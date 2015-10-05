Hotab написав:_Mykola_
ІМХО:
"Хочеш втратити друга - позич йому гроші..." (с)
З грошовими парі так само.
Ніколи не йду на грошове (чи там дорогий напій… саме дійсно дорогий, бо масмаркет купити ніякої проблеми нема і така суперечка не має нормального кону) парі , якщо не впевнений на 100% у своїй перемозі.
І тут ти виграєш, і «повєржєний» тепер відчуває негатив , що його роздягають/грабують.
Тому зарікся «бити по рукам» , хоч це 100% можливість легкої наживи.
З грошима (в борг) майже так само. В оговорений термін їх нема. Ок, якщо вони і не треба поки що . А якщо треба? Ну мова тут звісно про десятки тисяч доларів, а не 100 баксів до зарплати. З невеликими сумами проблем для дружби нема ніяких.
++
Такий же підхід, причому чутлива сума ще і від людини варіюється.
Комусь з друзів 1000-10000 баксів не дуже чутливо, а комусь 1000 вже дуже дуже...