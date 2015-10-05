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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 269270271272>
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:59

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А от дивись - задача без підколок!


Памʼятаєш мою відповідь про гіпотетичний похід з бодуна в куріпку ПТУ за консультацією і обговоренням? 😅
Так от , я все ще тверезий три місяці поспіль. :lol:

Тобі б перейматись про те, щоб ти не розвалив сімʼю не «нарубавши бабла за 100500км від дому».
Бо ти (в порівнянні) ще щегол пєстрозадий по кількості прожитих в шлюбі років. І все ще може бути і в тебе. 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:03

За крок до перевороту думок©

  Сибарит написав:спрашивайте, а не наезжайте
Вибачаюсь, якщо десь грубість написав.

Задачу не треба "спрощувати"!
Її треба сприймати просто/прямо, без "вихилянь"))
В задачі просять обрати лише 1 з двох варіантів. Все. Не вигадувати щось, не придумувати третій варіант. А вибрати варіант 1, або 2. Все.
Вибираєте 1?(де 1 людина помре?)

Якщо так, то не бачу сенсу продовжува дискусію, якщо я теж обираю варіант 1.🙃
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:17

От і все, що потрібно знати ;)

  Hotab написав:Тобі б перейматись про те, щоб ти не розвалив сімʼю не «нарубавши бабла за 100500км від дому».
Бо ти (в порівнянні) ще щегол пєстрозадий по кількості прожитих в шлюбі років. І все ще може бути і в тебе. 😅

Дивись, як ти спалився/виказав свою гнилу душонку))
Не дав ні своєї відповіді на питання/задачу, а головне - не сказав/не вибрав мій варіант, типу - "Так, я би умовно гайки крутив на ремонті гвинтокрилів, лиш би бути максимально часто вдома!!!"
А ти - далі вибираєш бабло!
Для тебе бабло цінніше сімейних цінностей!

Але пам'ятай - "в труни - кишень немає!"©


п.с.
І заздрити - дуже погана риса ;)
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:31

Re: Психологія та інші цікавинки

варіант причини розвалу БІ та сімейна історія Савромата (від царського генерала до революціонера Чернишевського і т.д.) і про соціальний капітал
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:35

Сімейні цінності розділені шпінгалєтом 1к квартири )))))

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головне - не сказав/не вибрав мій варіант,


«твій варіант відповіді» тут не обирають вже другий тиждень, чому ти саме зараз вирішив образитись? 🤭

Невже ти справді безнадійний?))
Читаю тебе і не перестаю дивуватись))


А ти - далі вибираєш бабло!
Для тебе бабло цінніше сімейних цінностей!


Чому тебе в принципі хвилює, що саме хтось обирає: бабло чи сімейні цінності?))
Це ж життя тих людей, тобі яке діло? :P
Я навіть не веду блог і не пропагую свої цінності))
Я вже не кажу про те, що ментором тут виступає хто? Той хто маючи бабло, не розширяє свою олнуху до 2-3к для своєї сімʼї з 4 чоловік, а купує ще одну нору для одинака, щоб «рубати бабло». А як же «сімейні цінності»? 😅

А як же «особистий простір» для батьків? А як «окрема кімната для кожного хлопця»? Є ж можливість! Але ти ставиш на першу чергу бабло з лоха ушастого , щоб здати йому будку.

Замість #сімейніцінності , ти йому засовуєш волохатого валіка, взамін за «бабло»))))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 кві, 2025 23:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 22:03

так же хочу напомнить самые знаменитые хиты всех времен
J.S. Bach Toccata and Fugue in D minor
девочка играет техникой тэппинг (tapping) с 63й секунды

A. Vivaldi - Summer Presto

J. S. Bach - Prelude no. 2 in Cm tapping

A. Vivaldi - Winter Allegro
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 23:10

  The_Rebel написав:.........
З іншого боку, за час із нею я купив/придбав 2 шт нерухомості та поміняв машину. І мені не пришлось питати в неї дозволу. Погоджуюсь, що доки вона зі мною, то все моє - то спільне. Але якщо вона захоче піти, то я не маю відповідати за це своїм майном, в якому вона взагалі не брала участі. Якщо ж піду я, то без житла я її не залишу, але це не буде половина всього, що я придбав за роки з нею.
.....

Вот тут вы сильно ошибаетесь и Сибарит уже написал вам об этом.
Если она не окажется настолько "благородной", что оставит всё это вам, то отдадите половину как миленький.
Это, правда, будет стоить ей нервотрёпки и потраченного времени (и денег на адвокатов), но тем не менее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 23:24

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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 23:33

  rjkz написав:
  ЛАД написав:..............
В общем верно.
Но не всегда возможно.
В ситуации 2004 (и 2019) особого выбора не было: или-или. Была, правда, третья возможность - не ходить на выборы вообще. Но это ничего не меняло бы.
В жизни не всегда есть возможность сделать хороший выбор. А, главное, бывает достаточно сложно оценить отдалённые последствия сегодняшнего решения. Вы приняли обдуманное и вполне обоснованное решение о переезде в США, но сегодня, как понимаю, уже есть определённые сомнения в правильности выбора. Хотя это не совсем удачный пример.


Ну вот, смотрите.
Варианты.
Пойти на выборы и проголосовать
1.януковощ
2. ющенко.
3. не пойти на выборы
4. уехать из страны.
П 4 имеет кучу вариаций
4.1 все страны на букву А
4.2 все страны на букву Б
ну и так далее.
Маск вообще уже чемоданы и машину на Марс отправил.
Насчет США - может и ошибся. Может нет. Опять-же, а кто сказал, что из США нельзя уехать?
Может в Австралию? Или Новую Зеландию?
Или в Папуа Новую Гвинею? Или Бурунди?
Вариантов масса.
Но даже в США есть 50 штатов, где все по-разному. Может и из США не стоит уезжать?
....

О 3-ем варианте я писал, возможно, вы пропустили.
По-моему, лучше ошибиться, но сделать, чем не делать ничего.
4-й вариант интересен, но человеческая жизнь довольно коротка. Вы к переезду в США готовились несколько лет. Переехать из США в какую-то другую страну, наверно, проще, но всё же. Кроме того, переезд это уже крайний вариант и на него человек обычно решается не из-за того, выбрали президентом Ю. или Я. Кроме совсем уж крайних случаев выбора Гитлера.
Так что насчёт массы вариантов это явное преувеличение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 23:36

  The_Rebel написав:
  Сибарит написав:..........
Незнание законе не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает.
По нашему законодательству гражданский брак приравнен к традиционному относительно прав и обязанностей сторон.
Достаточно показаний пары соседей, и все имущество общее.

Тому у мене є мама)
Мама не вечна.
ЛАД
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