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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 22 кві, 2025 19:12
Hotab написав:_Mykola_
ІМХО:
"Хочеш втратити друга - позич йому гроші..." (с)
З грошовими парі так само.
Ніколи не йду на грошове (чи там дорогий напій… саме дійсно дорогий, бо масмаркет купити ніякої проблеми нема і така суперечка не має нормального кону) парі , якщо не впевнений на 100% у своїй перемозі.
І тут ти виграєш, і «повєржєний» тепер відчуває негатив , що його роздягають/грабують.
Тому зарікся «бити по рукам» , хоч це 100% можливість легкої наживи.
З грошима (в борг) майже так само. В оговорений термін їх нема. Ок, якщо вони і не треба поки що . А якщо треба? Ну мова тут звісно про десятки тисяч доларів, а не 100 баксів до зарплати. З невеликими сумами проблем для дружби нема ніяких.
++
Такий же підхід, причому чутлива сума ще і від людини варіюється.
Комусь з друзів 1000-10000 баксів не дуже чутливо, а комусь 1000 вже дуже дуже...
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:14
Сибарит написав: Успіх написав: Сибарит написав:
Отлично!
А теперь ответьте на мой вопрос.
Где в своем ответе я сжульничал, и к чему это жульничество привело?
Що ви підкреслили, що саме на цю задачу/ситуацію відповідаєте
Бо загалом, напевно(?) ви вважаєте правильніше НЕ повертати вагонетку, так?
(бо типу "ніхто немає права розпоряджатись долею/життям людей" і інше бла-бла-бла?) 😁
Что-то Вы интуитивно почувствовали, но объяснить не смогли 😁
Оговорка об условиях задачи касалась совершенно не реалистичного условия, что заранее известна необратимость гибели всех на пути вагонетки. В реальной жизни ни известность, ни сама предопределённость невозможны, поэтому мой ответ без этого условия был бы противоположным.
Жульничество заключалось в самом ответе. Я заменил понятие поворота понятием выбора пути, что подразумевает равенство вариантов. Т.о. Я вообще исключил сложную проблему действия или бездействия, для которой данная задача составлена крайне неудачно, сведя задачу к простой минимизации жертв, что не составляет никакой моральной проблемы.
И да, толкать с моста я никого не буду.
Та це все зрозуміло, що можна все обіграти і вийти Д'Артаньяном чуть чи не з будь-якої ситуації
Але ж суть задачі полягає в іншому
Вважаєте, що:
- не можна вирішувати власноруч/на свій розсуд кому жити, а кому помирати? Тож, якщо вагонетка рухається в напрямку 5 людей, а є можливість повернути її на 1 людину - то нехай собі і їде/не будете втручатись? А якщо там буде не 5, а 100 людей - все одно будете твердо стояти на своєму?
Ок, але з цього тоді виникає наступне запитання - ХТО дозволив вам обезцінити отих 5, чи навіть, 100 людей?
Бо, з цієї задачі виходить, що лише у ВАШИХ руках зберегти цінність їх життя, чи обезцінити їхні життя!(грубо кажучи - "ф-топку їх!")
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:18
Успіх
Бо, з цієї задачі виходить, що лише у ВАШИХ руках зберегти цінність їх життя,
Це не дрон, який дали в руки під підпис і зобовʼязали до якихось дій.
Тут ніхто до дій не зобовʼязував.
Завідомо правильним є «просто рятувати».
А не «рятувати одних, вбиваючи інших».
Йшов другий тиждень як долярчику не доходили прості речі.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:29
Wirująświatła написав:Жизнь постоянно ставит нас перед выбором, и не как у Коли из множества вариантов, а именно варианта два-три, один хуже другого.
В данном случае потерять деньги, потерять друга, потерять то и другое.
Плять, а ще кажуть, що задача про вагонетки фантастична/НЕ реалістична
І починають придиратись умовно то до рельсів, то до колес вагонетки, то до напрямку вітру і т.п.))
Плять, а якщо викрав маніяк умовного хотаба і сказав - "даю 1хв на відповідь і якщо не буде чіткої відповіді на моє питання, то закатовую до смерті!
Тож питання просте)) - або хотабові вилкою "в глаз", або в ж... раз?
Що ж він вибере?
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:35
Той випадок, коли пацієнта капали лише добу. А допомагає тиждень!! От і маємо загострення, яке вимагає інтенсивної терапії.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:41
Успіх написав:
а якщо викрав маніяк умовного хотаба
маньяк маньяка не обидит. хотабу бояться нечего.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:44
Успіх написав: Wirująświatła написав:Жизнь постоянно ставит нас перед выбором, и не как у Коли из множества вариантов, а именно варианта два-три, один хуже другого.
В данном случае потерять деньги, потерять друга, потерять то и другое.
Плять, а ще кажуть, що задача про вагонетки фантастична/НЕ реалістична
І починають придиратись умовно то до рельсів, то до колес вагонетки, то до напрямку вітру і т.п.))
Плять, а якщо викрав маніяк умовного хотаба і сказав - "даю 1хв на відповідь і якщо не буде чіткої відповіді на моє питання, то закатовую до смерті!
Тож питання просте)) - або хотабові вилкою "в глаз", або в ж... раз?
Що ж він вибере?
Дідусь Фройд каже, що ваша небайдужість до Хотаба аж надто очевидна
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:45
Hotab написав:
(дочка 20 років) в безпеці, забезпечена, має всі варіанти розвитку , і мені цього достатньо. Так, працював все життя лише я. І все що вона має і мала - то завдяки мені. Ну що поробиш , якщо вона «мамина» все життя, і при розлученні повністю стала на бік мами
А от дивись - задача без підколок!
Так, фантастична, але...
Тобі дозволяють повернутись в той час, коли стосунки з твоєю дружиною були ще нормальні(дочці тоді скільки було - рік-два-три?)
Ти б далі вибрав рубати бабло за 100500км, чи все ж таки всіма силами зробив би так, щоб по максимуму бути вдома?
Чи маєш інший/свій варіант відповіді?
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:47
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:48
Faceless написав:
ваша небайдужість до
Ще про Флер забули!😁😁😁
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