвалідів, зокрема про дівчинку з пухлиною голови)
І в цій задачі саме цікаве/сам "смак", як людина обгрунтовує свій вибі! Вибір першого, чи другого варіанту.
А не викручується, як вуж на сковороді, УХИЛЯЮЧИСЬ від обрання варіанту із запропонованих!
Так ви відео прослухали?
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Faceless
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:34
Успіх написав:
І в цій задачі саме цікаве/сам "смак", як людина обгрунтовує свій вибі! Вибір першого, чи другого варіанту.
А изначально требовали только огласить выбор.
Т.к. Вас сильно огорчает отсутствие ответов, Я отвечу, но с оговоркой, что это ответ именно на задачу из видео с ее нереалистичным условием.
Я направлю вагонетку по пути, на котором находится только один рабочий.
Вы удовлетворены?
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Сибарит
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:37
Faceless написав:
Так ви відео прослухали?
Так.
Сибарит написав:
Я направлю вагонетку по пути, на котором находится только один рабочий.
Вы удовлетворены?
Так.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:40
Сибарит написав:
Песня написана на спор.
Условие пари: написать и исполнить песню, в которой ни одна строка не должна быть связана по смыслу с остальными
еб...ца
А у дельфина взрезано брюхо винтом
Выстрела в спину не ожидает никто
На батарее нету снарядов уже
Надо быстрее на вираже
Парус! Порвали парус!
Каюсь, каюсь, каюсь...
Даже в дозоре можешь не встретить врага
Это не горе, если болит нога
Петли дверные многим скрипят, многим поют
Кто вы такие? Вас здесь не ждут!
Парус! Порвали парус!
Каюсь, каюсь, каюсь...
Многие лета - всем, кто поет во сне
Все части света могут лежать на дне
Все континенты могут гореть в огне
Только все это не по мне
Парус! Порвали парус!
Каюсь, каюсь, каюсь...
действительно никак не связаны.
Ну это 100500 доказательство что на смене эпох от искусства не ждут смысла. Я пытался с сохранием нот перевести на русский песню
и... не смог. Там нечего переводить. Набор слов.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:45
Успіх написав: Сибарит написав:
Я направлю вагонетку по пути, на котором находится только один рабочий.
Вы удовлетворены?
Так.
Отлично!
А теперь ответьте на мой вопрос.
Где в своем ответе я сжульничал, и к чему это жульничество привело?
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Сибарит
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:46
Успіх написав: The_Rebel написав:
До речі, у мене також зараз дилема. Живу в цивільному шлюбі декілька років і не можу знайти для себе причин, щоб одружитися. Тим більше вже був досвід цивільного шлюбу, то прожили менше року і просто розбіглися. І це дуже легко відбулося, ніяких судів, ділення майна і тп. Кожний з чим прийшов, з тим і пішов. Протягом відносин все спільне я забезпечував/забезпечую на 80-90%, але моя нерухомість/авто/інвестиції лише мої
І де тут "дилема", якщо "всьо харашо, да харашо"© ?😁
Взагалі, шикардос - варіант!
Я думаю, що знайдуться і такі жінки, що і дітей погодяться завести в "цивільному шлюбі"("жити на віру" - я правильно зрозумів?)
Та і багато(безліч) є випадків, що спочатку завагітніла, а потім одружуються/женяться... - але ж можна потім(як кохана завагітніла) і по-іншому "зіграти")) - їй кажеш, що готовий жити ЛИШЕ "на віру", без всяких там штампів у паспорті😁👍
Ну я це до обговорення того, що інститут сім'ї переживає занепад. Просто коли кількість розлучень майже дорівнює кількості шлюбів, то для чого ризикувати і псувати собі нерви, життя? Якби я тоді одружився під час першого цивільного шлюбу(а я думав про це), то і моїй колишній було б важче мене кинути і вона б мучилася набагато довше зі мною
. Адже ініціатором була вона, потім призналась, що почуття закінчилися ще за місяць-два, а це просто по інерції майже рік протягнула) А так - ніхто нікого не тримає адміністративно. А значить і відносини більш чесні. Я вже казав, що забезпечую на 80-90%, можу і на 100%, але то вже її ініціатива. Також, я не заставляю її працювати, за ці роки вона працювала макс 30% часу. Зараз навчається, вкладає в себе і я сам їй пропоную їй це, не чекати з моря погоди. З іншого боку, за час із нею я купив/придбав 2 шт нерухомості та поміняв машину. І мені не пришлось питати в неї дозволу. Погоджуюсь, що доки вона зі мною, то все моє - то спільне. Але якщо вона захоче піти, то я не маю відповідати за це своїм майном, в якому вона взагалі не брала участі. Якщо ж піду я, то без житла я її не залишу, але це не буде половина всього, що я придбав за роки з нею.
П.с. Діти - дійсно окрема тема, і їх забезпечення повинні в любому випадку взяти на себе обоє батьків.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:48
Сибарит написав: The_Rebel написав:
просто розбіглися. І це дуже легко відбулося, ніяких судів, ділення майна і тп. Кожний з чим прийшов, з тим і пішов.
Незнание законе не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает.
По нашему законодательству гражданский брак приравнен к традиционному относительно прав и обязанностей сторон.
Достаточно показаний пары соседей, и все имущество общее.
Тому у мене є мама)
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:48
Wirująświatła написав:
Ну это 100500 доказательство что на смене эпох от искусства не ждут смысла.
А я вижу в этом великое искусство актера. Именно поэтому я применил выражение "создавал эмоции", которое не соответствует научным понятиям.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:55
Сибарит написав:
Отлично!
А теперь ответьте на мой вопрос.
Где в своем ответе я сжульничал, и к чему это жульничество привело?
Що ви підкреслили, що саме на цю задачу/ситуацію відповідаєте
Бо загалом, напевно(?) ви вважаєте правильніше НЕ повертати вагонетку, так?
(бо типу "ніхто немає права розпоряджатись долею/життям людей" і інше бла-бла-бла?) 😁
The_Rebel написав:
Погоджуюсь, що доки вона зі мною, то все моє - то спільне. Але якщо вона захоче піти, то я не маю відповідати за це своїм майном, в якому вона взагалі не брала участі
. Якщо ж піду я, то без житла я її не залишу, але це не буде половина всього, що я придбав за роки з нею
.
Так отож!
Це - ключове!
Тому, я тут раніше піднімав тему - "для чого чоловікам офіційно одружуватись?"(якщо це вигідно виключно лише жінкам!)
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Додано: Вів 22 кві, 2025 17:04
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Песня написана на спор.
Условие пари: написать и исполнить песню, в которой ни одна строка не должна быть связана по смыслу с остальными
еб...ца
А у дельфина взрезано брюхо винтом
Выстрела в спину не ожидает никто
На батарее нету снарядов уже
Надо быстрее на вираже
Парус! Порвали парус!
Каюсь, каюсь, каюсь...
Даже в дозоре можешь не встретить врага
Это не горе, если болит нога
Петли дверные многим скрипят, многим поют
Кто вы такие? Вас здесь не ждут!
Парус! Порвали парус!
Каюсь, каюсь, каюсь...
Многие лета - всем, кто поет во сне
Все части света могут лежать на дне
Все континенты могут гореть в огне
Только все это не по мне
Парус! Порвали парус!
Каюсь, каюсь, каюсь...
действительно никак не связаны.
Ну это 100500 доказательство что на смене эпох от искусства не ждут смысла. Я пытался с сохранием нот перевести на русский песню
и... не смог. Там нечего переводить. Набор слов.
Все части света могут лежать на дне
Все континенты могут гореть в огне
особливо тут нуль логіки.
Парус! Порвали парус!
Каюсь, каюсь, каюсь...
хотаб, після Занзібарів, би сказав, що там "п" зайва, і "р" вимагає заміни.
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