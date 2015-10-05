Wirująświatła написав:и... не смог. Там нечего переводить. Набор слов.
There's so much life I've left to live And this fire's burning still When I watch you look at me I think I could find the will To stand for every dream And forsake the solid ground And give up this fear within Of what would happen if they ever knew I'm in love with you 'Cause I'd surrender everything To feel the chance to live again I reach to you I know you can feel it too We'd make it through A thousand dreams I still believe I'd make you give them all to me I'd hold you in my arms and never let go I surrender I know I can't survive Another night away from you You're the reason I go on And now I need to live the truth Right now, there's no better time From this fear I will break free And I'll live again with love And no, they can't take that away from me And they will see, yeah I'd surrender everything To feel the chance to live again I reach to you I know you can feel it too We'd make it through A thousand dreams I still believe I'd make you give them all to me I'd hold you in my arms and never let go I surrender Every night's getting longer And this fire is getting stronger, baby I'll swallow my pride And I'll be alive Can't you hear my call? I surrender all I'd surrender everything To feel the chance to live again I reach to you I know you can feel it too We'll make it through A thousand dreams I still believe I'll make you give them all to me I'll hold you in my arms and never let go I surrender Right here, right now I give my life to live again I'll break free, take me My everything I surrender all to you Right now (right now) I give my life to live again (I give my life) I'll break free, take me (take me) My everything, I surrender all to you Right now (right now) I give my life to live again (I give my life to you, baby)
Не знаю, я не взявся б за художній переклад, але загалом ніби сенс вловлюється
Faceless написав:Не знаю, я не взявся б за художній переклад, але загалом ніби сенс вловлюється
Но хотелось что то лучше и точнее..
Пізніше послухаю, що у вас вийшло, але як я вже казав там з перекладом буде непросто, автоматичний переклад дійсно видасть тупий набір слів, але мої скромні знання англійської таки дозволяють вловити якийсь сенс
Сибарит написав:По Вашей логике получается, что обретая богатство, человек перестает нуждаться в дружбе?
ИМХО. 1. жадность и дружба не совместимы, в какой то момент нужно будет сделать "выбор будивэльныка" (трусы vs крестик). Не жадный человек расдаст свои богатства тем кто в них нуждается... например сиротам.
2. перестать в чём либо нуждаться отдельная проблема. Нужда - самая примитивная мотивация. А часто и единственная. Иному человеку "дай всё" он перестанет с дивана вставать и вообще что либо делать. Поэтому да. Человек у которого "всё есть" не нуждается ни в дружбе ни в любви. По этому пути идут монахи. Ограничивая свои потребности до 120 долл в месяц, они вполне счастливы и ни в ком не нуждаются. Все эти фантазии про филиппинку - обычные фантазии. в какой то момент нужно будет сделать выбор трусы-филиппинка vs крестик - минимальные потребности монаха. И результат этого выбора все знают заранее.
3. Любая нужда ведёт к определенным действиям. Если человеку нужен друг, он ведет себя так чтобы быть "привлекательным другом" вызвать "ощущение собственной ценности". И тут возникает соблазн... купить дружбу. Очень хорошо работает с сиротами, начните им адресно помогать и вы станете "супер ценным другом", с тем нюансом что про вас быстро забудут когда помощь прекратится.
4. Мне понравилось как кто то сказал про путина "у него нет друзей, только слуги". хз что там нет у путина но суть передана верно, при наличии денег и влияния человек быстро обрастает "друзьями" которые питают надежду этим богатством и влиянием попользоваться. Хотя бы престижем, "смотрите с кем я дружу". В этом смысле богатые тоже нуждаются в друзьях-слугах. Короля делает свита. Но это не отменяет "выбор будивэльныка" и когда он наступит, слуге укажут на его место.
5. пожалуй самое сложное. сомневался писать или нет. Ценность дружбы приобретается в каких то ситуациях. Очевидно что это ситуации морального выбора, личная выгода или общее (вариант - чужое) благо. "сам погибай, товарища выручай". Но тут ещё одна диллема, если друг не прав, будете ли вы говорить ему в лицо (например что любовница при наличии семьи нехорошо) или закроете на это глаза? Как этот выбор связан с богатствами объяснять не буду. В любой ситуации богатый человек выберет скорее богатства, чем дружбу/любовь. Мало быть богатым (допустим получить наследство) надо еще уметь его сохранить делая тысячи выборов между богатством и всем остальным.
(циферьки чтобы не выглядело сбивчивым расширение вашего вопроса)
ІМХО: "Хочеш втратити друга - позич йому гроші..." (с)
Якщо сума виявиться значною для людини, дуже велика вірогідність, що дружба почне розвалюватися, особливо якщо другу доведеться довго повертати значні суми у відсотках до свого доходу...
Faceless написав:Пізніше послухаю, що у вас вийшло
это не моё))) и переводом это назвать сложно, другой текст. Видео к тому, что не один я пытается переводить шедевры. И не всегда удачно. Написать другой текст - без проблем. А смысл? Тогда это воровство мелодии. Я если перевожу меняю/выбрасываю не более 10%.
_Mykola_ написав:ІМХО: "Хочеш втратити друга - позич йому гроші..." (с)
Якщо сума виявиться значною для людини, дуже велика вірогідність, що дружба почне розвалюватися, особливо якщо другу доведеться довго повертати значні суми у відсотках до свого доходу
Жизнь постоянно ставит нас перед выбором, и не как у Коли из множества вариантов, а именно варианта два-три, один хуже другого. В данном случае потерять деньги, потерять друга, потерять то и другое.
И это не только друзей кассается. В детей тоже вкладывают десятки куе, и никаких гарантий что в 18 он(а) не помашет родителям ручкой. У меня был кейс когда сын не общался с отцом 30 лет! Я не ковырял причины, правду бы все равно не узнал, но наверное с точки зрения родителя обидно, вырастить сына, а взамен - дуля.
Перед тем как оформить опеку/усыновление будущие родители проходят инструктаж где им открытым текстом говорят не ждите от системных благодарности. Они травмированы, обижены жизнью, неизвестно как их обижали в интернатах, могут выстрелить любые девиации, чаще всего агрессия к другим детям, ложь и воровство. Тем не менее люди на это идут.
Тут на порядок больше геройства, чем долгануть другу пару куе. Если он вас и кинет, вы не будете видеть его 24/7 перед глазами. А ребенка с девиациями будете. Нужны очень большие внутренние ресурсы не возненавидеть и не доставать чтением моралей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 22 кві, 2025 19:01, всього редагувалось 1 раз.
ІМХО: "Хочеш втратити друга - позич йому гроші..." (с)
З грошовими парі так само. Ніколи не йду на грошове (чи там дорогий напій… саме дійсно дорогий, бо масмаркет купити ніякої проблеми нема і така суперечка не має нормального кону) парі , якщо не впевнений на 100% у своїй перемозі. І тут ти виграєш, і «повєржєний» тепер відчуває негатив , що його роздягають/грабують. Тому зарікся «бити по рукам» , хоч це 100% можливість легкої наживи. З грошима (в борг) майже так само. В оговорений термін їх нема. Ок, якщо вони і не треба поки що . А якщо треба? Ну мова тут звісно про десятки тисяч доларів, а не 100 баксів до зарплати. З невеликими сумами проблем для дружби нема ніяких.
В детей тоже вкладывают десятки куе, и никаких гарантий что в 18 он(а) не помашет родителям ручкой.
Як до цього ставитись… Я ставлюсь так: вона (дочка 20 років) в безпеці, забезпечена, має всі варіанти розвитку , і мені цього достатньо. Так, працював все життя лише я. І все що вона має і мала - то завдяки мені. Ну що поробиш , якщо вона «мамина» все життя, і при розлученні повністю стала на бік мами. Я все одно радію за неї, а те що вона до мене не дуже - ну і нічого. Можливо колись буде інакше. А ні, то і ні). В Америці в 20 років (наскільки мені відомо) дітей ногою під попу виштовхують)
Є такий мемчик/анек:
30 років не був на Батьківщині… захотів поглянути на стару батьківську хату , як вона ? Чи стоїть ще? Може хто там живе? Постукав … у відповідь почув: - хто там? йди геть!
Мій батько зовсім не змінився. 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 кві, 2025 19:10, всього редагувалось 2 разів.