Паганини совершенствовал и синтезировал находки предшественников эпохи барокко. Он умел создавать многоголосие, используя двойные ноты. Часто прибегал к пиццикато (щипкам с 9й минуты), из-за чего и лопались струны. Кроме скрипки он очень любил гитару.



Некоторые, конечно, обвиняют музыку Паганини в бессодержательности, простом трюкачестве. Но предлагаем отвлечься от всех противоречий и насладиться звучанием этих бессмертных композиций.



Каприс №24 (ля-минор). Серия каприсов Паганини впервые увидела свет в 1819 году. До сих пор 24 сочинения считаются невероятной высотой скрипичного мастерства. Он посвятил их всем артистам мира. Каждый каприс — этюд, который должен помочь отточить какой-то навык игры. Каприс №24 — одно из самых исполняемых и узнаваемых сочинений Паганини. Его необычное настроение то воодушевляющее, то тревожное. Сложное, как и характер автора.



Паганини было пять лет, когда отец обратил внимание на его способности. Считается, что деспотичный Антонио Паганини сам хотел стать музыкантом, но не вышло. В переписи города Генуя отец будущего скрипача значится «держателем мандолин». Именно на этом типичном для Италии струнном инструменте начинал играть юный Паганини. Учился прилежно, старался отыскать новые сочетания звуков.



Ещё в детстве будущий виртуоз написал несколько сложных музыкальных произведений. Паганини учился у скрипача Джованни Черветто, и уже в 1793 году регулярно играл на богослужениях в местных церквях. В 13 лет дал первый публичный концерт и в этом же году поехал выступать во Флоренцию. Так он собирал деньги, чтобы учиться у знаменитого скрипача Алессандро Ролла. Когда он всё-таки приехал к нему, учитель болел и не принимал. Паганини взял со стола ноты нового концерта Ролла и блестяще сыграл их с листа. Удивлённый композитор констатировал, что учить мальчика уже нечему.

