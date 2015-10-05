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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:51

  Успіх написав:Ок, але з цього тоді виникає наступне запитання - ХТО дозволив вам обезцінити отих 5, чи навіть, 100 людей?

И такие обвинения после того, как я упростил задачу до уровня Вашего понимания и дал четкий ответ, что хочу сохранить жизни?
Вы обиделись на меня за то, что не понимаете, о чем я пишу?
Вы хотя бы поняли, почему задача крайне неудачно демонстрирует проблему выбора, которую Вы не понимаете?
Если что непонятно, спрашивайте, а не наезжайте. Так, может быть, что-нибудь и поймёте.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:52

если у народа есть интерес к классике Паганини вполне может на вечер зайти.
барокко на скрипке

Паганини совершенствовал и синтезировал находки предшественников эпохи барокко. Он умел создавать многоголосие, используя двойные ноты. Часто прибегал к пиццикато (щипкам с 9й минуты), из-за чего и лопались струны. Кроме скрипки он очень любил гитару.

Некоторые, конечно, обвиняют музыку Паганини в бессодержательности, простом трюкачестве. Но предлагаем отвлечься от всех противоречий и насладиться звучанием этих бессмертных композиций.

Каприс №24 (ля-минор). Серия каприсов Паганини впервые увидела свет в 1819 году. До сих пор 24 сочинения считаются невероятной высотой скрипичного мастерства. Он посвятил их всем артистам мира. Каждый каприс — этюд, который должен помочь отточить какой-то навык игры. Каприс №24 — одно из самых исполняемых и узнаваемых сочинений Паганини. Его необычное настроение то воодушевляющее, то тревожное. Сложное, как и характер автора.

Паганини было пять лет, когда отец обратил внимание на его способности. Считается, что деспотичный Антонио Паганини сам хотел стать музыкантом, но не вышло. В переписи города Генуя отец будущего скрипача значится «держателем мандолин». Именно на этом типичном для Италии струнном инструменте начинал играть юный Паганини. Учился прилежно, старался отыскать новые сочетания звуков.

Ещё в детстве будущий виртуоз написал несколько сложных музыкальных произведений. Паганини учился у скрипача Джованни Черветто, и уже в 1793 году регулярно играл на богослужениях в местных церквях. В 13 лет дал первый публичный концерт и в этом же году поехал выступать во Флоренцию. Так он собирал деньги, чтобы учиться у знаменитого скрипача Алессандро Ролла. Когда он всё-таки приехал к нему, учитель болел и не принимал. Паганини взял со стола ноты нового концерта Ролла и блестяще сыграл их с листа. Удивлённый композитор констатировал, что учить мальчика уже нечему.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 22 кві, 2025 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:59

Успіх

А от дивись - задача без підколок!


Памʼятаєш мою відповідь про гіпотетичний похід з бодуна в куріпку ПТУ за консультацією і обговоренням? 😅
Так от , я все ще тверезий три місяці поспіль. :lol:

Тобі б перейматись про те, щоб ти не розвалив сімʼю не «нарубавши бабла за 100500км від дому».
Бо ти (в порівнянні) ще щегол пєстрозадий по кількості прожитих в шлюбі років. І все ще може бути і в тебе. 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:03

За крок до перевороту думок©

  Сибарит написав:спрашивайте, а не наезжайте
Вибачаюсь, якщо десь грубість написав.

Задачу не треба "спрощувати"!
Її треба сприймати просто/прямо, без "вихилянь"))
В задачі просять обрати лише 1 з двох варіантів. Все. Не вигадувати щось, не придумувати третій варіант. А вибрати варіант 1, або 2. Все.
Вибираєте 1?(де 1 людина помре?)

Якщо так, то не бачу сенсу продовжува дискусію, якщо я теж обираю варіант 1.🙃
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:17

От і все, що потрібно знати ;)

  Hotab написав:Тобі б перейматись про те, щоб ти не розвалив сімʼю не «нарубавши бабла за 100500км від дому».
Бо ти (в порівнянні) ще щегол пєстрозадий по кількості прожитих в шлюбі років. І все ще може бути і в тебе. 😅

Дивись, як ти спалився/виказав свою гнилу душонку))
Не дав ні своєї відповіді на питання/задачу, а головне - не сказав/не вибрав мій варіант, типу - "Так, я би умовно гайки крутив на ремонті гвинтокрилів, лиш би бути максимально часто вдома!!!"
А ти - далі вибираєш бабло!
Для тебе бабло цінніше сімейних цінностей!

Але пам'ятай - "в труни - кишень немає!"©


п.с.
І заздрити - дуже погана риса ;)
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:31

Re: Психологія та інші цікавинки

варіант причини розвалу БІ та сімейна історія Савромата (від царського генерала до революціонера Чернишевського і т.д.) і про соціальний капітал
flyman
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