Wirująświatła написав:

Сибарит написав: По Вашей логике получается, что обретая богатство, человек перестает нуждаться в дружбе? По Вашей логике получается, что обретая богатство, человек перестает нуждаться в дружбе?

ИМХО. 1. жадность и дружба не совместимы, в какой то момент нужно будет сделать "выбор будивэльныка" (трусы vs крестик). Не жадный человек расдаст свои богатства тем кто в них нуждается... например сиротам.2. перестать в чём либо нуждаться отдельная проблема. Нужда - самая примитивная мотивация. А часто и единственная. Иному человеку "дай всё" он перестанет с дивана вставать и вообще что либо делать. Поэтому да. Человек у которого "всё есть" не нуждается ни в дружбе ни в любви. По этому пути идут монахи. Ограничивая свои потребности до 120 долл в месяц, они вполне счастливы и ни в ком не нуждаются. Все эти фантазии про филиппинку - обычные фантазии. в какой то момент нужно будет сделать выбор трусы-филиппинка vs крестик - минимальные потребности монаха. И результат этого выбора все знают заранее.3. Любая нужда ведёт к определенным действиям. Если человеку нужен друг, он ведет себя так чтобы быть "привлекательным другом" вызвать "ощущение собственной ценности". И тут возникает соблазн... купить дружбу. Очень хорошо работает с сиротами, начните им адресно помогать и вы станете "супер ценным другом", с тем нюансом что про вас быстро забудут когда помощь прекратится.4. Мне понравилось как кто то сказал про путина "у него нет друзей, только слуги". хз что там нет у путина но суть передана верно, при наличии денег и влияния человек быстро обрастает "друзьями" которые питают надежду этим богатством и влиянием попользоваться. Хотя бы престижем, "смотрите с кем я дружу". В этом смысле богатые тоже нуждаются в друзьях-слугах. Короля делает свита. Но это не отменяет "выбор будивэльныка" и когда он наступит, слуге укажут на его место.5. пожалуй самое сложное. сомневался писать или нет. Ценность дружбы приобретается в каких то ситуациях. Очевидно что это ситуации морального выбора, личная выгода или общее (вариант - чужое) благо. "сам погибай, товарища выручай". Но тут ещё одна диллема, если друг не прав, будете ли вы говорить ему в лицо (например что любовница при наличии семьи нехорошо) или закроете на это глаза? Как этот выбор связан с богатствами объяснять не буду. В любой ситуации богатый человек выберет скорее богатства, чем дружбу/любовь. Мало быть богатым (допустим получить наследство) надо еще уметь его сохранить делая тысячи выборов между богатством и всем остальным.(циферьки чтобы не выглядело сбивчивым расширение вашего вопроса)